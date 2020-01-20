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Все про:Білорусь (864) Лукашенко (317)

 Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 січня розглянув кадрові питання й ухвалив рішення про призначення нових міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Посаду керівника військового відомства посяде генерал-майор Віктор Хренін, який був командувачем військами Західного оперативного командування. Начальником Генерального штабу ЗС призначено генерал-майора Олександра Вольфовича, який раніше працював першим заступником начальника Генштабу.

Президент пояснив, що напередодні прийняв рішення призначити міністра оборони Андрія Равкова державним секретарем Ради безпеки і вирішив не затягувати з призначенням нового керівника військового відомства. "Ми люди військові, час непростий. Це не означає, що завтра війна і нам із кимось доведеться воювати - у жодному разі. Але військова організація не терпить невизначеності", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід"

За словами глави держави, кандидати на посади міністра оборони і начальника Генштабу розглядалися кілька місяців. Президент пояснив призначення: "Нам дуже важливо зараз підняти значимість військ. І Хренін, і Вольфович - це люди одного калібру, люди підготовлені. Я уважно вивчав їхні біографії: вони паралельно пройшли той самий шлях. Я завжди прискіпливо дивлюся, чи були "на землі". Вони і взводами командували, і ротний досвід, і батальйону. Тобто вони знають життя армії не з чуток. Це дуже важливо. Я думаю, що вони знайдуть взаєморозуміння. Інакше і бути не може в білоруській армії. Якщо розуміння немає, значить, і людей там не повинно бути таких".

Олександр Лукашенко звернув увагу, що Олександр Вольфович вже володіє чудовим досвідом роботи в Генеральному штабі, про нього відгукуються як про дуже хорошого практика. "Я визнав за необхідне не смикати його звідти, бо посада начальника Генштабу дуже важлива, - зазначив глава держави. - Я, звичайно, не дозрів для того, щоб реформувати армію таким чином, щоб міністр оборони якимись представницькими функціями володів, а начальник штабу був фактично керівником армії. Я думаю, що єдиноначальність для нас у нормі: у нас компактна, не така вже велика і не мала армія. Нам не треба ламати тут структуру управління, але спільну мову треба знаходити".

Президент додав, що перед призначенням кандидатів вивчалися і негативні висновки щодо них. Однак всіх він охарактеризував як людей підготовлених і відданих Білорусі, "які не мислять свого життя без цього шматка землі". "Думаю, у нас спільні цілі. Перед нами стоять спільні завдання, і ми повинні будемо їх вирішувати", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Заходу і НАТО відреагують війною на спробу Росії порушити суверенітет Білорусі, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170910
 
   
 Топ коментарі
 
да, засцав Лука.
До речі, зебіл, а що, обраний тобою клован - не сцить?
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ИСПАНИЯ ЗАДАВИЛА СЕПАРАТИЗМ В КАТАЛОНИИ. ЭТО есть положительный пример для всех КОГО СРУЦКИЙ МИР ДОСТАНЕТ ДО ПЕЧЕНОК
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да, засцав Лука.
До речі, зебіл, а що, обраний тобою клован - не сцить?
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Лука точно знает - впереди 2021 год. И это знают все ведущие разведки мира.
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Ты что гребень распушил так,стой на коленях перед куйло и гривой подмахивай.,как Зелька советовал)
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Где стоит, когда стоял? Зраду качественную давай, а не убожество из пальца. Пацифизм зе, не коленопреклонение перед ******..
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Главнокомандующий дрыщ от повесток бегал))
Ты тоже в его команде продажной женщины из порнофильма ? Вот вы свои мозги прохихикали кварталом 95. Кстати,Свинарчуки с этапа свинтили,слышал...
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Просил же настоящую зраду перед ******. Соси дальше из пальца.
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))) Про сосать это только кокошники всегда.Не пались так.
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цікаво як вяжеться пацефізм в о президента країни з необхідністю захисту її кордонів ?
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"захисту її кордонів ?". Кордон дырявый? А то, что в лугандоне, надо заморозить. При ***** по украински там не будет.
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Пацифизм это же главное оружие в войне....для зебилов. Они думают куйло дед Мороз и ему можно верить,дальше не пойдёт и стрелять не будут)
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руцкій "дух" ***** застидався додати...
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Завтра Госдума внесет в Конституцию РФ норму о воссоединении «русского мира»:
в чем опасность для Украины?
Завтра Госдума рассмотрит изменения в Конституцию Российской Федерации.
Выбирая Путина пожизненным царем-императором, депутаты будут голосовать еще одну интересную норму, о которой мало кто сейчас говорит.
«О воссоединении «русского мира» вокруг России за счет соседних территорий».
Об этом в своем блоге сообщает украинский политолог и блогер Виктор Таран.

Он отмечает, по факту это означает, что сразу после голосования это откроет возможность отдельным регионам Белоруссии и Украины войти в состав России на индивидуальных условиях. И это касается не только территорий ОРДЛО. В случае принятия предложенных Офисом президента изменений в Конституцию Украины, теоретически этим правом может воспользоваться любой регион Украины.
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Московит Прилєпін: «Для перемоги над Україною ми повинні вбивати українських дітей. Тільки повна зачистка нації. Це єдиний шанс. Київ - кінцева мета війни в Україні»


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ИСПАНИЯ ЗАДАВИЛА СЕПАРАТИЗМ В КАТАЛОНИИ. ЭТО есть положительный пример для всех КОГО СРУЦКИЙ МИР ДОСТАНЕТ ДО ПЕЧЕНОК
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Це ви поперед батька в пекло.
Каталонія йшла до цього чи не 400 років. Її треба порівнювати з Україною у московській імперії. І вона отримає свою незалежність рано чи пізно.
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Не в интересах Украины потеря целых регионов. Потому надо настраиваться по боевому.
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Есть моменты в истории , в которые интеллигентные споры опасны. В такие моменты нужен лидер, который пример удар на себя и сохранит страну.
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То единственное в чем можно упрекнуть Пороха.
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Я гадаю, Європа з часом стане об'єднанням націй (або регіонів, як у ранніх проектах), а не лише союзом країн, хоча поки що ніхто до цього не готовий. В цьому сенсі уся Європа проти каталанців. Але Каталонія дуже схожа на Україну. І історичними подіями і політичними рухами, хоча Іспанія, принаймні в XX ст., була значно ліберальніша за совєти.
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Зразу видно людину, яка розуміє суть подій в Каталонії.
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Каталонцы живут и в Испании и во Франции ( регион Перпеньян) .
Вы считаете что Франция будет счастлива потерять регион?
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Якщо вже повертатись у давнину, треба казати не про Каталонію, а про Арагон. Саме цьому королівству належали території, які були захоплені Францією. І лише після входження Арагону до Іспанії почали говорити про Каталонію. Південно-французська мова, яка була притаманна не лише Провансу, а й північному графству Русільйон поступово розчинилась у ******** французській.
А каталонська ідентичність, яка опирається, зокрема, на каталанську мову, виникла десь 150 років від сьогодення. Перпіньян історично має зв'язки з Каталонією, кажуть, що це історичний і культурний центр Каталонії. Але усі ці 400 років це вже французський регіон. Там живуть французи, але і каталонці також. Тому він не має відношення до Каталонії теперішньої в політичному сенсі.
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Увесь Прованс і Русільйон - чи не найкращі місця в Європі. Недерма і американці і британці купляють там нерухомість. І не лише на cote d'azur.
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Создание которой и есть его бизнес. Девелопер- отводит землю, делает проект, нарезает участки , подводит инженерию и строит , а потом продает
Там я впервые увидела проект , в котором улицы не прямые , а с изгибами , и деревья на них посажены такие как считает архитектор и места им же определены. Все жто создает красивый французский городок
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А где эти генералы воевали. Или как в Украине кабинетные.
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В Беларуси точно только кабинетные, а в Украине есть и боевые
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Бацька опасается высадки зелёных человечков,решил подстраховаться,времена нынче смутные
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Це вже не допоможе. Там в армії і в спецслужбі козлорилих німєрґно. Як унас в Криму в 2014, де 90% зрадили Н. ТАК буде Ів Білорусі... На жаль...
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а що білоруси здатні на супротив??? Вони по-тихому втратили спочатку свій прапор, потім остаточно мову, а зараз і державу втрачають.
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Вариант А - зуло дал свои кандидатуры
Вариант Б - предыдущих купило ФСБ.
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Лука меняет фсбэшных генералов на националистов?
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А бацька не так прост как кажется Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 9425
-Белоруссия начала импорт норвежской нефти, не договорившись о цене Urals c Москвой
Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 8348
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Піздно всрались... Всьо і всі уже куплені козлорилими *********...
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Дзякуй. Процветание Литве!!! И за продукты питания ваши,особенно сыры, отдельно дзякуй.
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А никто не обращал внимания, какая киностудия, при СССР, снимала фильмы о "чекистах"?... Например, цикл "Государственная граница", фильмы о борьбе с "националистами", о СМЕРШ, и тому подобные? Правильно.. "Беларусьфильм"... Остальные - брезговали.... И теперь Беларусь полностью "лежит" под "чекистами".. "Совпадение?.. Не думаю...". Так что "бацька" рискует лечь спать, а наутро его голова в тумбочке окажется...
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Разные снимали. Детских много, про Буратино например. Да и сейчас много снимают.
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однако Лукашенко не сильно умен...

РБ головного мозга

@belamova

·6 ч

Новый глава Генштаба Беларуси родился в Казани, а в 2016 году организовал призывникам церемонию принесения клятвы верности СССР

Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 1293
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Як і абяцаў, Бацька рэгулярна ператрахівае міністраў. Ну і начштаба заадно.
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Министр обороны БССР генерал Хрен Вольфович Жириновский.
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не поможет это бацьке)) скоро ввХ присоединит к расее
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Бацька всповнив , що єсть така нація як Білоруси і почав шукати патріотів Білорусів.Боїться предка Павліка Морозова.
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В Украине предатель на предателе, ватники всюду и во власти и в депутатах и среди генералов, могу себе представить шо там за ватное мракобесие в БелаРашке. Смысл вобще в такой армии?
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Хренін, і Вольфович ???

особливо підозріле друге прізвище. Випадково він не брат того самого сина юриста ??
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От не треба йому саме Хрєніна призначати. Хрєнове це призначення - прямо з росії. Пошкодує.
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О! прокинувся, слава Богу, і батька, згадав таки на схилі днів нарешті про Німан, Біловезькі ліси і Погонь

Армія Бєларусі - Армія Молдови - Армія Литви - Армія Латвії - Армія Естонії - Армія України
Армія Румунії - Армія Хорватії - Армія Чехії - Армія Словаччини - Армія Польщі
Армія Фінляндії - Армія Швеції - серпом по яйцях!..
Армія Грузії - Армія Вірменії - Армія Азербайджана
Слабо!!?!!
Хто має вуха, почує

Ото ж бо тобі, кацабсько бабо, й-є-бо!
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Лукашенко: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск"

Конечно! Ведь большой брат не спит)))
Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 6548
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Хорошие генералы, прошли все ступени. Мало их у нас правда и адмиралов нету.
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Ну 6-ой флот США вроде успокоился и перестал пугать креветок у наших берегов, так что и без адмиралов проживем
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