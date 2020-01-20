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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1101) герб (19)

 "Ми усвідомлюємо і шкодуємо", - уряд Великої Британії про появу тризуба в поліцейському підручнику про радикалів

Прессекретар уряду Великої Британії виступив з офіційною заявою з приводу того, що український тризуб опинився в підручнику для поліцейських про радикальні організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомляє посольство Великої Британії в Києві.

У повідомленні зазначається: "Ми усвідомлюємо і шкодуємо з приводу образи, заподіяної появою українського Тризуба в "наочному" підручнику британської поліції. Як вже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становлять інтересу в боротьбі з тероризмом.

Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державний Прапор, Герб і Гімн. Ми визнаємо, що Тризуб, як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України.

Велика Британія залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Сподіваємося на поглиблення наших двосторонніх відносин у майбутньому".

Читайте також: МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170913
 
   
 Топ коментарі
 
Сожалеют и всё ? А исправлять думают ?
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как обычно - толерантно-лицемерненький ответ(( извиняемся, но Тризуб убирать не собираемся. такая себе европейская солидарность и весь мир с нами.
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как обычно - толерантно-лицемерненький ответ(( извиняемся, но Тризуб убирать не собираемся. такая себе европейская солидарность и весь мир с нами.
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Ватные ЗЕбилы спамят, знают чья собака сало украла...
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Блин добавьте в тему с фотожабами на Цензоре)))Представляют себе это ватное зарево зебильных пуканов)))
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ребят вытягивайте со спама ЗЕбилы спамят, очень годная фотожаба, и главное очень актуальная, как раз по делу.
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потім когось з тризубом помнуть кийками, або замочать - бо в підручнику то тєраріст хрєстоматійний
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Сподіваємось, що виправлять. З цієї новини зрозумів, що це опубліковано онлайн, а не надруковано в книжці - отже, прибрати косяк справа майже моментальна.
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то вже в підручниках. Хрєсто мать йєйо
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Так-то лучше... бриты нормальные ребята в целом
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це якщо з німцями порівнювати, але якщо з іншими підписантами Будапештського меморандуму таке ж гівно
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Виноватого накажут?
Отдайте его в Карпаты - там кельты разрешат ему повесеть на гиляке
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А з підручника приберуть ? разом з ідіотом, який вписав тризуб до ектремістів та нацистів.
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Гадаю, не відразу. В Британії державна машина працює ефективно, але неквапливо.
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Якщо неквапливо, то чому виникла ця прикра помилка ?
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"У Британії немає вічних ворогів, у Британії немає вічних друзів. У Британії є лише вічні інтереси." Антитерористична політика для Британії вже більше 50 років важливіша за будь які зовнішні відносини.
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и ни слова о мокшанских влияниях в короне...аукнется,не сомневаюсь.
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"Приберіть зі своїх сторінок українські прапори, калину, вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко, Степана Бандери, Тараса Шевченка.
Не тому, що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць.
Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері, обравши проросійських фіґлярів. Лицемірство - непрощенний гріх. Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали йому, оплакували загиблих. Навіщо? Щоб знову завести до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до українців? Ніхто не любить зрадників, їх позбуваються найперше."
Лауреат Шевченківської премії з літератури Галина Пагутяк.
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каков должен быть авторитет главы государства герб которого признают как символ тероризма??? .....
извинение то такое..... а вот неприятный осадок остался..... очень жаль что в Англии тоже присуцтвует бардак....
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Бла-бла-бла, дипломаты любят говорить сладкие речи, но горечь от произошедшего никуда не денется.
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А вот символ терроризма , для британского учебника -

"Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах - Цензор.НЕТ 1698 .. "Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах - Цензор.НЕТ 7909 .
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Исправлять бриты ничего не будут! Как говаривал Владимир невеликий: "Какая разница?".
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Справедливості ради, там не лише терористичні символи були, там і лого Greenpeace було.
Хоча так, я так і не зрозумів, чому із всіх гербів 200+ країн світу там опинився лише тризуб...
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Грін Пісс - це те чим дехто грає на роялі?
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Москалику, в нас яндекс не відкриває... Палишся!
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Залишилось виправити неподобство і прибрати Тризуб з переліку.
Тоді інцидент можна вважати вичерпаним.
(але не раніше цього моменту)
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То что «сожалеют» - понятно......., но то что «осознают»(!!!), что Трезубец попал в этот «список» - настораживает.......
Или текст написан/переведен по-дурацки?........
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Можливо, не зовсім коректний варіант перекладу сліва realize, серед значень якого є "визнавати", "усвідомлювати" (себто свою провину за такий пердімонокль).
Ок, головне - they are sorry. Сподіваюся, sincerely.
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Не «трєзубєц», а трєзуб! Мають розслідування провести бо вочевидь в цій справі є слід московитів.
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У нас еще Украина или уже Малороссийский округ РФ?! Москва захватывает наш важнейший стратегический объект!
В "Укрзалізниці" взяли на работу "генпрокурора ДНР" Игоря Сагунова

В 2014 году Сагунов был откровенным сторонником "русского мира" и активистом на митингах в Донецке. Его кандидатуру в "правительство" так называемой ДНР рекомендовал Кремль на должность генерального прокурора оккупированной части Донецкой области
"Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах - Цензор.НЕТ 2115
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И я даже подозреваю с чьей подачи наш Тризуб был внесён в этот учебник.
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тебе послали, особисто
а за Тризуб не хвилюйся.Зубів вистачить.
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Зеленский поднял важный вопрос об объединяющей украинской национальной идее. Порохоботы исходят на лайно, испражняясь в критике. Но своей-то у них нет. Типа есть 15-20% активных, соль земли, а остальные это быдло, ненастоящие украинцы, малороссы и т.д. Это слова не Зеленского, а порохоботов
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…и ни слова о том, уберут ли трезубец из этого учебника.
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Речь идёт не о трезубце, как гербе Украины, а татуировке на коже живого человека. Логика здесь проста, раз, трезубец для человека имеет
настолько ценное значение, что он готов носить его на собственной шкуре, то это
уже признак паранойи. Значит от такого человека можно ожидать неадекватных действий. Поэтому никакого оскорбления Украинцам, и ихнему гербу, нет.
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Добавьте профиль Елизаветы !! в экстремистские. И все. Или ихнего единорога. Проблему нашли
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И всё-таки это спланиврованная провокация для ухудшения отношений
между Украиной и Британией.
Если порыться и поискать конкретных инициаторов, мы увидим те самые избранные лица.
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