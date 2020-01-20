 Через поганий технічний стан 20 з 35 профільних заводів не можуть виготовляти спирт, - Мінекономіки

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства, 20 січня відбулася щомісячна нарада Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з керівниками спиртових заводів, під час якої учасники повідомили про хід виконання заходів для подальшої передачі підприємств у Фонд держмайна та приватизації.
Під час наради заступник голови відомства Тарас Висоцький нагадав про рішення уряду, згідно з яким 35 об’єктів, що входять до складу концерну "Укрспирт" мають бути передані на приватизацію до Фонду держмайна. "У нас є чіткий план з підготовки підприємств до приватизації і ми зустрічатимемося кожного місяця з керівниками підприємств, щоб перевіряти хід його виконання. Наразі керівники звітували про стан підготовки документації, необхідної для передачі від органу управління до ФДМУ. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів та завершити інвентаризацію", - розповів заступник Міністра. Під час наради 20 підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, решта 15 з об’єктивних причин потребують організації спільних з Міністерством заходів для завершення інвентаризації.
За підсумками наради визначено, що серед 35 підприємств концерну "Укрспирт" 3 здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4 заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення. 7 заводів можуть відновити виробництво протягом місяця. 4 підприємства знаходяться в незадовільному технічному стані та не здатні здійснювати виробничу діяльність, решта 16 потребують суттєвої модернізації.
До января 2020 года состояние было удовлетворительное, а с 20 января не удовлетворительное.
Значит будут банкротить и продавать беням за бесценок. Как в начале 90-з.
А наш притончик
гонит самогончик.
Привет концерну "Укрспирт".
Інтернет. Спиртзавод. Плюс діджіталізаці всєй страни.
А круглосуточно бадяжить на всю мощность 40 сортов водки им ничего не мешает?
Только водка та лишь этикетками отличается, но все же.
А вообще пить не нужно!
Спиртова галузи - одна з найбільш корумпованих галузей в Україні. Браво Уряду, що продовжує політику президента Володимира Зеленського на демонополізацію нашої економіки. ТАК ТРИМАТИ !!!!
население У уменьшается систематически - это задача правительства?