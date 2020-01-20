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 Політика України
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Все про:НАБУ (2218) РПЦ (247) Скуратовський (5)

 НАБУ повідомило про підозру свідкові, який відмовився давати свідчення у справі екс-нардепа Скуратовського

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру свідку у справі про декларування недостовірної інформації колишнім народним депутатом Сергієм Скуратовським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на САП

"Під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру особі, яка без поважних причин відмовилася давати свідчення в рамках розслідування кримінального провадження щодо декларування недостовірної інформації народним депутатом України VIII скликання", - зазначили в САП.

Так, зазначеній особі, яку викликали як свідка в рамках досудового слідства, було роз'яснено процесуальні права та обов'язки, але вона відмовилася від надання свідчень, посилаючись на ст.63 Конституції України.

"Однак посилання на цю статтю в цьому випадку є безпідставним і необґрунтованим, оскільки обставини, через які допитували свідка, не стосувалися його особисто або членів його сім'ї чи близьких родичів і не могли стати підставою для їх підозри у скоєнні злочину", - наголосили в САП.

Читайте також: Колишньому нардепові-радикалу Скуратовському оголошено про підозру у зв'язку з невнесенням у декларацію 25,5 млн грн, - САП

Зазначається, що дії свідка кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.385 Кримінального кодексу України.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про справу нардепа Верховної Ради VIII скликання, члена фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергія Скуратовського.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП - "продажні скотиняки", які очолили корупцію, - Ляшко про подання САП на зняття недоторканності зі Скуратовського

Як повідомлялося, 6 вересня 2019 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Скуратовському.

Ексдепутата підозрюють у приховуванні корпоративних прав дружини на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, а також користування автомобілем Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням вартістю 1,5 млн грн.

У САП зазначили, що у зв'язку з тим, що місцезнаходження Скуратовського наразі не встановлено, про підозру повідомлено заочно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170905
 
   
 Топ коментарі
 
тепер, замість Скуратовського, посадять свідка......
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Чем эта набу вообще занимается? Как эта грантовая шарашка отрабатывает свои хоть высоченные зарплаты?
А ничем и никак... Ложат они толстый болт на всех и вся и продолжают разрастаться под костюмами вширь.
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а цим свідком може бути інший радикал. Наприклад, Лозовий. Або колишній голова Житомирської ОДА Забела...
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тепер, замість Скуратовського, посадять свідка......
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а цим свідком може бути інший радикал. Наприклад, Лозовий. Або колишній голова Житомирської ОДА Забела...
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Нафуй соли ему насыпят,это в лучшем случае.
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Щирый Украинец на Богом данной земле ,этот Скуратовский. Имеет право!
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А Свідок , що не знав , що є закон про Доносітєльство, - А нада було читати Про Павліка Морозова
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Максимум штраф - 300 неоподатковуваних мінімумів. Це 5100 грн. І дружбана не закладеш.
І цим НАБУ займається НАБУ сообщило о подозрении свидетелю, который отказался давать показания по делу экс-нардепа Скуратовского - Цензор.НЕТ 1354
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Чем эта набу вообще занимается? Как эта грантовая шарашка отрабатывает свои хоть высоченные зарплаты?
А ничем и никак... Ложат они толстый болт на всех и вся и продолжают разрастаться под костюмами вширь.
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Не знаю, як вам, а для мене фраза "кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформаціі" якось дивно звучить. Не за тещо вкрав, а за те що не задекларував ... Перегнули, я так думаю
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От коли введуть статтю у КК про "кримінальне провадження щодо декларування дружині недостовірної інформаціі про про свої доходи" , тоді усі закрутитесь НАБУ сообщило о подозрении свидетелю, который отказался давать показания по делу экс-нардепа Скуратовского - Цензор.НЕТ 2003 НАБУ сообщило о подозрении свидетелю, который отказался давать показания по делу экс-нардепа Скуратовского - Цензор.НЕТ 1073
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Я человек проживший определенную жизнь при всех наших правителях с 1960-2020 годов. Имею определенное мнение по поводу наших Генеральных правителей. Люди, когда кого-то выбираете хоть смотри кого вы выбираете. Из двух зол между олигархом казнокрадом и клоуном выбрать трудно нормального. Но все равно-клоун - это несерьезно, это игра.Обещание - это невыполнение ваших желаний, это просто обещания. За свою жизнь я видел и слышал много хороших сказок/по другому их назвать нельзя\. Политики меняют партии не по зову сердца а по пути их кошелька.Стыдоба. Иногда хочется повторения того, чтобы небыло возможности политикам бегать между партиями для решения личных вопросов .Я за политику жесткого демократизма. Отвечай за то - что обещаешь.
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