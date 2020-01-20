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 Громадянин намагався провезти на окуповані території комплектуючі до зброї, - Держприкордонслужба

Українець намагався перевезти через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" приховані в ящику для інструментів комплектуючі до зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні громадянин України намагався перевезти через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" комплектуючі до зброї. 37-річний чоловік за кермом автомобіля марки "Рено" прямував на тимчасово окуповану територію України", - сказано в повідомленні.

Так, під час поглибленого огляду автомобіля в багажному відділенні правоохоронці виявили приховані в ящику для інструментів складові частини до зброї - 7 спускових і 7 зворотних механізмів, а також пружини.

"Виявлені деталі вилучено і буде направлено на експертизу, яка і встановить тип зброї, до якої вони можуть належати", - додали в Держприкордонслужбі.

Про згаданий факт повідомлено співробітникам Нацполіції України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170903
 
 
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СИЗО и конфискация !!! Какой он украинец ??? Сепар малоросс -- нах Гражданин пытался провезти на оккупированные территории комплектующие к оружию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2614
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"Обнаруженные детали изъяты и будут направлены на экспертизу, которая и установит тип оружия, к которому они могут принадлежать",Источник: https://censor.net.ua/n3170903

Если изначально не определили какому типу оружия относятся детали, то почему предположили что это вообще детали оружия?

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У некоторых типов оружия детали сходны и, даже, взаимозаменяемы.. Например, у АК и РПК, "Сайги".. Для того, чтобы установить точно, проводится экспертное исследование...
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Честно говоря, не уверен, что именно это они имели в виду.
Обычно они особо не церемонятся: запчасти к автоматам, прицел к гранатомету и т.д.
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"...7 спусковых и 7 обратных механизмов, а также пружины.". Та же "Сайга" - охотничье оружие.. АК, РПК - боевое.. А спусковые механизмы, затворные рамы и пружины - почти идентичные...
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шо за антисемитизм?
37-ми летнего музчинку нэ влаштовують официйни бубочкосвязи?
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Пружины к Ваз 2101, а спусковые туда и обратно , ну общем дело дрянь .
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