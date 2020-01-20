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Все про:бюджет (702) вибори (4177) ЦВК (859) Кучер Олексій (9)

 Понад 10 млн грн витратять на довибори нардепа по округу №179 на Харківщині, - ЦВК

ЦВК затвердила обсяг коштів Держбюджету, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в УВО №179 з центром у Лозовій на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому, передає Цензор.НЕТ.

Всього заплановано 10 млн 332 тис. грн, з яких:

  • витрати ЦВК становлять 1 млн 58 тис. 28 грн. Зокрема, основна частина коштів передбачена на виготовлення виборчої документації - 718 тис. 756 грн і на оплату послуг ЗМІ (друкованої площі та ефірного часу) для оприлюднення рішень ЦВК - 223 тис. 942 грн;
  • витрати окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України, зокрема витрати дільничних виборчих комісій - 9 млн 255 тис. 109 грн;
  • витрати на придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення органом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень - 19 тис. 200 грн.

Нагадаємо, нардепом-мажоритарником у цьому окрузі було обрано Олексія Кучера від "Слуги народу". Володимир Зеленський 5 листопада 2019-го призначив його главою Харківської облдержадміністрації.

Довибори відбудуться 15 березня 2020 року.

Також читайте: Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170899
 
 
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А в это время: https://www.unn.com.ua/uk/news/1847484-v-angliyi-velsi-************-i-lyuksemburzi-znyati-areshti-z-aktiviv-gazpromu-nakladeni-za-pozovami-naftogazu
"В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу "
Просто СУПЕР-команда "ЗЕ"билов.
Как говорится "Всо, что нажито непосильным трудом..." - ну и так далее.
И ранше не верил, что кто то вернет хотя бы часть ворованного, на теперь...
ПРАЗДРАвляю зебобиков с праздниками!
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Вопрос: Где украденные деньги 108 округа 2014 года? мусара закрыли дело без ответов. Понад 10 млн грн витратять на довибори нардепа по округу №179 на Харківщині, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8285
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