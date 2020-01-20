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Все про:школа (766) гендерні проблеми (59) Новосад (56)

 Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад

Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що має намір робити все можливе для того, щоб українська школа стала гендерно нейтральним середовищем

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, коли вона такою стане. Але я точно робитиму все можливе, щоб вона такою стала, тому що я вважаю, що школа має будуватися на рівності можливостей і на навчанні учнів цієї цінності. Безперечно, що в школах не повинно бути місця якимось архаїчним стереотипам і уявленням, які там були присутні в попередньому столітті, але досі фігурують у нашому суспільстві", - зазначила вона.

На думку міністра, в останні кілька років було закладено правильний механізм, а саме Антидискримінаційна експертиза підручників.

"Я однозначно її підтримуватиму. Свою роботу я почала з протистояння в ситуації з курсом "Основи сім'ї". Безумовно, висновок повинні давати експерти, але я теж вмію читати і не хочу, щоб у школах дітям навішували такі догми. Але для цього потрібна професійна Антидискримінаційна експертиза. Зі свого боку я хочу її перенести не тільки на підручники, для яких вона застосовується, а й на інші посібники і навчальні матеріали, на які міністерство дає гриф", - зазначила Новосад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170908
 
 
 Топ коментарі
 
Школа должна , в первую очередь, давать знания, а не заниматься черте чем
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А что, в школе теперь будут рассказывать парням, как правильно вынашивать, рожать и грудью детей выкармливать?... "Задрали вы своей "гендерностью".....
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Дебилы!
Где з/п учетелям по 4 000 евро?
Как обещал НАРКОЛЫГА....
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а может она не корова а бык , все не так однозначно
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Чтобы школа стала абсолютно гендерно-нейтральной, в ней должны учиться и преподавать только трансы.
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Ну, начала с гендеров, дойдет и до трансгендеров
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там два в одном - как раз то, что надо для гендерного нейтралитета.
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Правильно! Убрать с входов в туалеты дискриминационные таблички «М» и «Ж». Даёшь общие раздевалки перед физрой!
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А мне чёт надюха сявченко вспомнилась... Это и была гендерная нейтральность? Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 7252
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Я б хотіла почути конкретику від міністра. Про що взагалі вона говорила? Сама-то зрозуміла?
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Ось витяг з рекомендацій цієї експертизи. Кароч, якщо ти вважаєш, шо місія чоловіків захищати жінку - дискримінація. Новосад зовсім з наукою не дружить. Ми різні (Ч і Ж) і повинні бути такими, бо це виживання людства
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Що "чушь"? Що чоловіки і жінки фізіологічно і анатомічно різні, а звідси і різними можливостями і потребами? Блін, та то тільки амеби однакові і інфузорії-туфельки. А от більшість живих організмів різняться за статевими ознаками. інакше все б залишилось на рівні амеби, пілять!
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Вы меня неправильно поняли. Я имела ввиду эту картинку из книги.
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Ну і? Тобто ви проти того, що у хопчиків і дівчат мають бути різні поведінкові норми і правила, бо фізіологічно чоловіки і жінки різні? Чи ні? Чи ви може знаєте вагітного чоловіка, чи жінку, яка здатна осеменити чоловіка, який потім родить і вигодує дитя? Ну що ж я тоді неправильно зрозумів? Я, наприклад, з малюнком згоден, а от коментарі до нього дійсно повна маячня.
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Я неправильно высказалась. Я с вами абсолютно согласна. Более того, после моего поста о подобной экспертизе, лгбт с гендеристами обвинили меня в гомофобии и написали письмо ректору с требованием уволить меня с работу.
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Таке враження, що людство божеволіє. Правильно кажуть, що якщо Бог хоче наказати людину, то відбирає в неї розум.
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Якщо на роялі грати використовуючи руці - гендер не має значення...
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А ось гендеристам не подобається солов'їна мова, бо мабуть росіяни обідяться. Я як росіянин кажу - брєд.
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Тільки батьки можуть припинити це. Поки не пізно.
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не можуть.
допоки МО керує освітою.

Тому на наступних виборах умовою голосування за партію необхідно назвати ліквідацію МО.
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Игорь Мамутов

А назву джерела (посібника) можете навести?

Цікаво подивитися - хто автор та за чиї кошти видано?
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Які квіти намалювала кожна дитина?»

«Математика»

пі..єц Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 6702
і це за наші гроші!
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апропо..
соросята пробрались в освіту при Порошенкові..
зараз продовжують. Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 6640
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ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД ДУЖЕ ТОНКОЇ ДЕМАГОГІЇ...
ГОРДІСТЬ за рідну мову уданому тексті,що ніяк не заперечує права іншомовних людей, негідник видає за дискримінацію..
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Вони, звичайно встигнуть здриснути по екзилям.
А на підвали МГБ підуть інші...
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в школе куча проблем а ей гендеры мерещатся
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«Я не зможу утримувати дитину на 36 тис. гривень на місяць» Міністр освіти і науки Ганна Новосад заговорила про низьку зарплату
Міністр освіти і науки Ганна Новосад пояснила, що їй недостатньо зарплати, яку вона отримує, для того щоб думати про майбутнє, про якісь заощадження і пенсії. Також вона впевнена, що не зможе виховувати дитину на такі гроші.
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Та у них по парі паспортів в кармані, єслі шо здриснуть звідси моментально...
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маячня.. яка там гендерна нейтральність..
може ще кліматично - захисною ?
коли дити по п'ятницях ходять на
кліматичні демонстрації..

школа має бути бабло-нейтральною..
і щоб давала навички і знання як
вижити у ********* світі, а не вдовблювала
дітям програму сторічної давнини тільки через те, що
типа вчителі і методисти самі не вивчили щось нового
і *********

вся система освіти існує не для того, щоб навчати
дітей і готувати їх до успішного життя, а для
розпилу бюджету під прикриттям навчання
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Да, такое впечатление. Причем уже взялись за детей. Не дай Бог моим внукам начнут впаривать этот бред, пойду в школу и подниму скандал!
Не хватало еще вывихнуть детям мозги
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Родители, бабушки -дедушки, надо объединяться против этой мерзости, а то потом наплачемся
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а кто тебя будет спрашивать, умник? Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 6382
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Ну я своих внуков однозначно буду защищать от этой мерзости. И другим советую, пока не поздно
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На этом можно ставить жирную точку. И гнать эту дуру ссаной метлой аж до Кривого Рога.
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просто интересно - среди зе-гаван есть ХОТЯ БЫ ОДИН человек?
или одно ГАВНО?
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Хуже всего то, что у них похоже ОДИН МОЗГ НА ВСЕХ.
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Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом
Свою работу я начала с противостояния в ситуации с курсом "Основы семьи"
Не хочу, чтобы в школах детям навешивали такие догмы

Эта, не знаю даже как назвать, будет бороться с курсом "Основы семьи"!!!!!!!!!!!
Гнать это чудовище подальше от детей!
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Ганна Новосад ."СОРОСЯТА ГОНЧАРУКА".

Потім вступила до Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вивчала політологію. Здобувши в 2011 році освітній ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон.


Будучи стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса) вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій.[5]

ЩЕ ПИТАННЯ БУДУТЬ? Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 5684
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Проблем с гендерной нейтральностью в образовании у нас не было даже во времена совка. Ну разве что туалеты у мальчиков и девочек раздельные и уроки труда. Она что, предлагает девочкам наравне с пацанами рубанок в руки взять вместо иголки и ходить по нужде в одно помещение? . Это недоразумение из дурдома Гончарука вообще сама понимает о чем заговорила?
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ЦЯ ЗАВЕРБОВАНА У СТУДЕНТСЬКІ РОКИ СОРОСІВСЬКА БЛ..ДЬ ДУЖЕ ДОБРЕ РОЗУМІЄ.
НАПРЯМ ЗАДАНИЙ.

Рішення, яке обурило багатьох християн, виніс Верховний суд Франції.
Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад - Цензор.НЕТ 5543

Він постановив усунути хрест iз пам'ятника Папі Івану Павлу ІІ у місцевості Плоермель на заході Франції, оскільки зображення релігійного символу в публічному місці суперечить засадам відділення церкви від держави і світському характеру Франції.
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мІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ПОВИННО БУТИ ЛІКВІДОВАНЕ,
ОСТАТОЧНО.
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Соросівська шльондра. Бережім сімейні цінності, людоньки. Европа тихо стогне від засилля геїв. Будьте подалі від звихнутих і будуть щасливі ваші прийдешні.
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Біологічні види, в яких нема статевої різниці це лише одноклітинні організми! Умовою виживання і розповсюдження всіх вищих організмів і є наявність різних статей! Без цього життя на Землі залишилось би на рівні амеби, пілять!
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Зекоманда вся гендерно-нейтральна. В рот берут и в зад дают невзирая на пол...
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Ребенку легко поместить в голову дрянь, а убрать ее потом оттуда сверхтрудно!. Это как бороться с наркоманией, если не хуже.
Эту скотину надо срочно отделить от детей пока не поздно!!!
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Ага... І не буде там ні вона ні він, а лише ВОНО.
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Для гермафродитов такая политика - само то. Как задолбали уже эти все либерасты!
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Зеленая секта взяла за идеологию либертариантство , а там и свобода наркоманить не грех.
Я в шоке!
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Зелені роблять зелень.
Поки 73,22% дали їм таку можливість.
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Пусть делают из своих детей и потом пожинают плоды. Я не позволю это делать из своих внуков. Жаль только, что школа перестанет быть для них авторитетом
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не проблема в наркоманії і "гействі" а в суспільній ТОЛЕРАНЦІЇ до їх пропаганди.
до того,що це 'нормально"(
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Лярва з відбитими мізками. Випхати копняками цю лахудру з МОН.
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Это просто говорящая голова, как и Гончарук, и сам "гетьман".

Власть в стране захвачена и назначена международной бандой глобалисто-**********.
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Оно о себе говорит "молодой человек": "Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережения, на пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых", - посетовала Новосад.Источник: https://censor.net.ua/n3170915"
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Может как в Израиле: служат все в армии и только после можно на министра претендовать...Так шо , мечтательница о ребенке, сначала в армию!
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В свете её представлений, армия - школа жизни, без всяких там заморочек на предмет разности полов.
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Но почему-то Зюзя не прошел эту шеолу жизни
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от що буває коли єдиним критерієм відбору є наявність цицьок та піхви.
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чтобы украинская школа стала гендерно нейтральной..

Что бы девочки на трудах ломом махали, а мальчики вышивали крестиком. Гоните эту сумасшедшую с поста министра!
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Вот пусть она сначала пойдет помашет ломом, а потом других учить будет.
Уберите эту збоченку от детей!
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Всіх хто просуває гендер треба негайно прибрати з влади. Інакше український народ вимре. Ця влада знищує Україну.
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Маланка Новосад способна сконцентрироваться на чём-то ещё ?
Или она озабоченная ?
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"архаичным стереотипам и представлениям, которые там присутствовали в предыдущем веке, но до сих пор фигурируют в нашем обществе" ???
эта девочка родилась 1990году и в УССР никогда не жила.
Не было в нашей школе, в моём окружении никаких "архаичных стереотипов".
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