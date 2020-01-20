 Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат

Кількість населення України за січень-листопад 2019 року зменшилася на 230,5 тис. осіб порівняно з 2018 роком. Станом на 1 грудня 2019 року вона становила 41 млн 922 тис. осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики України.
За даними Держстату, в січні-листопаді 2019 року народилося 286,7 тис. дітей. За цей же період померло 533,7 тис. осіб. Таким чином, на 100 померлих припадає 54 новонароджених.
При цьому кількість тих, що приїхали в Україну перевищила кількість тих, хто виїхав із країни на 16 тис. 456 осіб.
Дані щодо розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Дані щодо природного і міграційного руху населення сформовано без урахування тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та м.Севастополя.
тогда порошков более 50% от населения страны
тупорылые нации, народы уже вымерли или на стадии вымирания... как динозавры
и только в Украине, благодаря усилиям ВСЕХ правительств, тенденция отрицательная вне зависимости от уровня жизни.
Наверное, чет не то делает государство
В Киеве учредили новую масонскую ложу.
Поинтересуйся подробностями - там такая детективная история шо капец
Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход - не имеют значенья.
Просто муха в окно залетела на миг...
Омар Хайям
а-а-а, пардон! - ты ж за иа-иа голосовал.
уровень интеллекта еще тот
вас не обманули?
documental-torrents.net/download.php?id=2548&name=DDD.torrent
За 9 месяцев вымер целый областной город. Естественные причины, а еще бедность из-за еврореформаторов, геноцид еврореформаторов, ликвидация больниц, естественно приводят к таким результатам.
Ходят разговоры, что это специально ЕС с украинскими еврореформаторами все делают для того, чтобы вымерло как можно больше людей, чтобы таким образом было легче интегрироваться с ЕС.
Да и на форуме некоторые любители ЕС прямо говорят, что чем больше вымрет людей в Украине, тем для них лучше.
Нужны министры, депутаты, судьи и прокуроры... Олигархическая верхушка и обслуживающая Система. Только их благосостояние волнует государство.
youtube.com/watch?v=TlhbrEMX7mM
Видать то ли некроспермия, то ли аспермия у неё развившаяся как осложнение от хронической клептомании..
Реально залишилось 21.4-24.4 млни українців на підконтрольній территорії.
По факту в городах население увеличилось, в селах уменьшилось. Плюс одни только переселенцы гдето 4-6млн(2млн из крыма перебралось).
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
с 18 лет к следующему году в стране
не останется 18 летних мальчишек