EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1670  25
Все про:аеропорт (433) Дніпропетровськ (1248) тендер (133) Мінінфраструктури (354)

 Аукціон на проєктування злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі завершився, але переможця тендеру ще не визначено, - Мінінфраструктури

Переможцем аукціону на Prozorro стало ТОВ "Прогрестех", але компанія поки не визначена переможцем тендеру, оскільки тепер процедура передбачає перевірку тендерного комітету.

Пресслужба Міністерства інфраструктури звертає увагу, що 20 січня 2020 року на сайті електронних держзакупівель Prozorro завершився аукціон на проектування злітно-посадкової смуги аеропорту у м. Дніпро, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що переможцем аукціону система обрала ТОВ "Прогресстех", оскільки ця компанія запропонувала найнижчу серед учасників ціну робіт. Але наразі ТОВ "Прогресстех" не визначена переможцем тендеру.

"Після аукціону за процедурою розпочинається перевірка тендерного комітету. Тендерний комітет вивчає пропозиції претендентів та подані документи. Це триватиме щонайменше п’ять робочих днів. Претендент може отримати відмову через недоліки, виявлені у його тендерній пропозиції.

Рішення щодо переможця тендеру буде оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури після його ухвалення", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, фірма "Прогрестех-Україна" належить академіку Академії військових наук Російської Федерації Володимиру Кульчицькому, відзначеному в 2003 році президентом РФ Путіним званням Заслужений працівник транспорту Російської Федерації. "Так, 17 січня тендер на проєктування аеропорту виграла фірма "Прогрестех-Україна", кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає у Москві. Зрозуміло, хто він такий, в Мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проєктування була встановлена ​​демпінгова, 12 мільйонів гривень, вочевидь, щоб за всяку ціну виграти тендер", - розповів він.

Читайте також: Ексчиновник аеропорту "Запоріжжя" підозрюється в заподіянні підприємству збитків на суму понад 1,5 млн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170906
 
 
 Топ коментарі
 
Что значит вовремя капнуть,Читают ЦН.Читают.
 показати весь коментар
 
Бутусову респект. Власть надо всегда держать под надзором.
 показати весь коментар
 
"Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад..". "Зелёный вальс"... Сначала тендер "выигрывает" кацап", потом, когда поняли, что народ "НЕ ПОНЯЛ"?!!!, "дают "заднюю"... "Тендер провели, а победитель неизвестен - будут искать недостатки...".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну да, ну да...... Победителем тендера должен как и в "Борисполе" оказаться ........... правильно ООО «Альтис-Констракшн» Аукцион на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре завершился, но победитель тендера еще не определен, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8079 Принадлежащая Роману Насирову. Аукцион на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре завершился, но победитель тендера еще не определен, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 9598
 показати весь коментар
 
тобто кнессет созвездия зелёного пса про дэржавну власнисть нэ задумуйеться...
 показати весь коментар
 
 
Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве-- нах за поребрик !!! Кацарылым фирмам ни копейки . тем более Аэропорт Аукцион на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре завершился, но победитель тендера еще не определен, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 839 СБУ нужно разобраться как эта фирма вообще участвует в тендере
 показати весь коментар
 
тобто ты ещё не опредилился с медалями?
мож бубочке пожаловаться?
 показати весь коментар
 
Что значит вовремя капнуть,Читают ЦН.Читают.
 показати весь коментар
 
 
І коменти громади читають... І приємно і страшно водночас.😨
 показати весь коментар
 
аэропорт расположен в таком месте
что нигде в Днепре не будет тумана-а в этом аэропорту туман
 показати весь коментар
 
так хто в зиндане будет обосновывать умовы тендера?
цирк закінчиться національною революцією...
 показати весь коментар
 
Ну як Вам сказать... Народ ніби сила, але вибираємо в гаранти хєр зна кого - Янукович, Порошенко, Зеленський...
 показати весь коментар
 
На Росії 20 років Один, а в на на Україні уже скільки Помінялось.Все перепробували Захотіли поміняти Єліти , нате Вам , щось не те буде другий но ідемо Вперед.
 показати весь коментар
 
 
караван іде в Оман, а не вперед.....швидше, топчемось на місці в економіці і рухаємось назад в національному плані....
 показати весь коментар
 
Про свідомість Людини. Візьміть Дом багатоквартирний , вулицю і Подивіться , Як хто Живе. В одних Європа , а в Других Жопа. В одних Дворах чистота уют Грони винограда цвіти , а рядов розруха посередині двора куча смітя.Так і в Україні. Де хороший Мер , там і порядок.В Україні Хороший президент Порядок поганий Бардак.
 показати весь коментар
 
Этот неловкий момент, когда государство за счет налогоплательщиков строит одному жадному еврею аэропорт. Такое возможно только в стране, в которой еврей презедент.
 показати весь коментар
 
 
Работают методом карманников.
В расчете, на то что общественность прозевает.
А если ловят за руку, сразу морозятся: «Кофєльок? Какой кофєльок?»
 показати весь коментар
 
Сначала Занижают стоимость Работ , затем при 70% выполнении заявляют о ресурсов больше нет.
 показати весь коментар
 
Бутусову респект. Власть надо всегда держать под надзором.
 показати весь коментар
 
 
Ну да как бы признанный специалист на постсовковом просторе, единственный.... В 2007- м выполнил проект модернизации аэропорта "Эллингтон-Филд" в Хьюстоне. Аэропорт Эллингтон получил статус международного в августе 2011 года. Аэропорт построен в 1917 году, во время Первой мировой войны. В настоящее время используется для военных целей, а также для нужд авиации НАСА, частной и гражданской авиации. Аукціон на проєктування злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі завершився, але переможця тендеру ще не визначено, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 4345 Кроме того "Прогресстех" оказывается является партнером фирмы Boeing. Благодаря этому выполнил много заказов в ЕС и на Ближнем Востоке.
Зато ООО «Альтис-Констракшн» Насирова хорошо зарекомендовал себя распилом миллиарда гривен на терминале "D" в Борисполе.
 показати весь коментар
 
 
"Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад..". "Зелёный вальс"... Сначала тендер "выигрывает" кацап", потом, когда поняли, что народ "НЕ ПОНЯЛ"?!!!, "дают "заднюю"... "Тендер провели, а победитель неизвестен - будут искать недостатки...".
 показати весь коментар
 
 
Не дай Бог отдадут право козломордым!!!!
Они убивают украинцев , а родственники погибших платят налоги в бюджет Украины, ШОБЫ ЦУКИ ИЗ МИНИСТЕРСТВА ЭТИ ГРОШИ ОККУПАНТАМ ОТДАЛИ.
В шею гнать то министерство
 показати весь коментар
 
Аукціон закінчився , почався зеатракціон, виграв зебєня.
 показати весь коментар
 
Гоп-стоп, мы подошли из-за угла.
Гоп-стоп, вы много для себя взяли.
Теперь расплачиваться поздно,
Посмотри-ТЕ на звёзды, посмотри-ТЕ на это небо
Взглядом, слышьте, тверёзым,
Посмотри-ТЕ на это море - видите это всё в последний раз.
Теперь расплачиваться поздно,
Посмотри-ТЕ на звёзды, посмотри-ТЕ на это небо
Взглядом, слышьте, тверёзым,
Посмотри-ТЕ на это море - видите это всё в последний раз.
 показати весь коментар
 
Нормальный Днепр‏ @dpnorm 5 часов назад

В 16-ю горбольницу за бюджетные деньги закупают кацапские холодильники (никогда такого не было и вот опять) #Днепр

Аукціон на проєктування злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі завершився, але переможця тендеру ще не визначено, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 6323
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору