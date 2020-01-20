 Родинам загиблих під час катастрофи лайнера українців слід негайно виплатити компенсації, - глава судової влади Ірану

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство "Tasnim", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час нинішньої зустрічі Раїса також оголосив, що глава судової влади зв'язався з усіма іранськими сім'ями потерпілих аварію на українському літаку, і наголосив на необхідності негайної компенсації", - сказано в повідомленні на сайті інформагентства.

Зазначається, що заяву Раїса зробив під час засідання Вищої судової ради країни.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що родичі загиблих в авіакатастрофі лайнера МАУ в Ірані українців можуть розраховувати на кілька рівнів отримання компенсації.

За його словами, перший рівень компенсацій буде надано страховими і авіакомпанією. Другий рівень - державою Іран, і щоб отримати ці компенсації, потрібен політичний поштовх.

20 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прибулим в Україну спеціальним представником президента Республіки Іран Мохаммадом Есламі. Сторони обговорили зокрема питання виплати Іраном компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі українців.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.