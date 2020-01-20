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 184 громадян України незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, - СБУ

Незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях Донбасу 184 людини.

Про це повідомили в Службі безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, за даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях станом на 20.01.2020 запитуються як незаконно позбавлені волі на території ТОТ в Донецькій і Луганській областях - 184 особу", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170879
 
 
 Топ коментарі
 
І всі ці люди є таксистами чи військовими?
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а хто такі таксисти добровольці?
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184 громадян України незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, - СБУ - Цензор.НЕТ 7691 ти гідний представник зеленої фауни.....

так, в Дамбас, вони на своїх таксі поїхали?
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Так обменяйте их на зЕкАманду в полном составе, больше ж не на кого уже
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bubuka777

Так обменяйте их на зЕкАманду в полном составе, больше ж не на кого ужеМожна навіть з найближчим оточенням віддати - щоб вже напевно! 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 3344
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184 таксисти - це ж генофонд дамбаського наріду.... терміново треба визволяти і всім по квартирі в Києві 184 громадян України незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, - СБУ - Цензор.НЕТ 3916
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Ну і?

Чи СБУ тепер виконує лише інформаційну функцію... 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 6559
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вони зроблять обмін всіх,нас, на захоплених... 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 8529
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І всі ці люди є таксистами чи військовими?
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Тобто таксистов добровольцев ты за людей не считаешь.
Понятно.
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ті хто добровільно пішов в таксисти.
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так виходить, що всі українські таксисти теж добровольці?
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Отвечу скудоумному ботяре, это те, кто до 2014 таксовали, а когда началась война, ойц, не война, а как назвал сыньоносый, то АТО, то те таксисты пошли добровольцами на фронт.
Понял?
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ти гідний представник зеленої фауни.....

так, в Дамбас, вони на своїх таксі поїхали?
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Ещё раз отвечу, мой знакомый в силу определенных причин таксовал перед войной, сори, перед АТО, когда началось, ушел добровольцем твою дупу защищать. Месяцев девять я с ним перезванивался, потом связь пропала. Возможно, не дай бог, он там в плену, так его, ТАКСИСТА, не нужно менять?
Теперь, соемразь цыничная, пшло вон.
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тупаку, до чого тут твій знайомий? мова йде про те, що віслюк міняє злочинців на таксистів, які займаються перевезеннями з України в ордло....
rvp - це що - рускій в п..дє?
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Ти дійсно зелений, якому плювати на українських військових.
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Ты дийсно соевый, если тебе плевать на добробатов
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По моему все население удерживается , а после дэокупации , разобраться , кто Добровольно , а кто Нет.
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Загалом всі ,що, проживають на окупованій території є незаконно Затриманими 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 2289
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баклан, ПНХ!!! які донецькі та луганські республіки?! і ця сепарська ****** керівник СБУ?!!!
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теперь офис на мендельштассе подарит пушилину мариуполь...
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Для говнокомандующего главное было не забыть поздравить кремлевскую карлуху с Новым Годом.
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Как это 184?
Нам же клоуны чуть не тельняшки на груди рвали, что меняют всех на всех..
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Люблю ці маніпулятивні заголовки."184 громадянина незаконно утримуються...",хоча це список з СБУ на обмін.Кожна людина,що проти своєї волі утримується на окупованій території,-полонений-заручник.А їх там тисячі.
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Так ведь бубочкак сказал что до нового года обменяет. Вот им таких жирных карасей слил!
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Ну все по старой схеме , за таксистов и водителей маршруток мы будем отдавать убийц и террористов.
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