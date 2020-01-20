 "Ми усвідомлюємо і шкодуємо", - уряд Великої Британії про появу тризуба в поліцейському підручнику про радикалів

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомляє посольство Великої Британії в Києві.

У повідомленні зазначається: "Ми усвідомлюємо і шкодуємо з приводу образи, заподіяної появою українського Тризуба в "наочному" підручнику британської поліції. Як вже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становлять інтересу в боротьбі з тероризмом.

Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державний Прапор, Герб і Гімн. Ми визнаємо, що Тризуб, як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України.

Велика Британія залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Сподіваємося на поглиблення наших двосторонніх відносин у майбутньому".

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