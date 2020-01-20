 Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я не знаю, коли вона такою стане. Але я точно робитиму все можливе, щоб вона такою стала, тому що я вважаю, що школа має будуватися на рівності можливостей і на навчанні учнів цієї цінності. Безперечно, що в школах не повинно бути місця якимось архаїчним стереотипам і уявленням, які там були присутні в попередньому столітті, але досі фігурують у нашому суспільстві", - зазначила вона.
На думку міністра, в останні кілька років було закладено правильний механізм, а саме Антидискримінаційна експертиза підручників.
"Я однозначно її підтримуватиму. Свою роботу я почала з протистояння в ситуації з курсом "Основи сім'ї". Безумовно, висновок повинні давати експерти, але я теж вмію читати і не хочу, щоб у школах дітям навішували такі догми. Але для цього потрібна професійна Антидискримінаційна експертиза. Зі свого боку я хочу її перенести не тільки на підручники, для яких вона застосовується, а й на інші посібники і навчальні матеріали, на які міністерство дає гриф", - зазначила Новосад.
допоки МО керує освітою.
Тому на наступних виборах умовою голосування за партію необхідно назвати ліквідацію МО.
А назву джерела (посібника) можете навести?
Цікаво подивитися - хто автор та за чиї кошти видано?
Задача: «Юля, Ліна та Кіра до свята 8 березня намалювали квіти: гвоздики, тюльпани і нарциси <…>
Які квіти намалювала кожна дівчинка?»
Аби уникнути зайвого контексту та стереотипного сприйняття свята 8 березня як свята весни і квітів, пропонується така редакція:
«Юля, Іван та Кіра намалювали квіти: гвоздики, тюльпани і нарциси <…>
Які квіти намалювала кожна дитина?»
«Математика»
пі..єц
і це за наші гроші!
соросята пробрались в освіту при Порошенкові..
зараз продовжують.
ГОРДІСТЬ за рідну мову уданому тексті,що ніяк не заперечує права іншомовних людей, негідник видає за дискримінацію..
А на підвали МГБ підуть інші...
Міністр освіти і науки Ганна Новосад пояснила, що їй недостатньо зарплати, яку вона отримує, для того щоб думати про майбутнє, про якісь заощадження і пенсії. Також вона впевнена, що не зможе виховувати дитину на такі гроші.
може ще кліматично - захисною ?
коли дити по п'ятницях ходять на
кліматичні демонстрації..
школа має бути бабло-нейтральною..
і щоб давала навички і знання як
вижити у ********* світі, а не вдовблювала
дітям програму сторічної давнини тільки через те, що
типа вчителі і методисти самі не вивчили щось нового
і *********
вся система освіти існує не для того, щоб навчати
дітей і готувати їх до успішного життя, а для
розпилу бюджету під прикриттям навчання
Не хватало еще вывихнуть детям мозги
Mattel, Maker of Barbie, Debuts Gender-Neutral Dolls
или одно ГАВНО?
Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом "Основы семьи"
Не хочу, чтобы в школах детям навешивали такие догмы
Эта, не знаю даже как назвать, будет бороться с курсом "Основы семьи"!!!!!!!!!!!
Гнать это чудовище подальше от детей!
Потім вступила до Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вивчала політологію. Здобувши в 2011 році освітній ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон.
Будучи стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса) вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій.[5]
ЩЕ ПИТАННЯ БУДУТЬ?
НАПРЯМ ЗАДАНИЙ.
Рішення, яке обурило багатьох християн, виніс Верховний суд Франції.
Він постановив усунути хрест iз пам'ятника Папі Івану Павлу ІІ у місцевості Плоермель на заході Франції, оскільки зображення релігійного символу в публічному місці суперечить засадам відділення церкви від держави і світському характеру Франції.
ОСТАТОЧНО.
Эту скотину надо срочно отделить от детей пока не поздно!!!
Я в шоке!
Поки 73,22% дали їм таку можливість.
до того,що це 'нормально"(
Власть в стране захвачена и назначена международной бандой глобалисто-**********.
Что бы девочки на трудах ломом махали, а мальчики вышивали крестиком. Гоните эту сумасшедшую с поста министра!
Уберите эту збоченку от детей!
Или она озабоченная ?
эта девочка родилась 1990году и в УССР никогда не жила.
Не было в нашей школе, в моём окружении никаких "архаичных стереотипов".