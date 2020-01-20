 Порошенко відвідав ДБР, щоб отримати повістки на допит як свідок. Йому їх вручив ймовірний фігурант "плівок Труби" Корецький, - адвокат Головань

Про це повідомив адвокат п'ятого президента України Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що Порошенкові досі жодних повісток не вручали.
"На 31 січня і 11 лютого у Петра Порошенка заплановано закордонні відрядження, про що він повідомив ДБР. Тому, Петро Порошенко має намір відвідати ДБР 24 січня і свідчити не тільки у справі про Мінські угоди, а й щодо всіх інших проваджень, сфабрикованих за вказівкою офісу президента", - зазначив Головань.
Він також повідомив, що повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Корецький, "ймовірний учасник діалогів із ексдиректором ДБР Романом Трубою".
"До речі, сьогодні з заяви Корецького одному з телеканалів отримано якісний зразок його голосу, який буде використаний при здійсненні міжнародної фоноскопічної експертизи стосовно опублікованих записів незаконного впливу на слідство з боку Труби та посадовців офісу Президента", - написав Головань.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.
Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (свідоме притягнення невинного до кримінальної відповідальності)
Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 фабрикував справи проти Євромайдану.
Після цього 1 січня п'ятий президент Петро Порошенко сказав, що Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він скоїв під час перебування на посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року.
Нічєго нє пропущено ?
Я такоє нє єм.
В разы? Приведи статистику, лишнехромосомный.
І з кожним днем зєвласті, тільки укріплюється.
Нарид! быдло тупорылое.
Це "вещій" сон був.
Из Википедии:
"К началу августа 2014 года силы АТО, вчетверо сократив территорию, контролировавшуюся повстанцами с начала боевых действий, почти окружили Донецк и Луганск. "
Що по твоєму він повинен був зробити? Відправити туди ДРГ і спалити ту фабрику?
На час Президентства частка Порошенка в управлінні «Рошен» була передана компанії Rothschild Trust.
Бывший завод Порошенко в Севастополе станет базой российского флота
2013 - отпраздновано 230-летие со дня основания предприятия[3]. За эти годы одна из старейших верфей, у причалов которой стояли в прежние годы по два-три корпуса, оказалась в состоянии стагнации: после приватизации и акционирования, перехода от одного владельца к другому от 16-тысячного коллектива осталось всего около двух сотен работников (в 80-е там работали 16 тыс. человек) - преимущественно охрана да «управленцы»; «Севморзавод» остался практически без заказов, рабочие - без зарплат. Предыдущие владельцы, по сути, банкротили уникальное предприятие
28 февраля 2015, через год после возвращения Крыма в состав Российской Федерации - постановлением Правительства Севастополя завод национализирован в пользу города[5][6][7][8] и зарегистрирован в качестве ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», а весь имущественный комплекс предприятия был передан городу Севастополю. https://ru.wikipedia.org/wiki/Севастопольский_морской_завод
как бы с февраля 2015 года завод не находится в собственности порошенко.
карочє то не resistor ізначально....
Понедельник, 20 Января 2020, 14:42
Сотрудники патрульной полиции в Киевской области за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль. Они обнаружили в салоне тело мужчины с огнестрельным ранением
В полиции сообщили, что спор мужчин произошел на почве политических разногласий, передает "ДС".
Водитель авто - ветеран войны на Донбассе - сообщил работникам полиции, что смертельно ранил своего знакомого и ехал в полицию, чтобы в этом признаться.
Он рассказал, что вместе с приятелем, тоже ветераном, употреблял алкогольные напитки. У них возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры он из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища.
В комментарии изданию "Факты" пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович рассказал, что спор двух мужчин был связан с политикой.
"И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сообщил Жукович.
https://www.dsnews.ua/society/ni-kievshchine-veteran-ato-zastrelil-priyatelya-iz-za-spora--20012020144200
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Есть вопроссы ?
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Да, он пока петушится и зубоскалит, но, верю и надеюсь, шо придёт тот день, когда улыба с его одутловатой пыки сползёт на его мятый воротник, и наконец-то оно отчитается за своё пятилетнее "керування".
Карму ещё никто не отменял.
Кто мародер и патриот?
Кто не ученый, не поэт,
И по карманам разпихал бюджет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
По! Ро! Шен! Ко!
По! Ро! Шен! Ко!
На голове его колпак,
Но околпачен будет враг,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
И очень скоро будет суд,
Скажите, как его зовут?
По! Ро! Шен! Ко!
По! Ро! Шен! Ко!
Он окружен людской молвой ,
Среди воров и оборотней свой
В его руках от казны ключ,
И потому он так везуч,
Все песенки о нем поют,
Скажите, как его зовут!
По! Ро! Шен! Ко!
По! Ро! Шен! Ко!
😝