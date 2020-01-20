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Все про:побиття (496) куріння (26) Нацполіція (8846) Укрзалізниця (879)

 Пасажири побили провідника через прохання не палити в тамбурі

Четверо пасажирів поїзда "Київ - Івано-Франківськ" курили в тамбурі. Провідник попросив їх цього не робити, і ті накинулися на чоловіка з кулаками.

Інцидент стався в ніч на 20 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Провідник поїзда № 43 Київ - Івано-Франківськ зазнав тілесних ушкоджень від чотирьох пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тому провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник зазнав забої обличчя", - сказано в повідомленні.

Начальник поїзда викликав поліцію на вокзал до Львова. Хуліганів зняли з поїзда і затримали.

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"Укрзалізниця нагадує пасажирам про заборону паління тютюнових виробів у громадських місцях, зокрема у вагонах поїздів, - про це йдеться в статті 13 Закону України від 11.06.2009 № 2899-15 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення"", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170909
 
 
 Топ коментарі
 
Нет. Это общество деградирует. Быдло воспроизводит исключительно быдло. Эта страна обречена, тут не нужен внешний враг: доминируют всеобщее хамство, бескультурье, безнравственность, скотские отношения начиная со школьных лет. О чем можно говорить, если образцом культуры являются выступления Квартала, Лобода, Марув и прочие шмары.
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Я также часто бываю в Европе. Радует, что почти не видишь курильщиков в общественных местах. В Киеве - раздолье, каждое быдло старается бросить бычок мимо урны, потому вблизи метро все газоны усеяны цигарками и окурками.
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Закон Украины от 11.06.2009 № 2899-15

Стаття 13. Обмеження щодо .... вживання тютюнових виробів

Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:

8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів
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Тута гірше...
тобто ж були, хто купляв???
от вони й обирають зеленського...


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Скільки бидлонаркош набігло на захист куріння в тамбурі...
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Вы неправильно понимаете проблему,а это проблема.Государство зарабатывает на курильщиках немалые деньги,при этом ограничивает их право.Конкретно. в поезде при желании,можно регулировать вагон -для курящих и вагон для некурящих.
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Не опираясь на событие ,которое мы ,кстати, не видели.... В той самой Европе,где курить дорого ,в поездах существуют места для курения (ранее -вагоны !) Курение существует! И курильщики ничем не хуже ,а порою лучше,некурящих. Прежде чем что-то запрещать,надо предосмотреть последствия.
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чьорт в дєталях. Скорєйє всєго ето полностью ізолірованнойє і актівно-провєтрівайємойє помєщєнійє
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а кто мешает такие места сделать в поездах Укрзалізниці? Руки не из того места растут?
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запропонуй - підкажи, шо мона заробити на платних кімнатах для курців
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ну так тамбури у плацкартах та купе такими ж і є ))
і курять там спокійно нікому не заважаючи курці,
провідники ж не фашисди якісь все розуміють. У нашому випадку просто бухе бидло вирішило собі пригод на пяту точку знайти.
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куріння має бути прирівняним до фізіологічних потреб - сцяти та срати в тамбурі якось негоже
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значит должно быть место для курения... так же как и туалет в поезде
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То проблемы курящих, что им хочется курить - никого не е....
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значит и туалеты не нужны, ибо это твои проблемы, если во время поездки захочешь опрожнится... Это, выходит, то же никого не должно е...
Ведь физиологическая потребность, как и курение (человек выше написал об этом)
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Туалетами пользуются все! и дети и старики! А сигареты курят не все, и считают что их дымом должны дышать все остальные. Рядом могут быть дети, да и не только дети - есть много людей, которым не нравится запах дыма. Если кому-то он так нравится, то пусть закроются, например, в душе - и там хоть живут постоянно покуривая. Странно, что вы сравниваете такие потребности как "туалет", может тогда и сексом пусть все везде занимаются:? это ж то же физиологические потребности, разве нет?
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Ещё раз для тугодумов - В вагонах никто не курит.
Только в тамбуре, где вам делать нечего, вы там не находитесь.
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тамбур в вагоне находится, и курящим там не место. кури у себя дома, в детской.
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и туалет платный тоже должен быть... правильно?
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нє, вони оплачені в білєті - бо всі пісают. А курити тра не всім
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В вагонах никто не курит... а лишь в тамбурах, потому что Укрзалізниця не оборудовала специальные места для крильщиков (хоть одно место на весь поезд)...
Поэтому, люди как курили, так и будут курить в тамбурах, пока не сделают места для курения в поездах.
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а ніззя! І мєня ето возмущайєт - курєнійє расценіваю как посягатєльство на лічно мойо здоровьйє - поетому падонков буду мочіть. В тамбурє, так в тамбурє. Закривайтєсь в сортірє пока срьотє, йєсі хотітє вижить
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уже есть один "мочитель в сортирах" - это пуйло ))
Ты его сынок?
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Аллан Левитов с Levitov Allan и ещё 2.
4 ч. ·

Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
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Не знаю, меня в поездах гораздо больше раздражает не то, что кто то вышел в тамбур покурить, а то, что большинство, не успев сесть, начинает вонять своей курятиной и дешёвой колбасой, ведут идиотские разговоры.
Посему, если есть альтернативный транспорт, всегда им пользуюсь.
Остановились, кто покурил, кто поел, девочки налево, мальчики направо и погнали дальше.
А в поездах должны быть в равной мере как места для курения, так и для принятия пищи.
Хрен редьки не слаще.
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Ну так места для курения сделайте - и проблем не будет. А то кричат про равноправие, а курящих ущимляют...
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а публичный дом тебе в поезде не открыть?не надо часом?
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умно поступили. теперь суд и штраф, как минимум. или тюрьма.
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за рукоприкладство к госслужащему с травмами нужно сажать лет на 8.
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