EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1378  37
Все про:Донбас (13022) перемир'я (426) Пристайко (343) розведення сил (112)

 Пристайко: У Мінську обговорюють дев'ять ділянок розведення сил на Донбасі, але узгодити мають три

На переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорюють дев'ять варіантів розведення сил і засобів на лінії розмежування, але узгодити мають три.

Про це на брифінгу 20 січня сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Він розповів, що Україна передала свої пропозиції в Мінську, вони раніше були розроблені Генштабом Збройних сил України.

"Наша ідея в тому, що ці ділянки повинні мати безпосередню гуманітарну спрямованість для населення по обидві сторони лінії розмежування. Не хотів би зараз називати містечка, які близько прив'язані географічно, тільки тому, що до наших трьох пропозицій з'явилося ще по три пропозиції від кожної сторони - Луганська і Донецька. Тобто, зараз на столі у Мінську є фактично дев'ять ділянок, і робота переговоних груп - звести їх до трьох, як домовилися лідери [країн "Нормандської четвірки"]. Щоб не зривати цей переговорний процес, не ускладнюючи його, він і без цього надзвичайно складний, я дозволю собі утриматися від назв містечок, але найближчим часом їх буде [оприлюднено]", - сказав Пристайко.

Читайте також: Три додаткові ділянки розведення сил на Донбасі вже визначено, - Зеленський в розмові з Меркель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170892
 
   
 Топ коментарі
 
Это на вчера, сегодня еще погиб один защитник.

Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три - Цензор.НЕТ 3871
 показати весь коментар
 
К сожалению, мы имеем , не про просто не профессионализм. Мы имеем дебилов. Хочется у этого дебила спросить А когда будет прекращение огня ?????
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
К сожалению, мы имеем , не про просто не профессионализм. Мы имеем дебилов. Хочется у этого дебила спросить А когда будет прекращение огня ?????
 показати весь коментар
 
 
Это на вчера, сегодня еще погиб один защитник.

Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три - Цензор.НЕТ 3871
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну и что??? Пять лет хавали безальтернативный Минск при барыге , теперь закажете при зелёном......
 показати весь коментар
 
 
от тебе і запитати, дебіла, чи 73/43%зебіла - "а коли ти запланував капітуляцію разом з бубочкою, за яку ти і галасував?"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скажите "журналисту" что от прилета минометной мины касочка и бронежилет 1 класса защиты не спасет, а надпись "ТВ" во время минометных обстрелов не видно. Так что пусть сделает лицо попроще и едет снимать в Золотое, а не в болотах под Киевом.
 показати весь коментар
 
 
*****, фіздєц, яке, ****, розведення, гниди, в Золотому вже розвели - і ШО?
 показати весь коментар
 
 
Малоросам всё неймётся территории сдавать врагу...
 показати весь коментар
 
 
"Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три" - что будет когда по всей линии соприкосновения разведут войска? Узаконят оккупацию Донбасса?
 показати весь коментар
 
 
Нет, это гораздо хуже. Сначала разведут отведут войска по всей линии соприкосновения. Потом наши мышебратья захотят большего. Нет, неправильно говорить захотят. УЖЕ захотели. Или все забыли, как марионеточные недореспублики буквально месяц назад типа "приняли закон", который устанавливает их границы по состоянию на начало 2014 года? Это, не больше и не меньше, означает, что война придет в каждый наш дом. И спрашивать ни у кого не будет, за кого он голосовал.
Зелебобов не устаю "благодарить". Чтоб вам пусто было, уроды(((
 показати весь коментар
 
 
*****, ідіоти..... давайте адекватну відповідь на обстріли
 показати весь коментар
 
 
Низзя! У бубочки с ху!лом мир-дружба. А жвачку лохторату он с тв впаривает.
 показати весь коментар
 
 
«......к нашим трем предложениям появились еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка.......»
-------------------
Это что ещё за фигня?!.........Какие еще «предложения» от орков/кацапов?!.......
Подозреваю, что такими «действиями» преЗедент и ко медленно, но уверено узаконят/легализуют Лугандон..........
 показати весь коментар
 
 
Слышь, пристайка,на одном участке посели своих родителей,на другом семью,а на на третьем сам,и гарант также пусть делает,а потом про мир с шакалами труби
 показати весь коментар
 
 
какие участки? какие ..разводы??? где полное и стабильное прекращение огня?
разве после развода те твари прекратили стрелять? тогда какой смысл разводить дальше?
каждый день раненные по 8 -10 Героев... это что? небоевые???
да что ж вам пообещали, что вы такие глухие и слепые???????
 показати весь коментар
 
 
Ты что, болван? Они - предатели! И действуют как и полагается предателям!
 показати весь коментар
 
 
а Вы невнимательны (например, последнее предложение моего коммента?)
я говорю о том же , о чем и Вы, только другими словами! и вопросами (ну... такая привычка))))
ну что ж Вы так сразу наскакиваете? )))))
 показати весь коментар
 
 
Извините. С войной всякая толерантность покинула меня.
 показати весь коментар
 
 
Вислюк зебеня на саммите опять прикалывался? Обещал,что никакого разведения до марта - апреля и с 01.01.2020 нихто не стреляет!
Пошутил писюнист оманский? На него после первых визитов хер положили,теперь "принимает и спереди и сзади. Актриса Моника фильмов для взрослых".
 показати весь коментар
 
 
"Укрзалізниця" попала в очередной скандал. Там на одну из ключевых должностей назначили сторонника "русского мира" Игоря Сагунова, которого выдвигали на должность "генпрокурора ДНР".https://www.obozrevatel.com/economics/economy/v-ukrzaliznitsi-trudoustroili-genprokurora-dnr-podrobnosti-skandala.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription&fbclid=IwAR2MjMWaO51K5x5nWbstAQskswjINL9taCLXRNj10kb4gFGmZgc6KSSV340
 показати весь коментар
 
 
***** ору с дебилов через день смерти солдат обстрелы со всех калибров а они разводят кого разводите Зе брехуны и лгуны

Дорозводились что в золотом шкварят со всех стволов а у генштаба в орехо легкое пристреливание обсасываться от страху правду сказать что чем больше разведут тем больше гибель солдат и гражданских Но великий Зе сказал мир и все сдаст ведь цель важнее а как ему пофиг
 показати весь коментар
 
 
Чтобы не срывать называть этот переговорный процесс недипломатично, не усложнять его понимание его целесообрпазности, оно и без этого чрезвычайно сложно, я позволю себе воздержаться от названий городков, сказать кратко они ******...

Вдумайтесь "появилось еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка.." Вы поняли? Официальные лица Украины рассмтривают предложения незаконных сепарских территорий... УКраина стала говорить с сепарами, тем самым утверждая сразу два факта. Первый факт - коллаборантиы куиндерсюрприза вовсю подмахивают путинской версии, что ихтамнет и кофликт внутренний. Второй факт - они ******.
Если эти три "секретных" (от нас) пункта на Юге - значит они открывают путину атаку на Мариуполь и коридор к Крыму.
Ну ? И кто после этого скажет, что они не ******?
НО! ведь украинцам это придётся выправлять большой кровью, хоронить сыновей и мужей... или по-скотски жить в колонии рашки со "Сватами" по всем каналам.
Так что трудно даже сказать: кто больше *****.
 показати весь коментар
 
 
..И можно было бы министру поверить, доверяя его мудрости и профессионализму.

ВОТ ТОЛЬКО В ОМАНЕ НЕТ НАШЕГО ПОСОЛЬСТВА , ДЯТЕЛ!

Юрий Бирюков
Пристайко: У Мінську обговорюють дев'ять ділянок розведення сил на Донбасі, але узгодити мають три - Цензор.НЕТ 1659
 показати весь коментар
 
///
КИЇВ. 20 січня. УНН. Арешти і забезпечувальні заходи на активи "Газпрому" в Англії і Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі, накладені за позовами "Нафтогазу", зняті.
Про це йдеться в повідомленні "Газпрому"
 показати весь коментар
 
 
до тех пор,пока не будут обсуждать участки контроля украинско рашистской границы ,и не будут ее контролировать украинские власти,продажные "слуги " будут втихаря сливать территорию Украины участками на линиях разграничения.которые куйло нарисовал в Минске на территории независимой Украины ...(кинул метку)
 показати весь коментар
 
а заставить сначала не стрелять на уже отведенных - НЕ? СУКИ
 показати весь коментар
 
Блогер из Украины Серж Марко на собственной странице в социальной сети сообщил резонансные подробности обстрела позиций Вооруженных сил украинского государства в районе Золотого-4.
Как известно, в результате атаки на позиции ООС Украина понесла санитарные потери. Восемь бойцов Вооруженных сил украинского государства были ранены.
 показати весь коментар
 
Пане міністр , а чому на вже відведених ділянках продовжуються обстріли без права українцям на відповідні дії.
Міністр Приставка - мені доручили повідомити про нвони з наступними ділянками розведення , на це питання Єрамак-дружок преЗЕ мене не готував .
 показати весь коментар
 
Дві реальності однієї воюючої країни 19.01.2020 Тверезо

Пристайко: У Мінську обговорюють дев'ять ділянок розведення сил на Донбасі, але узгодити мають три - Цензор.НЕТ 3327

Сумний ранок.
Один військовий загинув, десятеро поранені.
Обстріли тривають. Війна продовжується. Влада мовчить та готує 9 нових ділянок «розведення» військ.
Влада мовчить і жодним чином не згадує українських Героїв, що гинуть на Сході.
«Просто пєрєстать стрєлять» дуже погано закінчується для України: щодня втрачаємо найкращих.
А в цей же час влада намагається протягнути цензуру для ЗМІ та блогерів, знищити свободу слова, повернути рашистів на екрани телебачення та концерти, влаштовує «торгівлю на крові», продаючи своїх «Папіків» та «Кріпосних» до держави-агресора. А ще відривається в Оманах, Куршевелях. Зустрічається з представниками РФ.
Дві реальності однієї воюючої країни.
Вічна пам'ять загиблим Героям!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору