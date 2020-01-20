 "Київпастранс" не дозволив відсудити у міста близько 600 млн грн і базу відпочинку під Києвом, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Київпастрансу".

Зазначається, що підстави для цього давала повна відсутність важливих правовстановлюючих актів на майно, договори, фінансові і бухгалтерські документи. Вони нібито були загублені.

У повідомленні сказано, що команді нинішнього керівника "Київпастрансу" Дмитра Левченка вдалося відстояти права, відновити документи і не дати можливості заволодіти і стягнути з міста і підприємства кошти на загальну суму близько 600 млн грн.

Також, як зазначається, через суд підприємству була повернута незаконно відібрана база відпочинку в селі Рожни Броварського району Київської області.

За словами адвоката Віталія Музики, що представляє інтереси київського комунального підприємства, знаковою є справа, порушена за позовом ТОВ "Львівські автобусні заводи" про стягнення з "Київпастрансу" понад 472 млн грн. Позивач заявив, що він нібито на цю суму зазнав збитків внаслідок порушення відповідачем зобов'язань щодо прийняття та оплати вартості 77 тролейбусів за договором про закупівлю товару за держкошти і в результаті бездіяльності КМДА щодо виконання рішень Київської міськради і перерахування відповідних грошових коштів "Київпастрансу". Бюджетних асигнувань від КМДА тоді справді не надійшло, але і тролейбуси не були поставлені. Однак позивач наполягав на компенсації збитків.

Суди тривали близько чотирьох років.

У результаті суди першої та апеляційної інстанцій вирішили, що відсутні правові підстави для стягнення з "Київпастрансу" на користь позивача заявленої суми збитків. Касаційна інстанція також підтвердила цю позицію судів.

"Таких справ, хоча і на значно менші суми, було чимало останнім часом - всюди ми здобули перемогу, і всі вони в загальному доступі", - зазначив Музика. Він також розповів про успішно завершений наприкінці 2019 судовий спір, унаслідок якого вдалося повернути підприємству незаконно відібрану базу відпочинку в селі Рожни Броварського району Київської області.

"Справа була складною, адже доводилося шукати докази справжньої приналежності цієї бази. Збирали по крихтах, шукали в структурних підрозділах, у КМДА, робили запити в різні архіви, записували свідчення працівників, які там відпочивали. Нам вдалося зібрати докази, і твердження "загарбників", що база була побудована на початку 90-х років господарським способом за рахунок матеріалів, коштів і силами виробничого кооперативу "Контакт-90", була спростована. За рішенням Господарського суду Київської області скасовано всі відповідні акти органу місцевого самоврядування і всі інші, нібито правовстановлюючі документи", - поділився адвокат подробицями повернення бази "Київпастрансу".