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Все про:вирубка (50) Закарпаття (852) Міністерство енергетики та захисту довкілля (8)

 Мінекоенегро за порушення не продовжило контракт із директором Ужанського нацпарку, співробітники не пускають на місце роботи нового керівника

Більше 2,3 мільйона гривень збитків завдала державі незаконна вирубка в Ужанському національному парку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

Повідомляється, що з 2016 по 2018 рік, коли директором парку був Віктор Беркович, Державна екологічна інспекція України провела три планові і шість позапланових перевірок, унаслідок яких зафіксовано низку порушень на загальну суму 2 319 630 гривень збитків. Зокрема, було виявлено незатверджені ліміти вирубки дерев, незаконні суцільні рубки, незаліснення щойно вирубаних ділянок і невідповідність площ і контурів ділянок. Також було зафіксовано факти побиття активістів.

У зв'язку з наведеними фактами з Віктором Берковичем не продовжено контракт. Однак працівники парку не допускають до робочого місця нового керівника Василя Пацканя. Про це складено відповідну заяву в поліцію.

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Зазначається, що Ужанський національний парк - унікальне місце на межі трьох держав, він є складовою частиною першого у світі тристороннього українсько-польсько-словацького міжнародного біосферного резервату "Східні Карпати" (об'єкта ЮНЕСКО).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170866
 
 
 Топ коментарі
 
так виглядає, що ці співробітники самі і рубають ліс в заповіднику....
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ну шо тут сказать?
видимо беркович ходит в разные синагоги с зеленским и рабиновичем...
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В пралісах взагалі рубати заборонено, хто дав ті ліміти на вирубку? ще за часів Австро-Угорщини в 1908 році з метою охорони пралісів тут були створені резервати «Стужиця» і «Тихий», котрі отримали свої назви від найближчих населених пунктів - сіл Стужиця та Тихий.
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Капец -- силовиков и структур наплодили как грязи а реально простой вопрос о соблюдении законности решить не кому Минэкоэнегро за нарушения не продлило контракт с директором Ужанского нацпарка, сотрудники не пускают на место работы нового руководителя - Цензор.НЕТ 8984
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так виглядає, що ці співробітники самі і рубають ліс в заповіднику....
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Силовик не розбереться там санітарна рубка чи ні, тільки коли суцільна.
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ну шо тут сказать?
видимо беркович ходит в разные синагоги с зеленским и рабиновичем...
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цікава думка...
ще цікавіше,що ця свора чекає колективної відповідальності від українського етносу...
ну то таке,як казав маркевич...
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В пралісах взагалі рубати заборонено, хто дав ті ліміти на вирубку? ще за часів Австро-Угорщини в 1908 році з метою охорони пралісів тут були створені резервати «Стужиця» і «Тихий», котрі отримали свої назви від найближчих населених пунктів - сіл Стужиця та Тихий.
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в Польщі, за таку фігню, вже б сиділи всі
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Для Польші вже піздно, треба почекати пару тисяч років, щоб нові праліси виросли. Ось що лишилось з пралісів в Європі.
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лесорубы против! громада за! куда послать лесорубов?
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