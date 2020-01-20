 Ворог від початку доби 7 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли по наших позиціях здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Павлопіль - з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Мар'їнкою - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч із Луганським - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік від населеного пункту Оріхове - з 120-мм мінометів противник випустив 17 мін і гранатометів різних систем.

Сьогодні, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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