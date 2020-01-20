 Пристайко: У Мінську обговорюють дев'ять ділянок розведення сил на Донбасі, але узгодити мають три

Про це на брифінгу 20 січня сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
Він розповів, що Україна передала свої пропозиції в Мінську, вони раніше були розроблені Генштабом Збройних сил України.
"Наша ідея в тому, що ці ділянки повинні мати безпосередню гуманітарну спрямованість для населення по обидві сторони лінії розмежування. Не хотів би зараз називати містечка, які близько прив'язані географічно, тільки тому, що до наших трьох пропозицій з'явилося ще по три пропозиції від кожної сторони - Луганська і Донецька. Тобто, зараз на столі у Мінську є фактично дев'ять ділянок, і робота переговоних груп - звести їх до трьох, як домовилися лідери [країн "Нормандської четвірки"]. Щоб не зривати цей переговорний процес, не ускладнюючи його, він і без цього надзвичайно складний, я дозволю собі утриматися від назв містечок, але найближчим часом їх буде [оприлюднено]", - сказав Пристайко.
разведутотведут войска по всей линии соприкосновения. Потом наши мышебратья захотят большего. Нет, неправильно говорить захотят. УЖЕ захотели. Или все забыли, как марионеточные недореспублики буквально месяц назад типа "приняли закон", который устанавливает их границы по состоянию на начало 2014 года? Это, не больше и не меньше, означает, что война придет в каждый наш дом. И спрашивать ни у кого не будет, за кого он голосовал.
Зелебобов не устаю "благодарить". Чтоб вам пусто было, уроды(((
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Это что ещё за фигня?!.........Какие еще «предложения» от орков/кацапов?!.......
Подозреваю, что такими «действиями» преЗедент и ко медленно, но уверено узаконят/легализуют Лугандон..........
разве после развода те твари прекратили стрелять? тогда какой смысл разводить дальше?
каждый день раненные по 8 -10 Героев... это что? небоевые???
да что ж вам пообещали, что вы такие глухие и слепые???????
я говорю о том же , о чем и Вы, только другими словами! и вопросами (ну... такая привычка))))
ну что ж Вы так сразу наскакиваете? )))))
Пошутил писюнист оманский? На него после первых визитов хер положили,теперь "принимает и спереди и сзади. Актриса Моника фильмов для взрослых".
Дорозводились что в золотом шкварят со всех стволов а у генштаба в орехо легкое пристреливание обсасываться от страху правду сказать что чем больше разведут тем больше гибель солдат и гражданских Но великий Зе сказал мир и все сдаст ведь цель важнее а как ему пофиг
срыватьназывать этот переговорный процесс недипломатично, не усложнять егопонимание его целесообрпазности, оно и без этого чрезвычайно сложно, я позволю себе воздержаться от названий городков, сказать кратко они ******...
Вдумайтесь "появилось еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка.." Вы поняли? Официальные лица Украины рассмтривают предложения незаконных сепарских территорий... УКраина стала говорить с сепарами, тем самым утверждая сразу два факта. Первый факт - коллаборантиы куиндерсюрприза вовсю подмахивают путинской версии, что ихтамнет и кофликт внутренний. Второй факт - они ******.
Если эти три "секретных" (от нас) пункта на Юге - значит они открывают путину атаку на Мариуполь и коридор к Крыму.
Ну ? И кто после этого скажет, что они не ******?
НО! ведь украинцам это придётся выправлять большой кровью, хоронить сыновей и мужей... или по-скотски жить в колонии рашки со "Сватами" по всем каналам.
Так что трудно даже сказать: кто больше *****.
ВОТ ТОЛЬКО В ОМАНЕ НЕТ НАШЕГО ПОСОЛЬСТВА , ДЯТЕЛ!
Юрий Бирюков
КИЇВ. 20 січня. УНН. Арешти і забезпечувальні заходи на активи "Газпрому" в Англії і Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі, накладені за позовами "Нафтогазу", зняті.
Про це йдеться в повідомленні "Газпрому"
Как известно, в результате атаки на позиции ООС Украина понесла санитарные потери. Восемь бойцов Вооруженных сил украинского государства были ранены.
Міністр Приставка - мені доручили повідомити про нвони з наступними ділянками розведення , на це питання Єрамак-дружок преЗЕ мене не готував .
@KOTHAKyXHE
М да... а МЗСкою у нас керує ідіот схоже
Сумний ранок.
Один військовий загинув, десятеро поранені.
Обстріли тривають. Війна продовжується. Влада мовчить та готує 9 нових ділянок «розведення» військ.
Влада мовчить і жодним чином не згадує українських Героїв, що гинуть на Сході.
«Просто пєрєстать стрєлять» дуже погано закінчується для України: щодня втрачаємо найкращих.
А в цей же час влада намагається протягнути цензуру для ЗМІ та блогерів, знищити свободу слова, повернути рашистів на екрани телебачення та концерти, влаштовує «торгівлю на крові», продаючи своїх «Папіків» та «Кріпосних» до держави-агресора. А ще відривається в Оманах, Куршевелях. Зустрічається з представниками РФ.
Дві реальності однієї воюючої країни.
Вічна пам'ять загиблим Героям!