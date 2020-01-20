 "Найважливіша акція опозиції за останні роки": в Росії проведуть марш проти Путіна

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook російський опозиціонер Ілля Яшин, інформує Цензор.НЕТ.

"На вихідних відбулися перші акції проти "політичної реформи", яка дозволить Путіну правити вічно. Були пікети біля адміністрації президента і хода бульварами. Все це можна вітати, але зрозуміло, що суспільству потрібна велика і по-справжньому масова акція", - написав він.

Яшин зазначив, що наприкінці минулого тижня відбулося засідання оргкомітету Маршу Нємцова, в якому брали участь майже всі демократичні політсили.

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"Вирішено: подати заявку на ходу 29 лютого. Це буде політичний марш, основна мета якого - змінюваність влади в Росії і виступ проти узурпації. Зрештою, саме цього і домагався Борис Нємцов і за це він віддав своє життя", - підкреслив Яшин.

"Можливо, це буде найважливіша акція опозиції за всі останні роки. І людей на ній має бути справді багато", - додав він.

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він пропонує скасувати норму, яка забороняє одній і тій самій людині обіймати посаду президента Росії більш ніж 2 рази поспіль.

При цьому через кілька днів Путін заявив, що немає сенсу повертатися до практики безстрокового перебування глави держави при владі, як це було в Радянському Союзі.