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 Політика України, Суспільство
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Все про:Порошенко (8097) ДБР (785) Головань Ігор (28) Корецький Олег (2)

 Порошенко відвідав ДБР, щоб отримати повістки на допит як свідок. Йому їх вручив ймовірний фігурант "плівок Труби" Корецький, - адвокат Головань

Петро Порошенко сьогодні прийшов у Держбюро розслідувань, щоб отримати повістки про виклик для допиту як свідка на 24 січня 2020 року (справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу).

Про це повідомив адвокат п'ятого президента України Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Порошенкові досі жодних повісток не вручали.

"На 31 січня і 11 лютого у Петра Порошенка заплановано закордонні відрядження, про що він повідомив ДБР. Тому, Петро Порошенко має намір відвідати ДБР 24 січня і свідчити не тільки у справі про Мінські угоди, а й щодо всіх інших проваджень, сфабрикованих за вказівкою офісу президента", - зазначив Головань.

Він також повідомив, що повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Корецький, "ймовірний учасник діалогів із ексдиректором ДБР Романом Трубою".

"До речі, сьогодні з заяви Корецького одному з телеканалів отримано якісний зразок його голосу, який буде використаний при здійсненні міжнародної фоноскопічної експертизи стосовно опублікованих записів незаконного впливу на слідство з боку Труби та посадовців офісу Президента", - написав Головань.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (свідоме притягнення невинного до кримінальної відповідальності)

Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 фабрикував справи проти Євромайдану.

Після цього 1 січня п'ятий президент Петро Порошенко сказав, що Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він скоїв під час перебування на посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170874
 
 
 Топ коментарі
 
це не з твого зє цеха на фото? також на Пороха гонять....

Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8119
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Допускаю. Но тебя к "ломанию" привлекать не будут.
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це не з твого зє цеха на фото? також на Пороха гонять....

Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8119
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Гонять его по крышам,как он гонял Саакашвили .. Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8436
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Ні,через кілок.Без солідолу!
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І ти сиди у спамі, бидло лахтинське.
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Петро Олексійович раптово захоче підлікувати свій страшний недуг за кордоном )))
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А у него "вызыты" зарубеж на год вперед расписаны. Ну такой важный человек, что аж жуть. Где-то на галерке посидеть там, или с очередным "эксом" сфотографироваться - важные дела.
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В1,В6,В12 і теоктову кислоту можуть і в нас крапельницю поставити.
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«Бєгі Пєтя бєгі ! 31,21,21, Сторожат в Борісполє, Пєрєабуєтся в прижкє, Мальдіви, Іспанія, Портнов загоняєт как воробья, соя, ліпєцк, АБЬІРВАЛГ»-
Нічєго нє пропущено ?
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Сиди у спамі, бидло лахтинське. З твоїм "прапорцем" людина будь-якої національності вважатиме за обов'язок плюнути тобі в каву або у пиво.
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Пэте пора уже зону посетить годков на 15ть ... Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 495
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Это как зебилы семью , спорт , учебу и работу готовы поменять на уринотерапию .
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Скажи все це заробітчанам, яких за останні 5 років стало в рази більше, про гідність і гордості не забудь.
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Малоросс, много ты устроил на работу беженцев из Крыма и Лугандона?
В разы? Приведи статистику, лишнехромосомный.
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Щось у лісі здохло, треба з'їздити подивитись.
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Ну так шо, Вова, "весна прийде - будемо саджати", чи підеш шляхом папєрєдніка Порошенко і просто сядеш на фінансові потоки?
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Та ні що. Віри йому буде, як і Рошенку у населення України. От що.
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У Порошенка довіра у 24,45%.
І з кожним днем зєвласті, тільки укріплюється.
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Петро в телевизоре такой красноречивый ,повизгивает,руками машет,пусть теперь на допросах покажет себя.Только ножницы надо прятать,всё порежет-рвзрежет.
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А кому не насрать на твою веру? Что ты реально можешь сделать? повонять в интернете?
Нарид! быдло тупорылое.
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ты усомнился в благородстве порывов своего зеленого избранника??? Можно ли считать твои отвратительные инсинуации против бубочки предательством идеалов? Пля, вот сейчас позвню боканову... где этот чорт???
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И это припомню... бакаааноффф! Гуда подевался этот придурковатый шоу-лейтенант...
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как всякий роССиянин он сядет на бутылку, а не на финансовые потоки. Унего рожа скучная в последнее время, ему денег не дадут.
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Була темна ніч, завивав вітер, десь раптом прокинувся і голосно заплакав маленький Петрик )))
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Волаючи, Мальдіви,приснилися Мальдіви.
Це "вещій" сон був.
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Так там же по сценарию был Оман, не? Геня, сосредоточся... так, глядишь, против ослика оманского лишку скажешь, Геня...
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Хамишь "братело".
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Тімбівській вівк тібі брателло, геня
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зєбільчики вже моляться.......і аналізи прямо в штани собі здають

Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1105
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Это тот самый, который "не сдал" Донецк, который всю весну и часть лета патрулировали менты со всей Украины туда свезенные и которым поступила команда оставить город?
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Лишнехромосомное, когда Порошенко стал президентом?
Из Википедии:
"К началу августа 2014 года силы АТО, вчетверо сократив территорию, контролировавшуюся повстанцами с начала боевых действий, почти окружили Донецк и Луганск. "
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А ты про утраты ничего не хочешь сказать? И про линии соприкосновения, что Петро потом прописал по минским...
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податки платив справно ворогу, спонсоруючи тероризм, але ж "не предал, не сдал" )))
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Ніхто у нього дозволу не питав. Фабрика була на территорії рашки в Липецьку.
Що по твоєму він повинен був зробити? Відправити туди ДРГ і спалити ту фабрику?
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Порох понятно, що платив росії, обкрадав Україну, а за праведника ************* що розкажеш? чи ти цього не хочеш згадати?
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Порох НЕ ПЛАТИВ.
На час Президентства частка Порошенка в управлінні «Рошен» була передана компанії Rothschild Trust.
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Лишнехромосомное, а Порошенко должен был подарить фабрику паРаше, сделав тем инвестиции?
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скорее "бывший завод ссср ..." и далее по тексту.

2013 - отпраздновано 230-летие со дня основания предприятия[3]. За эти годы одна из старейших верфей, у причалов которой стояли в прежние годы по два-три корпуса, оказалась в состоянии стагнации: после приватизации и акционирования, перехода от одного владельца к другому от 16-тысячного коллектива осталось всего около двух сотен работников (в 80-е там работали 16 тыс. человек) - преимущественно охрана да «управленцы»; «Севморзавод» остался практически без заказов, рабочие - без зарплат. Предыдущие владельцы, по сути, банкротили уникальное предприятие

28 февраля 2015, через год после возвращения Крыма в состав Российской Федерации - постановлением Правительства Севастополя завод национализирован в пользу города[5][6][7][8] и зарегистрирован в качестве ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», а весь имущественный комплекс предприятия был передан городу Севастополю. https://ru.wikipedia.org/wiki/Севастопольский_морской_завод

как бы с февраля 2015 года завод не находится в собственности порошенко.
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карочє пояс шахіда навіть не розглядався...
карочє то не resistor ізначально....
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НИ КИЕВЩИНЕ ВЕТЕРАН АТО ЗАСТРЕЛИЛ ПРИЯТЕЛЯ ИЗ-ЗА СПОРА, КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛУЧШЕ
Понедельник, 20 Января 2020, 14:42
Сотрудники патрульной полиции в Киевской области за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль. Они обнаружили в салоне тело мужчины с огнестрельным ранением
В полиции сообщили, что спор мужчин произошел на почве политических разногласий, передает "ДС".

Водитель авто - ветеран войны на Донбассе - сообщил работникам полиции, что смертельно ранил своего знакомого и ехал в полицию, чтобы в этом признаться.

Он рассказал, что вместе с приятелем, тоже ветераном, употреблял алкогольные напитки. У них возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры он из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища.

В комментарии изданию "Факты" пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович рассказал, что спор двух мужчин был связан с политикой.

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сообщил Жукович.
https://www.dsnews.ua/society/ni-kievshchine-veteran-ato-zastrelil-priyatelya-iz-za-spora--20012020144200
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"дело о Минских соглашениях", "дело моряков", "дело о судебной реформе"...а сколько "светит" за измену Родине, за предумышленное запланированное убийства и за мошенничество пользуясь служебными полномочиями- в совокупности, так сказать?Думаю много,но не жаль его. Сейчас таскают в статусе "свидетеля", а сидеть будет в статусе обвиненного!
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Аль Капоне засудили не за рекет і вбивства, а за несплату податків. Головне що посадили.
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Тогда трусливого дезертира наркомана клоуна можно смело сажать
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"Культурный геноцид". Зеленского призвали наложить вето на закон об образовании.
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Петру нуно полет на Марс запланировать на ракете Илона Макса.Как повэрнэться с польота,тогда и на допросы можно.
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Найдутся миллионы украинцев согласных сбросится и купить Пеце и всему его выводку билет на Марс, но только в один конец.
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Прокинулисъ зеботи, бо вже трохи засумували.
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О, хоч щось приємне для зебілів. А то бачте, признатися що голосував за Зеленського уже те ж саме що признатися в тім що мав козу.
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Уже приятно, шо мародёр на допросы ползает.
Да, он пока петушится и зубоскалит, но, верю и надеюсь, шо придёт тот день, когда улыба с его одутловатой пыки сползёт на его мятый воротник, и наконец-то оно отчитается за своё пятилетнее "керування".
Карму ещё никто не отменял.
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какие допросы ,дебилко? он обосрал тебя вместе с твоими сцыкливыми идиотскими ставленниками - приехал и взял повестки сам.
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умом зетупиков не понять... Чего возбудились? Тому, что ваши недоделанные хозяева наконец набрались смелости и дрожащими ручками вручили Порошенке повестки как свидетелю? и то не вручили, если б сам за ними не приехал... Порошенко відвідав ДБР, щоб отримати повістки на допит як свідок. Йому їх вручив ймовірний фігурант "плівок Труби" Корецький, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9300
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Быстрее все нищеброды зебуины передохнут чем Пороха посадят
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Була темна ніч, завивав вітер, десь раптом прокинувся і голосно заплакав маленький Петрик )))
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Кто с шоколадкой входит в дом?
Кто мародер и патриот?
Кто не ученый, не поэт,
И по карманам разпихал бюджет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?

По! Ро! Шен! Ко!
По! Ро! Шен! Ко!

На голове его колпак,
Но околпачен будет враг,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
И очень скоро будет суд,
Скажите, как его зовут?

По! Ро! Шен! Ко!
По! Ро! Шен! Ко!

Он окружен людской молвой ,
Среди воров и оборотней свой
В его руках от казны ключ,
И потому он так везуч,
Все песенки о нем поют,
Скажите, как его зовут!

По! Ро! Шен! Ко!
По! Ро! Шен! Ко!
😝
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Порошенко пришел в ГБР раньше и по собственной инициативе за повесткой. Да где это такое видано?? Сдают у Педро нервы!! А это конец как для политика и как лидера партии, потому что Педро очень сильно нервничает,принимает неадекватные решения и живет в постоянном стрессе. Евросолидарность ждет участь Радикальной партии, а Порошенко не поможет никто и ни что, - ни друзья, ни связи, - все отморозятся и не принесут ***** на кичу даже пару плит чая и старенький мотороллу))))
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