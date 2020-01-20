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Все про:обстріл (5898) Донбас (13022) операція Об'єднаних сил (1980)

 Ворог від початку доби 7 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли по наших позиціях здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу населеного пункту Павлопіль - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поруч з Мар'їнкою - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поруч із Луганським - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • три рази неподалік від населеного пункту Оріхове - з 120-мм мінометів противник випустив 17 мін і гранатометів різних систем.

Сьогодні, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170883
 
 
 Топ коментарі
 
Как то всё меньше и меньше верится этим сводкам. Кажется нам врут.
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Перемирие можно нарушить только 1 раз.
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потерь нет?
тобто вылупки и дальше могут расчитывать на повышенные субсидии?
клоуны колысь закинчаться?
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Как то всё меньше и меньше верится этим сводкам. Кажется нам врут.
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Завтра, к сожалению, можем узнать плохие новости.
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АЛЕКС БОС

Как то всё меньше и меньше верится этим сводкам. Кажется нам врут.

А наступного дня, зазвичай, посилаючись на вчора, повідомляють про смерть захисників України...
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Лапти почти каждый день пишут,сегодня тоже проходило снайпер......дожились.
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майкл бом cc4b168d

До речі, останніми днями - наші гинуть саме від кацапських снайперів...
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Именно снайперы.И закидывают,что в пьяных разборках между собой.У нас сегодня Лука всех силовиков за день сменил.Видно прямые угрозы пошли,защекотался.
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Эти сводки такая же шляпа как и вся деятельность этих уродов
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Не верю я вам. Не ве-рю! Потерь у них нет... Ну да, свои-то все дома, да? Какие ещё потери?!
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«Потерь нєт. Потєрі єсть. Акакая разніца.»
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Нет повода для правдивой зрады для петушок. День пропал.
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Знову "нєдалєко от Орєхово"? А пошкоджено дах осколками на хуторі Вільний (Золоте-4)
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У нас президент клоун а в России педофил.. не стоит ждать от этих двух ничего хорошего. бардак так и будет везде.
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Потерь нет? Будут. "Теория игр" вещь простая: сколько ни везет, но, если играть в "русскую рулетку" долго - маслину в голову получишь так или иначе. Сегодня нет - вчера были "выше среднего".
Потери уменьшаются не тем, что ты хоботом машешь с криком: "Них шизен, герр гауптман, у нас перемирие", а активным, непрерывным и организованным воздействием на противника (чтобы ему стрелять вообще не хотелось, а хотелось "штык в землю" и затихариться, как мышь под веником).
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Мы не можем знать были потери или не были на самом деле верить офильным сводкам это примерно тоже самое что верить обещаниям кандидатов в президенты перед выборами.
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Да не в этом вопрос. Вот смотри: 7 обстрелов - потерь нет. А в воскресенье было 6 обстрелов - 1 труп, 10 раненых. А в субботу 2 обстрела - 1 раненный. А в пятницу 8 обстрелов - потерь нет. Т.е. стрельба дает результат так или иначе. О чём я и говорил.
А прекратить систематическую стрельбу можно только одним способом - о нём выше.
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Ну, недоразвитый зелёный, выполнял, что от него требовали западные благодетели. И что, результат в районе 0. Это потому, что оно тупое. Безальтернативный Минск, который превратился в национальный позор не может принести мира в принципе...!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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