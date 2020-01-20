 "Найважливіша акція опозиції за останні роки": в Росії проведуть марш проти Путіна

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook російський опозиціонер Ілля Яшин, інформує Цензор.НЕТ.
"На вихідних відбулися перші акції проти "політичної реформи", яка дозволить Путіну правити вічно. Були пікети біля адміністрації президента і хода бульварами. Все це можна вітати, але зрозуміло, що суспільству потрібна велика і по-справжньому масова акція", - написав він.
Яшин зазначив, що наприкінці минулого тижня відбулося засідання оргкомітету Маршу Нємцова, в якому брали участь майже всі демократичні політсили.
"Вирішено: подати заявку на ходу 29 лютого. Це буде політичний марш, основна мета якого - змінюваність влади в Росії і виступ проти узурпації. Зрештою, саме цього і домагався Борис Нємцов і за це він віддав своє життя", - підкреслив Яшин.
"Можливо, це буде найважливіша акція опозиції за всі останні роки. І людей на ній має бути справді багато", - додав він.
Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він пропонує скасувати норму, яка забороняє одній і тій самій людині обіймати посаду президента Росії більш ніж 2 рази поспіль.
При цьому через кілька днів Путін заявив, що немає сенсу повертатися до практики безстрокового перебування глави держави при владі, як це було в Радянському Союзі.
- Так вроде же уже ввели такое понятие. «Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.»
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В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847484-v-angliyi-velsi-************-i-lyuksemburzi-znyati-areshti-z-aktiviv-gazpromu-nakladeni-za-pozovami-naftogazu
І протестуватимуть...
мож в натуре козак на задании?
2.Попросят Кадырова возглавить СССР
3.Попросят лукашенка возглавить СССР
4.Потребуют вернуть сталина и навести порядок.
5.потребуют вернуть царя батюшку николая 2
И скоро там будет новый Чунцин рядом.
После того, как у нас запретили прокат мультфильма "Осёл король" хочется посмотреть что то весёленькое и смешное.
И я даже уверен, что потрох закрыл эрефийский сайты на Украине по прозьбе *****, шоб мы, козломордых затурканных кремлёвской пропагандой, снова не обернули в люди.
Что за бред? Я читал тезисно речь *****, там всё с точностью наоборот.
(узаконив вечное царствование семейства )(уйла ВЕЛИКОГО, великий руцкий народ васпрянет с колен и вознесет своего полумертвого идола на вершину гавняной кучи по средине всея руси).
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
Овцы собрались в овчарне. Окрест
Слышится блеянье: "Мирный протест!"
Волки - Баранам: "Раз мирный протест,
Сбросьте рога! А не то - под арест!
Здесь не Хохляндия, нет дураков.
Знаем, как бьют там рогами Волков!"
Стадо безрогое блеет окрест:
- Мир да услышит наш мирный протест!
Черные силы Овечек гнетут.
Права желаем на жизнь и на труд.
И почему здесь обычай таков:
Выборов право есть лишь у Волков?
Срок уж на травку, но вспыхнул протест:
Волк под кусточком Ягненочка ест.
Стадо безрогое блеет: "Позор!
Подлый фашист! Гад! Убийца и вор!"
Блеют Бараны, Овечки орут,
Волки второго Ягненка жуют.
Волки. Проспект. Автозаки окрест.
Овцы сбежались на мирный протест.
посему и манипуляции со сроками правления