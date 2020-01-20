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 У будівлі ЦВК застрелився співробітник Управління держохорони (оновлено)

Чоловік пустив собі в голову кулю з табельної зброї. Зараз у будівлі Центрального виборчого комітету відбуваються слідчі дії.

Першим про те, що в будівлі ЦВК загинула людина, повідомило видання "Інформатор", передає Цензор.НЕТ. За словами свідків, загиблому на вигляд 20-25 років, він був одягнений у камуфляж.

Начальника Управління держохорони Сергій Рудь у коментарі УНІАН підтвердив факт загибелі співробітника.

"Проводяться слідчі дії, вам все розкажуть пізніше", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи відповідає дійсності ця інформація, Рудь сказав: "Є 200-й, так".

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На місце інциденту виїхали співробітники слідчо-оперативної групи для з'ясування всіх обставини події. Тривають першочергові слідчі дії. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідуванням обставин того, що сталося, займатиметься Державне бюро розслідувань (ДБР).

Пізніше в ДБР повідомили, що розслідують обставини загибелі співробітника Управління держохорони в приміщенні ЦВК. "За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від одержаного поранення військовослужбовець загинув на місці", - сказано в повідомленні пресслужби відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170907
 
 
 Топ коментарі
 
В здании ЦИК застрелился сотрудник Управления госохраны, - СМИ - Цензор.НЕТ 9076А почему ЦИК еще не в смартфоне? И люди были бы целы, и здания освободились бы...
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Щоб застрелиться.... Це вже не перший випадок... Там "пошесть" уже, якась...
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И опять - "вам все расскажут позже"... Расскажут? Позже?
У "новой власти" появилась странная привычка - все потом..., если не забудем.
Это я не про охранника((((((((
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А зачем охраннику ЦИК табельное оружие вообще?
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ЦВК- державна організація. Охороняється НГ або поліцією.
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Або пошукати твої залишки мізків. Хоча, їх вже давно немає...
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Щоб застрелиться.... Це вже не перший випадок... Там "пошесть" уже, якась...
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А у меня такое впечатление, что все государственные органы в пошести. Не зря зе так стремился из АП сбежать, но не выпустили и зе становится как они.
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Начальника Управления госохраны Сергей Рудь...
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И опять - "вам все расскажут позже"... Расскажут? Позже?
У "новой власти" появилась странная привычка - все потом..., если не забудем.
Это я не про охранника((((((((
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А почему ЦИК еще не в смартфоне? И люди были бы целы, и здания освободились бы...
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На фронт просился,но его не брали,сказали охранять циковцев от сглаза опаснее и почетнее.
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Человек так и не смог очухаться от шока из-за результатов последних выборов.
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ЛЮДИ , вы что делаете ???!!!(((( ну так же НЕЛЬЗЯ (((( в самом то деле (((((
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где вы тут людей видели? после избрания президентом Иа Оманского - у меня отвращение сложилось к этим... как вы их назвали.. "люди". Не люди а сопли на блюде!
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