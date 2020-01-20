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 В Instagram і YouTube Зеленського відключили коментарі

В Офісі президента рішення пояснюють атаками ботів і засиллям реклами. Можливість залишати коментарі залишилася на сторінках ОП і Зеленського в Facebook.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"У зв'язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Instagram і YouTube", - прокоментували рішення в Офісі президента.

"Можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв'язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента в Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського", - додали в пресслужбі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170890
 
   
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Наверное, очень многие писали про успехи зеленского?
В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 5020
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Об какой культуре общения с не лохом 42 х лет из муравейника гор Кривого Рога В Instagram і YouTube Зеленського відключили коментарі - Цензор.НЕТ 8945
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Цензору тоже стоит задуматься над этим, читать это гавно уже просто невозможно, одни и те же пишут одно и то же.
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А жити у гівні--"вазьможьна"? Подобається?Платню отримуєш 4 тис.долярів?Заздрю,якщо так.
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Пздц, це не зі сцени всіх поливати гівном. Найкраще критикувати, палець об палець не оббивши.
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В мене повсякчасно виникають два питання 1. А хіба так можна? 2. Чи можна уявити, щоб так зробив Порошенко?
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