 Пасажири побили провідника через прохання не палити в тамбурі

Інцидент стався в ніч на 20 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Провідник поїзда № 43 Київ - Івано-Франківськ зазнав тілесних ушкоджень від чотирьох пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тому провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник зазнав забої обличчя", - сказано в повідомленні.
Начальник поїзда викликав поліцію на вокзал до Львова. Хуліганів зняли з поїзда і затримали.
"Укрзалізниця нагадує пасажирам про заборону паління тютюнових виробів у громадських місцях, зокрема у вагонах поїздів, - про це йдеться в статті 13 Закону України від 11.06.2009 № 2899-15 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення"", - додали в пресслужбі.
тобто ж були, хто купляв???
от вони й обирають зеленського...
і курять там спокійно нікому не заважаючи курці,
провідники ж не фашисди якісь все розуміють. У нашому випадку просто бухе бидло вирішило собі пригод на пяту точку знайти.
Ведь физиологическая потребность, как и курение (человек выше написал об этом)
Только в тамбуре, где вам делать нечего, вы там не находитесь.
Поэтому, люди как курили, так и будут курить в тамбурах, пока не сделают места для курения в поездах.
Ты его сынок?
4 ч. ·
Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
Посему, если есть альтернативный транспорт, всегда им пользуюсь.
Остановились, кто покурил, кто поел, девочки налево, мальчики направо и погнали дальше.
А в поездах должны быть в равной мере как места для курения, так и для принятия пищи.
Хрен редьки не слаще.