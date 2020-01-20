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Все про:Зеленський (4192) інтернет (402) Офіс Президента (216)

 В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі

В Офісі президента рішення пояснюють атаками ботів і засиллям реклами. Можливість залишати коментарі залишилася на сторінках ОП і Зеленського у Facebook.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"У зв'язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Instagram і YouTube", - прокоментували рішення в Офісі президента.

"Можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв'язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента в Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського", - додали в пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170890
 
 
 Топ коментарі
 
Наверное, очень многие писали про успехи зеленского?
В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 5020
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ШО, твари "элитные" - копатели янтаря, контрабандисты, "лесорубы", игромошенники, Порохоботы ,коррупционеры, чинуши, ломбардисты, сидяшие на потоках и схемах и называющие себя 25% элиты , хреново вам стало - страшновато, беснуетесь?
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Это она о своем климаксе и старческом маразме...
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Маня русккая тварюку в дзеркалі видивилося,убоге.
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А почему не обьявили об отключении социологии?
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Да народ любит клона страстно, что аж комменты отключили. Вот он какой великий политический деятель, а умный, аж страшно!
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просто порохосвиноботы звереют без корыта ) уже откровенные оскорбления пишут и хамят )
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И ЧТО? На пороха то все срали и ничего.... так чего на это не посрать? Пусть деточка закаляется... Политика дело тонкое.
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ТАК СРАТЬ треба і на те і на інше, якщо не працює на УСПІШНУ УКРАЇНУ !!!
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І дуже добре зробили. Бо лиття лайна на вентилятори й коментарі - речі вельми різні. Якщо панове хочуть коментувати, то хай вчаться елементарної культури спілкування.
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Об какой культуре общения с не лохом 42 х лет из муравейника гор Кривого Рога В Instagram і YouTube Зеленського відключили коментарі - Цензор.НЕТ 8945
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Культура спілкування -це зі сцени на весь світ висміювати украінців і називати Украіну повією? Ці чмошники хай будуть сто раз кращі, ніж вони є, та лише за такі "шутки" для мене вони мразота остання. А ви, наівні дурні, ім владу дали в руки на цілих п"ять років.
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А жити у гівні--"вазьможьна"? Подобається?Платню отримуєш 4 тис.долярів?Заздрю,якщо так.
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Пздц, це не зі сцени всіх поливати гівном. Найкраще критикувати, палець об палець не оббивши.
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В мене повсякчасно виникають два питання 1. А хіба так можна? 2. Чи можна уявити, щоб так зробив Порошенко?
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Высер для олигофренов, понимают подбарыжники что скоро их будут сажать за подрывную деятельность.
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Что будут делать?))) За что?))) До Ростова добежать успеешь?))
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В смысле - боты грязи лили даже больше , но комментарии не отключали . Слабак зюзя ,, не умеет " держать удар" .! .
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Слабак зюзя ,, не умеет " держать удар" .!
Скорее - оборотная сторона дара шоумена: зависимость от эмоций плебса.
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Ай-ай-ай, що ж це робиться 😂 Де ж тепер вдячні коментарі за успішні реформи, кінець епохи бідності, ЗП по 4000 дол. і кінець війни писати. 🤣🤣🤣
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В связи с материалом о наводнении в Омане, по разным каналам к нам стали поступать осторожные вопросы о том, а не пора ли мальчика направлять в Москву?
В самом деле, кто из оманистов мог ожидать именно такого поворота событий, после приезда к ним этого персонажа? Да никто.
Конечно, можно было бы чтобы там снегу по крыши навалило, но и наводнения оказалось достаточно, чтобы обнаружить причинно-следственную связь и как минимум - обратить внимание на произошедшее.
Никто не думал, что простой ремонт Нотр-Дама выльется в такое жуткое зрелище. Там тоже уже не шутят шуток, как и в других местах, где побывал персонаж и там случилось что-то, чего вообще никто не предполагал увидеть.
Пишут, мол - пускай руку Путину пожмет или что там ему удобно будет, и все - можно уезжать. Другие пишут, что и жать-то ничего не нужно.

В Instagram і YouTube Зеленського відключили коментарі - Цензор.НЕТ 7055

В Омане оно так и было. До приезда туда персонажа султан или как там заведующий называется, болел просто, но уже ни с кем не встречался.
Персонаж пошутил и сказал, что ездил туда с официальным визитом, а как и положено первому лицу, должен был пожать султану руку, но как потом выяснилось - не пожал и физически этого не мог сделать.
Поэтому пришлось пожать руку мужику в гостинице, который подвернулся и был в чалме, кто там будет разбираться, кто на самом деле был под чалмой. Но будь это министр иностранных дел, он вряд ли бы общался с кем-то в холле отеля, в десяти метрах от кофеварки и микроволновки.
Тем не менее - султана это не спасло. Кирдык пришел сразу после отлета персонажа.
В связи с этим, предлагают просто туда приехать и сказать, мол: «встретились, пожал, все путем» и ложиться на обратный курс. уже зная, что Москвы сзади уже нету.
 Но есть две причины, которые заставляют вспомнить слова из старой совковой кинокомедии: «Э, нет! Торопиться не надо!»
В самом деле, этот выстрел можно использовать всего один раз и он должен точно уйти в «десятку».
Первая причина, по которой надо выждать правильный момент, это приезд в Москву Макрона, Меркель, а из Венгии можно Орбана привезти, а из Чехии - Земана, аятоллу можно и там еще некоторых деятелей, а с собой взять шушеру, которая так любит Москву, что хотела бы там еще погулять какое-то время. Таких сейчас вылупилось особенно рясно, ну и ясно - кума Путинского пускай захватит.
И вот когда вся эта шобла там соберется - можно ехать, и не важно, жать там или нет кому-то что-то.
После этого пускай уже будет то, что будет. Это и тактически будет правильно, и чтобы два раза не вставать.
Потом, когда там все догорит и обмывать эту катастрофу не будет сил, можно будет подумать, куда его еще можно послать.

https://defence-line.org/2020/01/chtoby-dva-raza-ne-vstavat/


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Ой ржу не могу....
Шо Зеля и Ко..... Обосрались. По комментам видно что твои 75 % тают как лёд летом!
Сергей Гайдай уже давно предполагал что зелю его некомпетентное окружение поселит в коконе, рассказывая ему о всенародной любви, а все критики - агенты Кремля, порохни, и др. Вот Зеля удивится на местных выборах, когда его прокатят! Как и порохня резко "осознаает" и "услышит" народ...
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Зря вы так про Монику. Оно - идеальное!!! Идеальное, сферическое в вакууме, ссыкло!
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Ссыкло -- это что-то большое, имхо. А Моника -- именно такое, метр 60 в кепке и на каблуках. В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі - Цензор.НЕТ 2387
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У нас, видимо, разный концептуальный подход к терминам и определениям.
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В Украине появится свой Иерусалим. "У нас есть проект в Умани, куда приезжают много евреев со всего мира, чтобы почтить известных евреев: в городе мы начинаем строить «маленький Иерусалим». Поэтому мы решили построить исторический музей, чтобы создать большой парк и реконструировать синагогу. Мы хотим сделать настоящий маленький городок. Мы придумали название «Маленький Иерусалим» как идею".

19 января, вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского израильской англоязычной онлайн-газете The Times of Israel.
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ПОбудили ПОросенків ПОранкові Півні-
ПОплелися ПОросята ПО ПОлям ПОпівні,
ПОпаслися,ПОквиліли,ПОпили,ПОспали,
Прокинулись,ПОрохкали,Птахів ПОганали-
ПОдалися ПО ПОдвір'ї Прихожан Пихати,
Підкусити,Принудити ПОколінкувати...
Піп ПОбачив ПОдичавлених Парнокопитних,
Поволік ПОза Приходом Підлих ПОхрестити,
ПОкропити,ПОсвятити,Прям ПОсповідати,
ПОжурити,ПОчухати,ПОтропарювати.
Після Плідного Процесу ПОПівського Пляху
ПОтягнули ПОхнюплених Підсвинків Під Плаху
ПОварами ПОчищені,ПОмиті Пищалі-
ПОнадвечір,ПОсмажені ПОПові ПОпали.
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Прям как в одной веселой стране, где президента тоже "поддерживают" около 80 процентов граждан
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Распространение дезинформации с использованием ботов или специально организованных фейковых аккаунтов - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Финансирование массовой дезинформации также будет наказываться на срок от 2 до 5 лет.

готовьтесь апологеты свинохряка.
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бугага андруша 0 ты без палочки левое существо В Instagram і YouTube Зеленського відключили коментарі - Цензор.НЕТ 5363 так ты зебил под этот закон и попадаешь В Instagram і YouTube Зеленського відключили коментарі - Цензор.НЕТ 5363 хотя какой зебил кацаопид типичный В Instagram і YouTube Зеленського відключили коментарі - Цензор.НЕТ 5363
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Вот оно -- всенародное признание! Вот она -- популярность в 40-миллионной стране!
Делай. те ещё!
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А как же он теперь будет узнавать мнение народа о себе, о своих роликах? В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі - Цензор.НЕТ 3440
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Я ж казав, що воно бреше

В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі - Цензор.НЕТ 2372

В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі - Цензор.НЕТ 5211

Всі, хто приходять розказати вам про "какая разніца", насправді хочуть задушити ваш спротив і нав'язати своїх героїв, свою історію і свою владу. І вони знають, що "разніца" дуже важлива.

https://ibigdan.livejournal.com/24625923.html
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вобщем так, если вы не довольны дейстивиями слуги каломойши, то значит вы бот. я ничего не перепутал, зебилы?!
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Пойдёт так дальше, и самого ЗЕлёносопельного БлаЗЕня отключат от атмосферы (в смысле, от процесса вдыхания атмосферного воздуха).
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как какая-то ботоферма могла пересрать мнение 73% обожателей бубачки??? что то тут не сходиться В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі - Цензор.НЕТ 4313
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ну ответь мне, головка от х..я, как так могло случиться что кучка порохоботов которым по ходу уже не платит ни расформированый минстець ни убежавший порох, так заобижали бубачку что он коменты закрыл пожертвовав языками так усердно лизавшими его какуюразницу?
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т.е. из аргументов у тебя только дерьма в рот набрать и недоплюнуть? ты достоин своего кумира В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі - Цензор.НЕТ 3007
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Очень плохая трагикомедия

По оценкам специалистов масштабное шоу зеленского по поводу возвращения 11 тел погибших в Иране обошлось бюджету минимум в 1 000 000 грн.
При этом выплаты компенсаций семьям погибших составили 200 000 на семью.
Но! Не спешите забрасывать вовочку ссаными тряпками и обвинять в растрате госсредств и хайпе на крови.
Ведь, в свое время вовочка уже хорошо сэкономил, отказавшись от военного парада на День Независимости и отказавшись от переезда в новый офис ***едкий сарказм***
В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі - Цензор.НЕТ 6693
Nick Vest
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Країна у "смартфоні" та "спілкування" з нарідам.... по янелоховскі.
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може воно у вконтактікі чи в однококошники переселилось?)) Тре перевірити ))
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Так они никуда и не переселялись - это ж их дом родной !
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И где теперь зеленофилам испражнять свою любоФФ ?
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Сцикун він і в Африці сцикун (і в Інстаграмі і у Фейсбуці, тощо).
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Боти -це ми:я, ти , він , вона. Ми всі ті, хто бачить і чує , хто не піддався клоунаді і хоче змін. Ми хочемо мати при владі досвідчених і відданих Украіні людей, а не мразоту,не банду юродивих і сексуально збочених шутів і юродивих.
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@CommanderAntiZe


Подведём итог "пленок" нашего "гениального" Гончарука.
В соцсетях, на телеканалах и в печатных СМИ разгорелся знатный скандал только на тему,что у Припіздента в голове "пустое место",а сам Премьер "профан". Почему-то именно эти слова стали главной темой обсуждения. А не то, ЧТО именно в этом разговоре обсуждалось? Если внимательно прослушать всю запись, что длится час с небольшим, которая есть на ТГ-канале у Дубинского, то волосы на голове начинают шевелиться. И вот ее никто, подчеркиваю - НИКТО не удосужился полностью прослушать, смакуя, по сути, ерунду - кто кого и как назвал. Да кто этого не знал, положа руку на сердце? А там говорятся реально страшные вещи: - о том, что шахты поддерживать никто не собирается, их надо закрыть, а шахтеров выкинуть на улицу; - порты все забиты кораблями. Но они сюда ничего не привезли, а увозят манатки инвесторов вместе со всем оборудованием,ибо бегут отсюда инвесторы, как от чумы; - все деньги от продажи "богатейшего за всю историю независимости" урожая осели в офшорах, а сюда не было заведено ни копейки;
- а для подьема экономики, нужно "наводнить ее деньгами",просто включив печатный станок(что мы уже видим - в 5 раз выросшая эмиссия);
- нужно как можно скорее сбагрить все (!!!) стратегические гос.предприятия (а в этот список вошли: авиазаводы - Антонова, Одесский и Харьковский; все заводы по ремонту и обслуживанию авиатранспорта; КБ "Луч", что проектирует вооружение; КБ "Южное", что отвечает за ракетостроение;
масса предприятий, разрабатывающих сельхозтехнику, культивирующих новые сорта сельхозкультур; и это не самое страшное - в частных руках окажутся ДП "Документ", печатающее паспорта (!!!), как внутренние, так и загран, и даже полиграфкомбинат "Украина", что занимается выпуском ценных бумаг).
Как они еще не "додумались" продать монетный двор и банкнотную фабрику? Там еще много жутких вещей говорится-очень рекомендую послушать беседу полностью.

А мы обсуждаем какую-то ерунду - кто кого как назвал. Это называется - смещение акцентов от действительно важных вещей в сторону обычной мышиной возни. И вот это действительно страшно...
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Если президенту Владимиру Зеленскому официально предъявят реальные обвинения в коррупции на территории Украины, то он готов уйти в отставку. Ранее он уверял, что если нарушит закон хотя бы один раз, то уйдет в отставку.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/199464_1579589163
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Хто не хотів їсти бутерброди з армією, мовою, вірою той буде жерти сендвічі з рейтингами та зашкварами!
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Скоро й на "цензор.нет" заборонить янелохМіне42 коментувати.... можливо.
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Боти -це ми:я, ти , він , вона. Ми всі ті, хто бачить і чує , хто не піддався клоунаді і хоче змін. Ми хочемо мати при владі досвідчених і відданих Украіні людей, а не мразоту,не банду юродивих і сексуально збочених шутів і юродивих.
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Пецятроллі там почали буянить, прийшлось отключить)))
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Какой только гадости не было в реплаях у Порошенко, но он их не закрывал.
Человек vs обоссаное чмо.
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Падіння промислового виробництва:

• Вересень -1,1%
• Жовтень -5%
• Листопад -7,5%

Спад у металургії, яка є основною експортною галуззю України:
• Вересень -5,4%
• Жовтень -11,9%
• Листопад -14,2%
• Грудень -20,5% (металопрокат за даними Укрметалургпрому)

Спад у легкій промисловості у листопаді -10,1%

Спад у деревообробній промисловості у листопаді -8,6%

Спад у машинобудуванні у листопаді -12,7%

Спад вуглевидобутку через лобістське рішення про імпорт електроенергії з Росії в інтересах Коломойського:
• Вересень -1,5%
• Жовтень -2,3%
• Листопад -10,4%

Спад виробництва у сільському господарстві:
• Жовтень -6,7%
• Листопад -18,5%

О.Ковтуненко





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