EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  2634  94
Все про:демографія (46) народжуваність (26) смертність (56) статистика (227) населення (49) Держстат (80)

 Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат

На кожних 100 померлих у країні припадає 54 народжених.

Кількість населення України за січень-листопад 2019 року зменшилася на 230,5 тис. осіб порівняно з 2018 роком. Станом на 1 грудня 2019 року вона становила 41 млн 922 тис. осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики України.

За даними Держстату, в січні-листопаді 2019 року народилося 286,7 тис. дітей. За цей же період померло 533,7 тис. осіб. Таким чином, на 100 померлих припадає 54 новонароджених.

При цьому кількість тих, що приїхали в Україну перевищила кількість тих, хто виїхав із країни на 16 тис. 456 осіб.

Дані щодо розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Дані щодо природного і міграційного руху населення сформовано без урахування тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та м.Севастополя.

Дивіться також: Населення України з початку року скоротилося на 193,2 тис. осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170895
 
 
 Топ коментарі
 
Зато ботоферма зебилов процветает)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А до этого мы типа в плюсе были
 показати весь коментар
 
 
Трындец. Пора бы методы ***** использовать по стимулированию рождаемости, но денег нет...
 показати весь коментар
 
 
Таджиков с узбеками массово завозить или о чем ты?
 показати весь коментар
 
Это тоже, но в основном деньги семьям с детьми и огромные вложения в медицину новорождённых.
 показати весь коментар
 
"При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек". Не таджики ли?
 показати весь коментар
 
Кушать-то нечего ,лечиться не за что ,стресс постоянный - вымирает народ ,надо срочно начинать социализацию или скорей всего Украину потеряем .
 показати весь коментар
 
 
це по кількості сімо чи по кількості смартфонів порахували?
 показати весь коментар
 
 
А реестры на что? Или логика порошков ге позволяет думать?
 показати весь коментар
 
 
Порошки, это те, кто не голосовал за ЗЕбенятко?
тогда порошков более 50% от населения страны
 показати весь коментар
 
 
Порошки это 12% от проголосовавших за порошка.
 показати весь коментар
 
естественный отбор в природе никто не отменял
тупорылые нации, народы уже вымерли или на стадии вымирания... как динозавры
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ботоферма порошка тупит)
 показати весь коментар
 
Можно переиначить ещё, кому до 40 лет не рассчитывайте получить пенсию. Платить Вам будет некому?
 показати весь коментар
 
 
Нужно ввести государственную программу - "Рост населения в смартфоне".
 показати весь коментар
 
 
И сразу с номерами "секса по телефону"!

 показати весь коментар
 
 
Благополучная и далёкая Япония.Родилось 532тыщи померли -862.С 2007 года смертность в Японии превышает рождаемость За прошедший год- рекорд.Принц Гарри и Меган Маркл решили больше не иметь детей,чтобы внести свой вклад в улучшениие Экологии.В Южной Корее -тоже вымирание.Кохаймось!
 показати весь коментар
 
Ну и посчитайте сколько рождений на 10000 населення.. Детей на женщину детородного вораста в Японии где -то около 0,8,а в Израиле- где-то 2.45 Цифры не совсем точны,но суть понятна!
 показати весь коментар
 
Есть такая тенденция, чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
и только в Украине, благодаря усилиям ВСЕХ правительств, тенденция отрицательная вне зависимости от уровня жизни.
Наверное, чет не то делает государство
 показати весь коментар
 
 
чим вище рівень життя та розвиток суспільства тим менше народжуваність... це ж просто як 2+2
 показати весь коментар
 
Фейспалм. 2+2 это границы твоего миропонимания.
 показати весь коментар
 
ב+ב

В Киеве учредили новую масонскую ложу.
Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 101
 показати весь коментар
 
Принцу Гарри с Меган баба Лиза прикрутила гайки, чтобы не дай бох мулат/метис не мог претендовать на трон рептилойдов!
Поинтересуйся подробностями - там такая детективная история шо капец Население Украины сократилось за 9 месяцев на 230 тысяч человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 9124
 показати весь коментар
 
Мне симпатичны Гарри и Меган.Не страдают снобизмом.
 показати весь коментар
 
***
Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход - не имеют значенья.
Просто муха в окно залетела на миг...


Омар Хайям
 показати весь коментар
 
 
Вполне ожидаемо: поколение 40-х, 50-х, 60-х помирает, а в 90-е годы практически не было рождаемости. Т.е. попросту нет тех, кто бы повышал ту самую рождаемость пред смертностью.
 показати весь коментар
 
 
ничего страшного , арабы, негры и монголоиды заполонят хорошие пространства .
 показати весь коментар
 
Спасибо безвизу за демографическую жопу.
 показати весь коментар
 
 
рождаются и умираюи из-за безвиза?

а-а-а, пардон! - ты ж за иа-иа голосовал.
уровень интеллекта еще тот
 показати весь коментар
 
 
Закрыть границу, юридически закрепить население за членами Слуги народа!
 показати весь коментар
 
 
вони не члени ...вони гумові фалоімітатори ...
 показати весь коментар
 
 
Конєц епохі зубожіння! Да здравствует епоха демографічєской жопи! Порошенко, шо ж ти твориш!????
 показати весь коментар
 
 
зебобики, хочу уточнить: вы в прошлом апреле именно это и собирались робыты разом?
вас не обманули?
 показати весь коментар
 
 
українців НУЛЬ ..."джондірам" КАЗЛИ не потрібні ...тільки територія
 показати весь коментар
 
для успешного деребана украинской земли ,которая пренадлежит украинскому народу ,надо минимальное количество владельцев ентой земли...а посему процесс энтот будет продолжатся...
 показати весь коментар
 
 
Евроконцлагерь.
documental-torrents.net/download.php?id=2548&name=DDD.torrent
 показати весь коментар
 
Нєє, Порошенко! - номер один у цьому списку!Ага.
 показати весь коментар
 
Население Украины сократилось за 9 месяцев на 230 тысяч человек, - Госстат
За 9 месяцев вымер целый областной город. Естественные причины, а еще бедность из-за еврореформаторов, геноцид еврореформаторов, ликвидация больниц, естественно приводят к таким результатам.
Ходят разговоры, что это специально ЕС с украинскими еврореформаторами все делают для того, чтобы вымерло как можно больше людей, чтобы таким образом было легче интегрироваться с ЕС.

Да и на форуме некоторые любители ЕС прямо говорят, что чем больше вымрет людей в Украине, тем для них лучше.
 показати весь коментар
 
Во Вы молодец! Сразу видно откуда Вы! Плешфюрер -капут!!
 показати весь коментар
 
 
Я же говорю ботоферма порошка-медведчука тупит.
 показати весь коментар
 
Демографическая жопа из-за войны.Плюс в детородный возраст вошло поколение 90х- начала 2000х Плюс начало массово отходить поколения беби -бумов.А У меня скоро будет7й внук.Мой вклад в Украину!А хороший подсобник сейчас на сделке может заработать 600- 700 гр в день в Харькове.Про айтишников вообще молчу.Папы и деды молча завидуют .
 показати весь коментар
 
Государству люди не нужны, судя по прожиточному минимуму и минимальной пенсии.
Нужны министры, депутаты, судьи и прокуроры... Олигархическая верхушка и обслуживающая Система. Только их благосостояние волнует государство.
 показати весь коментар
 
 
МВФ та сорос в екстазі ...план по винищенню аборигенів здійснюється з випередженням графіку
 показати весь коментар
 
 
Естественный отбор в первую очередь вымирают наркоманы алкаши и зебуины
 показати весь коментар
 
Психотехнологии иудействующей британской элиты показаны в кино Механический Апельсин.
youtube.com/watch?v=TlhbrEMX7mM
 показати весь коментар
 
Сношает нас власть каждый божий день, а в итоге нас все меньше и меньше.
Видать то ли некроспермия, то ли аспермия у неё развившаяся как осложнение от хронической клептомании..
 показати весь коментар
 
Так сколько осталось, мало или очень мало?
 показати весь коментар
 
Мдяя.... Как сказал один умный человек в прошлом веке - "Прежде чем говорить, что Россия - тюрьма народов, надо вспомнить, что Европа - это кладбище народов....."
 показати весь коментар
 
Правительству нуно зарплаты поднять, что бы они придумали как рождаемость населения повысить )
 показати весь коментар
 
Это показатель эффективности работы правительства 😂
 показати весь коментар
 
вчера ишел и видел как 1 х выгуливал пса который ср@л прям возле тротуара, и что ему сделаешь? только переб@ть разок.
 показати весь коментар
 
 
Господа ботосвиньи, вы перегибаете палку) уменьшение рождаемости идет по всей европе, не только украине, а что до 30млн... Вы сами посчитали? Почему не 40млн?)
 показати весь коментар
 
мєністр дупольот не спішить оприлюднювати "перепис".
Реально залишилось 21.4-24.4 млни українців на підконтрольній территорії.
 показати весь коментар
 
Надейся-надейся, ватник)
По факту в городах население увеличилось, в селах уменьшилось. Плюс одни только переселенцы гдето 4-6млн(2млн из крыма перебралось).
 показати весь коментар
 
Концлагерь имени Утренней Зари.
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 3368
 показати весь коментар
 
Молодежь должна Учится и валить с етой убогой сраны.
 показати весь коментар
 
после указа поцЗедента о службе
с 18 лет к следующему году в стране
не останется 18 летних мальчишек
 показати весь коментар
 
При ЗЕкловуне начался какой то геноцид..хуже ещё никогда не было.
 показати весь коментар
 
Областной центр 2-ой категории тю-тю. Как-никак закончилась эпоха бедности.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору