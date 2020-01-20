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Все про:Іран (455) компенсації (153)

 Родинам загиблих під час катастрофи лайнера українців слід негайно виплатити компенсації, - глава судової влади Ірану

Глава судової влади Ірану Ібрагім Раїса закликав негайно виплатити компенсації сім'ям загиблих під час аварії збитого іранськими ВПС лайнера МАУ.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство "Tasnim", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час нинішньої зустрічі Раїса також оголосив, що глава судової влади зв'язався з усіма іранськими сім'ями потерпілих аварію на українському літаку, і наголосив на необхідності негайної компенсації", - сказано в повідомленні на сайті інформагентства.

Зазначається, що заяву Раїса зробив під час засідання Вищої судової ради країни.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що родичі загиблих в авіакатастрофі лайнера МАУ в Ірані українців можуть розраховувати на кілька рівнів отримання компенсації.

За його словами, перший рівень компенсацій буде надано страховими і авіакомпанією. Другий рівень - державою Іран, і щоб отримати ці компенсації, потрібен політичний поштовх.

20 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прибулим в Україну спеціальним представником президента Республіки Іран Мохаммадом Есламі. Сторони обговорили зокрема питання виплати Іраном компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі українців.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Дивіться також: Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00. ФОТОрепортаж

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170900
 
 
 Топ коментарі
 
Исламська держава хоче негайно виплатити компенсації та визнає вину за знищений літак, а росія бреше про рейс МН 17. Є різниця чи "какая разница"?
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Потрібен не "політіческій толчок", а чарівний пєндєль у пяту точку і самому ґюПристацку, і решті невігласів у владі.
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Потрібен не "політіческій толчок", а чарівний пєндєль у пяту точку і самому ґюПристацку, і решті невігласів у владі.
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Исламська держава хоче негайно виплатити компенсації та визнає вину за знищений літак, а росія бреше про рейс МН 17. Є різниця чи "какая разница"?
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немедленно выплатить?этот раиси отдаёт себе отчёт,шо милованова может хапнуть якыйсь кондратий?
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Заголовок: Семьям погибших при крушении лайнера украинцев нужно немедленно выплатить компенсации
Текст: глава судебной власти связался со всеми иранскими семьями потерпевших крушение на украинском самолете, и подчеркнул необходимость немедленной компенсации",Источник: https://censor.net.ua/n3170900
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...компенсация уже на границе Украины.. Семьям погибших при крушении лайнера украинцев нужно немедленно выплатить компенсации, - глава судебной власти Ирана - Цензор.НЕТ 4004

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Как национальных героев хоронили - вроде каждый из них подбил по 5 эрефийских танков в неравном бою.
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Командир воздушного судна (КВС) должен, по идее, зарабатывать 300000 гривен в месяц. Потеря такого кормильца... Это только если о деньгах говорить...
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Это просто какой-то верх цинизма.
Сбивают самолет - ты молчишь. ТУПО МОЛЧИШЬ.
Даешь вказивку посольству написать что самолет упал из-за технической неисправности. Потом удаляешь пост.
Иран говорит что любой кто говорит о том что самолет был сбит ракетой - провокатор. Ты поддакиваешь врагу.
Украина ПОСЛЕДНЯЯ страна которая признает что Иран сбил ракетой самолет (после самого Ирана).
Потом ты врешь и говоришь что "мы раньше всех это знали".
Зато когда возвращают тела погибших домой, ты снимаешь клип, как на съемках фильма, чтобы на камеру показать как тебе жаль этих людей.
И вам было стыдно за Порошенко? Серьезно? А за это, ***** не стыдно?
Боже какой ******...
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