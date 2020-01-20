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 Політика України, Події
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 Всі фрагменти збитого в Ірані літака МАУ повернуть в Україну, - Офіс президента

Володимир Зеленський провів зустріч зі Спеціальним представником президента Республіки Іран Мохаммадом Есламі, котрий прибув до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента.

Глава Української держави констатував, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей.

"Усе, про що ми говорили з Президентом Ірану, здебільшого було виконано", – сказав Володимир Зеленський. Він зазначив, що йдеться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення.

Глава держави окремо акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

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Володимир Зеленський обговорив зі Спеціальним представником Президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака. Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.

Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних скриньок". Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну.

Також порушувалося питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

"Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося", – наголосив Володимир Зеленський.

Також читайте: Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

Сторони висловили співчуття у зв’язку із загибеллю громадян України та Ірану.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170889
 
 
 Топ коментарі
 
Нет, только победы победные. Именно поэтому в Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии
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тобто ссыклобородьку просто нэма чым пышатысь?
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Та звісно ж повернуть.

Як і "чорні" скриньки... Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8350
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Та звісно ж повернуть.

Як і "чорні" скриньки... Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8350
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С весны 2019 только зрады зрадные везде и всюду. Пэрэмогы были исключительно при свыночолому гэтьмане Пэтре Рошенко!
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Нет, только победы победные. Именно поэтому в Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии
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тобто ссыклобородьку просто нэма чым пышатысь?
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Таки есть.
Несколько моих знакомых, которые голосовали за Зеленского, уже говорят
что они за него не голосовали!
Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1372

Я даже удивился, но все равно это весело...
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.. есть и более честные! Мои начали уже говорить, что да... ошиблись. И как всегда...оправдание!! Хотели как лучше!!! А в дни выборов ничего и слушать не хотели. Скулёж скоро очень сильно слышно будет.
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Настало время окуительных историй от соевой секты
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Неужели?
Пока что истории выдает первый в истории клоун-президент!
Ему бы комиксы писать, вполне бы преуспел.
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Нет, он таки клоун.
Не тянет он на юмориста.
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Один ракеты делал,второй пчел разводил,третий шапки срывал,четвертый кондитер,пятый людей веселил,пока к власти не придут политики,реальные политики В(раду,кабмин,президент)не отстаивать свой бизнес или интересы,то так и будем вымирать или ехать на ПМЖ,но я реально никого не вижу
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А шо хорошего или умного сделала зеленая сопля для Украины? Старается падло, только в интересах рускава быдлоскота и лугандонских сепаров и коллаборантов. Гавно, оно и в Африке зеленое гавно 😁
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И толку то от "все фрагменты самолета вернут в Украину"?
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И фрагменты самолета тоже не возвратят, как и черные ящики.... Да плевать все на тебя хотели, чмо криворожское.
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Ну от чого "триндіть" навіть у цьому? Самі іранці написали, що з першого дня після катастрофи місцеві жителі почали уламки розтягувать на металолом, і охорона цілодобова, не допомагала...
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Это очень важно.
Теперь любая экспертиза, легко подтвердит, что самолет в воздухе столкнулся с бульдозером...
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гидрант и ********,два в одном.
чёрные ящики не отдадут,а ты тути,падла за металлолом *******.который тракторами перехерачили.
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Экспертиза нормальная:
Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3219

Экспертиза ослиная:
Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1384
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Что Украина уже начала латание дырок бюджета собирая металлолом?Почему не требуют новый самолет?
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