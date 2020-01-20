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Все про:допомога (972) рак (45) добровольці (380) Гергет Андрій Червень (1)

 Добровольці збирають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, в якого діагностовано рак

Бійці 8-го батальйону Української добровольчої армії просять фінансово допомогти їхньому командиру Андрію Гергерту (Червень), у якого діагностовано рак шлунка.

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Просимо допомогти врятувати життя нашого командира Андрія Гергерта, друга Червня. Страшний діагноз - рак шлунка! Ситуація дуже складна. В даний час комбат перебуває на операційному столі", - сказано в повідомленні.

Добровольці просять допомогти фінансово. Кошти можна направити на картку "Приватбанку" 4627055110009379 (Гергерт Андрій Валерійович).

"Когось війна вирвала з цього світу кулею, а з когось висмоктує життя по краплині. Не дозволимо вирвати Комбата від родини та чотирьох його дітей! Той, хто жертвував собою заради України, потребує допомоги сьогодні від нас!", - сказано в повідомленні батальйону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170876
 
 
 Топ коментарі
 
Твари толстомордые Коболевы, ,когда вы нажретесь, своими премиями. А защитнику собирают волонтеры. Позор такой стране.
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А почему только Коболев? А как на счёт остальных? Или ЗЕкоманду нельзя трогать?
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Твари толстомордые Коболевы, ,когда вы нажретесь, своими премиями. А защитнику собирают волонтеры. Позор такой стране.
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А почему только Коболев? А как на счёт остальных? Или ЗЕкоманду нельзя трогать?
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Гончарук дав з бюджету загиблим у тому літаку по 200 тисяч, коли їм винен Іран, страхові компанії і роботодавець, чому цей український воїн не заслуговує хоча б на таку ж компенсацію, він не такий українець як ті, з літаку...?
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Потому что прошла самая классная медреформа Супрун, ничего собирать не надо все есть - ему надо просто канал телемедицина настроить и все.
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А ты хотел за пять лет отреформировать медицину? Ты совсем уже реальность от телевизора не отличаешь?
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Пани-мільйонери, народні депутати та всі багаті люди України пожертвуйте захиснику України на операцію! Для Вас - це копійки, а для Героя врятуєте життя...
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Половина із тих, до кого Ви звертаєтесь відверті ватники чи навіть сєпари. Інша половина похєристи. Майже усі бояться і ненавидить добровольців, а особливо УДА і Правий сектор. НІХЄРА вони не допоможуть. А допоможуть, як завжди, волонтери і прості люди...
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можливо, хтось один із цієї категорії щось зрозуміє і зробить свій внесок...
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Пан Голова Укрзализници помогите бойцу, который вашу ЖО@У на войне с кацапней защищал.
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добровольцы собирают и просят?
попробуйте заспиваты хором "горила хата" под офисом на мендельштрассе...
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Швидкого одужання! Допоміг чим зміг. Зрадофіли, гівномети засуньте собі в дупу!
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