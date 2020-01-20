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Все про:спирт (154) Укрспирт (47) Мінекономрозвитку (183)

 Через поганий технічний стан 20 з 35 профільних заводів не можуть виготовляти спирт, - Мінекономіки

Серед 35 підприємств концерну "Укрспирт" чотири - в незадовільному технічному стані і не здатні здійснювати виробничу діяльність, ще 16 потребують суттєвої модернізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства, 20 січня відбулася щомісячна нарада Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з керівниками спиртових заводів, під час якої учасники повідомили про хід виконання заходів для подальшої передачі підприємств у Фонд держмайна та приватизації.

Під час наради заступник голови відомства Тарас Висоцький нагадав про рішення уряду, згідно з яким 35 об’єктів, що входять до складу концерну "Укрспирт" мають бути передані на приватизацію до Фонду держмайна. "У нас є чіткий план з підготовки підприємств до приватизації і ми зустрічатимемося кожного місяця з керівниками підприємств, щоб перевіряти хід його виконання. Наразі керівники звітували про стан підготовки документації, необхідної для передачі від органу управління до ФДМУ. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів та завершити інвентаризацію", - розповів заступник Міністра. Під час наради 20 підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, решта 15 з об’єктивних причин потребують організації спільних з Міністерством заходів для завершення інвентаризації.

За підсумками наради визначено, що серед 35 підприємств концерну "Укрспирт" 3 здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4 заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення. 7 заводів можуть відновити виробництво протягом місяця. 4 підприємства знаходяться в незадовільному технічному стані та не здатні здійснювати виробничу діяльність, решта 16 потребують суттєвої модернізації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170904
 
 
 Топ коментарі
 
ПАРАДОКС
До января 2020 года состояние было удовлетворительное, а с 20 января не удовлетворительное. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2471
Значит будут банкротить и продавать беням за бесценок. Как в начале 90-з. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3750
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Старый добрый принцип "выжимать все, не вкладывая ни копейки"...
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Заводы собрались распродавать вот и продают их по схеме кучмы разворовывания народного достояния как ржавое железо - за копейки.
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Старый добрый принцип "выжимать все, не вкладывая ни копейки"...
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А где же брали спирт на водку? Сурогатом разбавляли, выходит таки так.
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Заводы собрались распродавать вот и продают их по схеме кучмы разворовывания народного достояния как ржавое железо - за копейки.
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Беда ялдовая.... Не могут..... но как показывает практика "через немогу" производят и "через дфс" и "через мвд" и "через сбу". Ой ця пісня гарна-нова, починаєм її знову! Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 9530
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ПАРАДОКС
До января 2020 года состояние было удовлетворительное, а с 20 января не удовлетворительное. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2471
Значит будут банкротить и продавать беням за бесценок. Как в начале 90-з. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3750
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Всё разграбленное у украинского народа со времён кравчука должно быть возвращено украинскому народу с конпенсацией за эксплуатацию их олигархами за все годы. Только так!
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А украинскому народу это как? Меня при совке уже задолбали эти закрома родины!
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зато жрать его без закуси могут...блин,шо за бред?
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Ой, как я люблю этот процесс... он окутан магией таинства... и какой восторг вызывает первая робкая струйка "голов", и какое облегчение от "хвостов", когда процесс завершается, и дистиллят уже не горит...
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мені їх пожаліти, чи ще грошима в їхній біді допомогти? та ідіть ви на три веселі літери бариги!
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байку про убыточную табачную отрасль чэкаю...шоб вы,блеать,повыздыхалы все нах,блеать.
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Водяру делают , а поченить денег Нет. Раньше трубы пе промывали , а Вырезали и выбрасывали , а зараз деньги экспропреируют , а он же завод основных фондов замену Просит.
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Заводу проще купить спирт в Китае. А вот из чего китайцы делают спирток - пока секрет!
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О. Ето по взрослому.
Інтернет. Спиртзавод. Плюс діджіталізаці всєй страни.
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Оно конечно.
А круглосуточно бадяжить на всю мощность 40 сортов водки им ничего не мешает?
Только водка та лишь этикетками отличается, но все же.
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у всьому світі виробництво спирту прибуткове ...тільки в Україні збиткове ...майбуть потрібно продати по ціні брухту
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доходнейшая отрасль, наверное каламойше приглянулось
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Спирт вообще производить не нужно! Дешевле покупать китайский, от него граждане слепнут, но зато дешево и сердито!
А вообще пить не нужно!
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Дуже правильне рішення Уряду. Спиртова галузь має бути демонополізовано, адже біля кожного державного спиртзаводу "тусується зграя корупціонерів": "чорні реалізатори", поліція ( розкрадання державного майна), податкова (акциз на спирт), сбу ( оскільки спирт - стратегічна сировина), різного роду керівники УКрспирту і т.д. . Державні заводи, виробивши в місяць квоту спирту для заводу, все решта протягом місяця бадяжать "на ліво", використовуючи при цьому за державні енргоносії, лічильники на які зупиняються за командою дерикторів заводів.
Спиртова галузи - одна з найбільш корумпованих галузей в Україні. Браво Уряду, що продовжує політику президента Володимира Зеленського на демонополізацію нашої економіки. ТАК ТРИМАТИ !!!!
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нифигассэ...сама мендель юлька троллыть громадян цензора...
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Приватизатори ці заводи на металобрухт розберуть. Скоро Україна буде споживати китайський спирт.
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Хахахаха,спиртовые заводики поломались,заберите себе кто может пожалуйста,мы налогоплатильщики еще вам доплатим за такую доброту.
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Народ быстро способен восстановить эту брешь... Ректификационная труба разработана не менее 2 века тому.
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И если б водку гнать не из опилок... (с)
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А порядок понаводить на спирт-заводах падло?
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водка- яд, водка - зло...
население У уменьшается систематически - это задача правительства?
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