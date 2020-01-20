 В Instagram і YouTube Зеленського вимкнули коментарі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
"У зв'язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Instagram і YouTube", - прокоментували рішення в Офісі президента.
"Можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв'язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента в Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського", - додали в пресслужбі.
Скорее - оборотная сторона дара шоумена: зависимость от эмоций плебса.
В самом деле, кто из оманистов мог ожидать именно такого поворота событий, после приезда к ним этого персонажа? Да никто.
Конечно, можно было бы чтобы там снегу по крыши навалило, но и наводнения оказалось достаточно, чтобы обнаружить причинно-следственную связь и как минимум - обратить внимание на произошедшее.
Никто не думал, что простой ремонт Нотр-Дама выльется в такое жуткое зрелище. Там тоже уже не шутят шуток, как и в других местах, где побывал персонаж и там случилось что-то, чего вообще никто не предполагал увидеть.
Пишут, мол - пускай руку Путину пожмет или что там ему удобно будет, и все - можно уезжать. Другие пишут, что и жать-то ничего не нужно.
В Омане оно так и было. До приезда туда персонажа султан или как там заведующий называется, болел просто, но уже ни с кем не встречался.
Персонаж пошутил и сказал, что ездил туда с официальным визитом, а как и положено первому лицу, должен был пожать султану руку, но как потом выяснилось - не пожал и физически этого не мог сделать.
Поэтому пришлось пожать руку мужику в гостинице, который подвернулся и был в чалме, кто там будет разбираться, кто на самом деле был под чалмой. Но будь это министр иностранных дел, он вряд ли бы общался с кем-то в холле отеля, в десяти метрах от кофеварки и микроволновки.
Тем не менее - султана это не спасло. Кирдык пришел сразу после отлета персонажа.
В связи с этим, предлагают просто туда приехать и сказать, мол: «встретились, пожал, все путем» и ложиться на обратный курс. уже зная, что Москвы сзади уже нету.
Но есть две причины, которые заставляют вспомнить слова из старой совковой кинокомедии: «Э, нет! Торопиться не надо!»
В самом деле, этот выстрел можно использовать всего один раз и он должен точно уйти в «десятку».
Первая причина, по которой надо выждать правильный момент, это приезд в Москву Макрона, Меркель, а из Венгии можно Орбана привезти, а из Чехии - Земана, аятоллу можно и там еще некоторых деятелей, а с собой взять шушеру, которая так любит Москву, что хотела бы там еще погулять какое-то время. Таких сейчас вылупилось особенно рясно, ну и ясно - кума Путинского пускай захватит.
И вот когда вся эта шобла там соберется - можно ехать, и не важно, жать там или нет кому-то что-то.
После этого пускай уже будет то, что будет. Это и тактически будет правильно, и чтобы два раза не вставать.
Потом, когда там все догорит и обмывать эту катастрофу не будет сил, можно будет подумать, куда его еще можно послать.
https://defence-line.org/2020/01/chtoby-dva-raza-ne-vstavat/
Шо Зеля и Ко..... Обосрались. По комментам видно что твои 75 % тают как лёд летом!
Сергей Гайдай уже давно предполагал что зелю его некомпетентное окружение поселит в коконе, рассказывая ему о всенародной любви, а все критики - агенты Кремля, порохни, и др. Вот Зеля удивится на местных выборах, когда его прокатят! Как и порохня резко "осознаает" и "услышит" народ...
"Трусишка зайка серенький".
19 января, вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского израильской англоязычной онлайн-газете The Times of Israel.
ПОплелися ПОросята ПО ПОлям ПОпівні,
ПОпаслися,ПОквиліли,ПОпили,ПОспали,
Прокинулись,ПОрохкали,Птахів ПОганали-
ПОдалися ПО ПОдвір'ї Прихожан Пихати,
Підкусити,Принудити ПОколінкувати...
Піп ПОбачив ПОдичавлених Парнокопитних,
Поволік ПОза Приходом Підлих ПОхрестити,
ПОкропити,ПОсвятити,Прям ПОсповідати,
ПОжурити,ПОчухати,ПОтропарювати.
Після Плідного Процесу ПОПівського Пляху
ПОтягнули ПОхнюплених Підсвинків Під Плаху
ПОварами ПОчищені,ПОмиті Пищалі-
ПОнадвечір,ПОсмажені ПОПові ПОпали.
готовьтесь апологеты свинохряка.
Делай. те ещё!
Всі, хто приходять розказати вам про "какая разніца", насправді хочуть задушити ваш спротив і нав'язати своїх героїв, свою історію і свою владу. І вони знають, що "разніца" дуже важлива.
https://ibigdan.livejournal.com/24625923.html
По оценкам специалистов масштабное шоу зеленского по поводу возвращения 11 тел погибших в Иране обошлось бюджету минимум в 1 000 000 грн.
При этом выплаты компенсаций семьям погибших составили 200 000 на семью.
Но! Не спешите забрасывать вовочку ссаными тряпками и обвинять в растрате госсредств и хайпе на крови.
Ведь, в свое время вовочка уже хорошо сэкономил, отказавшись от военного парада на День Независимости и отказавшись от переезда в новый офис ***едкий сарказм***
Nick Vest
@CommanderAntiZe
Подведём итог "пленок" нашего "гениального" Гончарука.
В соцсетях, на телеканалах и в печатных СМИ разгорелся знатный скандал только на тему,что у Припіздента в голове "пустое место",а сам Премьер "профан". Почему-то именно эти слова стали главной темой обсуждения. А не то, ЧТО именно в этом разговоре обсуждалось? Если внимательно прослушать всю запись, что длится час с небольшим, которая есть на ТГ-канале у Дубинского, то волосы на голове начинают шевелиться. И вот ее никто, подчеркиваю - НИКТО не удосужился полностью прослушать, смакуя, по сути, ерунду - кто кого и как назвал. Да кто этого не знал, положа руку на сердце? А там говорятся реально страшные вещи: - о том, что шахты поддерживать никто не собирается, их надо закрыть, а шахтеров выкинуть на улицу; - порты все забиты кораблями. Но они сюда ничего не привезли, а увозят манатки инвесторов вместе со всем оборудованием,ибо бегут отсюда инвесторы, как от чумы; - все деньги от продажи "богатейшего за всю историю независимости" урожая осели в офшорах, а сюда не было заведено ни копейки;
- а для подьема экономики, нужно "наводнить ее деньгами",просто включив печатный станок(что мы уже видим - в 5 раз выросшая эмиссия);
- нужно как можно скорее сбагрить все (!!!) стратегические гос.предприятия (а в этот список вошли: авиазаводы - Антонова, Одесский и Харьковский; все заводы по ремонту и обслуживанию авиатранспорта; КБ "Луч", что проектирует вооружение; КБ "Южное", что отвечает за ракетостроение;
масса предприятий, разрабатывающих сельхозтехнику, культивирующих новые сорта сельхозкультур; и это не самое страшное - в частных руках окажутся ДП "Документ", печатающее паспорта (!!!), как внутренние, так и загран, и даже полиграфкомбинат "Украина", что занимается выпуском ценных бумаг).
Как они еще не "додумались" продать монетный двор и банкнотную фабрику? Там еще много жутких вещей говорится-очень рекомендую послушать беседу полностью.
А мы обсуждаем какую-то ерунду - кто кого как назвал. Это называется - смещение акцентов от действительно важных вещей в сторону обычной мышиной возни. И вот это действительно страшно...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/199464_1579589163
Человек vs обоссаное чмо.
https://bitter-onion.livejournal.com/2897350.html
• Вересень -1,1%
• Жовтень -5%
• Листопад -7,5%
Спад у металургії, яка є основною експортною галуззю України:
• Вересень -5,4%
• Жовтень -11,9%
• Листопад -14,2%
• Грудень -20,5% (металопрокат за даними Укрметалургпрому)
Спад у легкій промисловості у листопаді -10,1%
Спад у деревообробній промисловості у листопаді -8,6%
Спад у машинобудуванні у листопаді -12,7%
Спад вуглевидобутку через лобістське рішення про імпорт електроенергії з Росії в інтересах Коломойського:
• Вересень -1,5%
• Жовтень -2,3%
• Листопад -10,4%
Спад виробництва у сільському господарстві:
• Жовтень -6,7%
• Листопад -18,5%
О.Ковтуненко