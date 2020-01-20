 Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
Посаду керівника військового відомства посяде генерал-майор Віктор Хренін, який був командувачем військами Західного оперативного командування. Начальником Генерального штабу ЗС призначено генерал-майора Олександра Вольфовича, який раніше працював першим заступником начальника Генштабу.
Президент пояснив, що напередодні прийняв рішення призначити міністра оборони Андрія Равкова державним секретарем Ради безпеки і вирішив не затягувати з призначенням нового керівника військового відомства. "Ми люди військові, час непростий. Це не означає, що завтра війна і нам із кимось доведеться воювати - у жодному разі. Але військова організація не терпить невизначеності", - підкреслив Олександр Лукашенко.
За словами глави держави, кандидати на посади міністра оборони і начальника Генштабу розглядалися кілька місяців. Президент пояснив призначення: "Нам дуже важливо зараз підняти значимість військ. І Хренін, і Вольфович - це люди одного калібру, люди підготовлені. Я уважно вивчав їхні біографії: вони паралельно пройшли той самий шлях. Я завжди прискіпливо дивлюся, чи були "на землі". Вони і взводами командували, і ротний досвід, і батальйону. Тобто вони знають життя армії не з чуток. Це дуже важливо. Я думаю, що вони знайдуть взаєморозуміння. Інакше і бути не може в білоруській армії. Якщо розуміння немає, значить, і людей там не повинно бути таких".
Олександр Лукашенко звернув увагу, що Олександр Вольфович вже володіє чудовим досвідом роботи в Генеральному штабі, про нього відгукуються як про дуже хорошого практика. "Я визнав за необхідне не смикати його звідти, бо посада начальника Генштабу дуже важлива, - зазначив глава держави. - Я, звичайно, не дозрів для того, щоб реформувати армію таким чином, щоб міністр оборони якимись представницькими функціями володів, а начальник штабу був фактично керівником армії. Я думаю, що єдиноначальність для нас у нормі: у нас компактна, не така вже велика і не мала армія. Нам не треба ламати тут структуру управління, але спільну мову треба знаходити".
Президент додав, що перед призначенням кандидатів вивчалися і негативні висновки щодо них. Однак всіх він охарактеризував як людей підготовлених і відданих Білорусі, "які не мислять свого життя без цього шматка землі". "Думаю, у нас спільні цілі. Перед нами стоять спільні завдання, і ми повинні будемо їх вирішувати", - резюмував він.
До речі, зебіл, а що, обраний тобою клован - не сцить?
Ты тоже в его команде продажной женщины из порнофильма ? Вот вы свои мозги прохихикали кварталом 95. Кстати,Свинарчуки с этапа свинтили,слышал...
в чем опасность для Украины?
Завтра Госдума рассмотрит изменения в Конституцию Российской Федерации.
Выбирая Путина пожизненным царем-императором, депутаты будут голосовать еще одну интересную норму, о которой мало кто сейчас говорит.
«О воссоединении «русского мира» вокруг России за счет соседних территорий».
Об этом в своем блоге сообщает украинский политолог и блогер Виктор Таран.
Он отмечает, по факту это означает, что сразу после голосования это откроет возможность отдельным регионам Белоруссии и Украины войти в состав России на индивидуальных условиях. И это касается не только территорий ОРДЛО. В случае принятия предложенных Офисом президента изменений в Конституцию Украины, теоретически этим правом может воспользоваться любой регион Украины.
Московит Прилєпін: «Для перемоги над Україною ми повинні вбивати українських дітей. Тільки повна зачистка нації. Це єдиний шанс. Київ - кінцева мета війни в Україні»
Каталонія йшла до цього чи не 400 років. Її треба порівнювати з Україною у московській імперії. І вона отримає свою незалежність рано чи пізно.
Вы считаете что Франция будет счастлива потерять регион?
А каталонська ідентичність, яка опирається, зокрема, на каталанську мову, виникла десь 150 років від сьогодення. Перпіньян історично має зв'язки з Каталонією, кажуть, що це історичний і культурний центр Каталонії. Але усі ці 400 років це вже французський регіон. Там живуть французи, але і каталонці також. Тому він не має відношення до Каталонії теперішньої в політичному сенсі.
Там я впервые увидела проект , в котором улицы не прямые , а с изгибами , и деревья на них посажены такие как считает архитектор и места им же определены. Все жто создает красивый французский городок
Вариант Б - предыдущих купило ФСБ.
Лукашенко предельно РЕЗКО о русском мире: Забудьте ...
https://www.youtube.com › watch
15 июл. 2017 г.
-Белоруссия начала импорт норвежской нефти, не договорившись о цене Urals c Москвой
однако Лукашенко не сильно умен...
РБ головного мозга
@belamova
·6 ч
Новый глава Генштаба Беларуси родился в Казани, а в 2016 году организовал призывникам церемонию принесения клятвы верности СССР
особливо підозріле друге прізвище. Випадково він не брат того самого сина юриста ??
Армія Бєларусі - Армія Молдови - Армія Литви - Армія Латвії - Армія Естонії - Армія України
Армія Румунії - Армія Хорватії - Армія Чехії - Армія Словаччини - Армія Польщі
Армія Фінляндії - Армія Швеції - серпом по яйцях!..
Армія Грузії - Армія Вірменії - Армія Азербайджана
Слабо!!?!!
Хто має вуха, почує
Ото ж бо тобі, кацабсько бабо, й-є-бо!
Конечно! Ведь большой брат не спит)))