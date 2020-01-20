 Ворог від початку доби 7 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли по наших позиціях здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу населеного пункту Павлопіль - з ручного протитанкового гранатомета;
- поруч з Мар'їнкою - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поблизу Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч із Луганським - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- три рази неподалік від населеного пункту Оріхове - з 120-мм мінометів противник випустив 17 мін і гранатометів різних систем.
Сьогодні, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
тобто вылупки и дальше могут расчитывать на повышенные субсидии?
клоуны колысь закинчаться?
Как то всё меньше и меньше верится этим сводкам. Кажется нам врут.
А наступного дня, зазвичай, посилаючись на вчора, повідомляють про смерть захисників України...
До речі, останніми днями - наші гинуть саме від кацапських снайперів...
Потери уменьшаются не тем, что ты хоботом машешь с криком: "Них шизен, герр гауптман, у нас перемирие", а активным, непрерывным и организованным воздействием на противника (чтобы ему стрелять вообще не хотелось, а хотелось "штык в землю" и затихариться, как мышь под веником).
А прекратить систематическую стрельбу можно только одним способом - о нём выше.