 "Ми усвідомлюємо і шкодуємо", - уряд Великої Британії про появу тризуба в поліцейському підручнику про радикалів

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомляє посольство Великої Британії в Києві.
У повідомленні зазначається: "Ми усвідомлюємо і шкодуємо з приводу образи, заподіяної появою українського Тризуба в "наочному" підручнику британської поліції. Як вже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становлять інтересу в боротьбі з тероризмом.
Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державний Прапор, Герб і Гімн. Ми визнаємо, що Тризуб, як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України.
Велика Британія залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Сподіваємося на поглиблення наших двосторонніх відносин у майбутньому".
Отдайте его в Карпаты - там кельты разрешат ему повесеть на гиляке
Тобто там прибрати нескладно. Гірше, якщо паперовий формат...
Не тому, що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць.
Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері, обравши проросійських фіґлярів. Лицемірство - непрощенний гріх. Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали йому, оплакували загиблих. Навіщо? Щоб знову завести до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до українців? Ніхто не любить зрадників, їх позбуваються найперше."
Лауреат Шевченківської премії з літератури Галина Пагутяк.
извинение то такое..... а вот неприятный осадок остался..... очень жаль что в Англии тоже присуцтвует бардак....
.. .
Хоча так, я так і не зрозумів, чому із всіх гербів 200+ країн світу там опинився лише тризуб...
Тоді інцидент можна вважати вичерпаним.
(але не раніше цього моменту)
Или текст написан/переведен по-дурацки?........
Ок, головне - they are sorry. Сподіваюся, sincerely.
В "Укрзалізниці" взяли на работу "генпрокурора ДНР" Игоря Сагунова
В 2014 году Сагунов был откровенным сторонником "русского мира" и активистом на митингах в Донецке. Его кандидатуру в "правительство" так называемой ДНР рекомендовал Кремль на должность генерального прокурора оккупированной части Донецкой области
а за Тризуб не хвилюйся.Зубів вистачить.
настолько ценное значение, что он готов носить его на собственной шкуре, то это
уже признак паранойи. Значит от такого человека можно ожидать неадекватных действий. Поэтому никакого оскорбления Украинцам, и ихнему гербу, нет.
между Украиной и Британией.
Если порыться и поискать конкретных инициаторов, мы увидим те самые избранные лица.