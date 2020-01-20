 Аукціон на проєктування злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі завершився, але переможця тендеру ще не визначено, - Мінінфраструктури

Пресслужба Міністерства інфраструктури звертає увагу, що 20 січня 2020 року на сайті електронних держзакупівель Prozorro завершився аукціон на проектування злітно-посадкової смуги аеропорту у м. Дніпро, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що переможцем аукціону система обрала ТОВ "Прогресстех", оскільки ця компанія запропонувала найнижчу серед учасників ціну робіт. Але наразі ТОВ "Прогресстех" не визначена переможцем тендеру.

"Після аукціону за процедурою розпочинається перевірка тендерного комітету. Тендерний комітет вивчає пропозиції претендентів та подані документи. Це триватиме щонайменше п’ять робочих днів. Претендент може отримати відмову через недоліки, виявлені у його тендерній пропозиції.

Рішення щодо переможця тендеру буде оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури після його ухвалення", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, фірма "Прогрестех-Україна" належить академіку Академії військових наук Російської Федерації Володимиру Кульчицькому, відзначеному в 2003 році президентом РФ Путіним званням Заслужений працівник транспорту Російської Федерації. "Так, 17 січня тендер на проєктування аеропорту виграла фірма "Прогрестех-Україна", кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає у Москві. Зрозуміло, хто він такий, в Мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проєктування була встановлена ​​демпінгова, 12 мільйонів гривень, вочевидь, щоб за всяку ціну виграти тендер", - розповів він.

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