 Верланов: Податкова посилює боротьбу з незаконним обігом підакцизних товарів. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПС ​​України.

Зокрема, в 2019 році за провадження безліцензійної діяльності загальна сума виписаних штрафів становила 182,3 млн грн. Також податкова нарахувала 22,39 млн грн штрафів за зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.







"Разом з правоохоронними органами, органами місцевої влади ми вже почали наводити лад і на ринку пального, і в сфері обігу алкоголю і тютюну. І це дуже важливо не тільки з точки зору бюджетних інтересів. Адже ті, хто працюють поза законом і поза правилами, торгують контрафактом, не тільки обкрадають бюджет, а й нехтують нашим здоров’ям і здоров’ям наших дітей", - заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

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"Детінізація ринку підакцизних товарів – один з головних викликів для нової податкової", - зазначив глава податкової.

Крім того, згідно з повідомленням, торік податківці оштрафували на 35,28 млн грн порушників за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін (3239 встановлених випадків порушень).

Також у податковій відзначили, що за неповний місяць цього року було встановлено 923 випадки порушення законодавства у частині продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.

Нагадаємо, з 13 грудня 2019 по 8 січня 2020 ДПС стягнуто майже 100 млн грн штрафів з фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного продажу, зберігання і виготовлення пального.