 У будівлі ЦВК застрелився співробітник Управління держохорони (оновлено)

Першим про те, що в будівлі ЦВК загинула людина, повідомило видання "Інформатор", передає Цензор.НЕТ. За словами свідків, загиблому на вигляд 20-25 років, він був одягнений у камуфляж.
Начальника Управління держохорони Сергій Рудь у коментарі УНІАН підтвердив факт загибелі співробітника.
"Проводяться слідчі дії, вам все розкажуть пізніше", - сказав він.
На уточнююче запитання, чи відповідає дійсності ця інформація, Рудь сказав: "Є 200-й, так".
На місце інциденту виїхали співробітники слідчо-оперативної групи для з'ясування всіх обставини події. Тривають першочергові слідчі дії. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідуванням обставин того, що сталося, займатиметься Державне бюро розслідувань (ДБР).
Пізніше в ДБР повідомили, що розслідують обставини загибелі співробітника Управління держохорони в приміщенні ЦВК. "За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від одержаного поранення військовослужбовець загинув на місці", - сказано в повідомленні пресслужби відомства.
У "новой власти" появилась странная привычка - все потом..., если не забудем.
Это я не про охранника((((((((