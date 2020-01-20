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Все про:Луценко Ігор (125) ДБР (785) Бабіков (1)

 Призначення адвоката Януковича Бабікова заступником директора ДБР є диверсією, - Ігор Луценко

В.о. директора ДБР Ірина Венедіктова проігнорувала позицію сімей героїв Небесної Сотні і їхніх адвокатів про вимоги провести прозорий конкурс на заступників голів ДБР і не допустити конфлікту інтересів під час їхнього призначення.

Про це повідомив екснардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю цей крок диверсією, покликаною зруйнувати слідство, приховати правду про Майдан для подальших спекуляцій", - написав він.

Луценко підкреслив, що "конкурсу в ДБР де-факто не було. Була його імітація. За пару робочих днів претендентам треба було зібрати пакет документів (практично неможливо) і особисто приїхати до Києва для їхньої здачі. Оголошення про проведення конкурсу широко не поширювалося. Хід конкурсу був закритим, хто пройшов які етапи не повідомлялося навіть претендентам, не те що громадськості".

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Також він переконаний, що адвокат Януковича Бабіков, якщо він все-таки буде призначений першим заступником голови ДБР, матиме конфлікт інтересів, який неможливо буде уникнути: "Він координуватиме діяльність і самого слідства, і оперативної підтримки. Тому його призначення - це етап розвалу справ у судах, зокрема в ЄСПЛ".

Луценко також прокоментував фразу Венедіктової про "політичні ігри".

"До пані Венедіктової зверталися родини Небесної Сотні, адвокати. Ці люди 6 років свого життя поклали на те, щоб домогтися справедливості. Справедливість для них дорожча за гроші, і в жодні політичні ігри їм гратися не цікаво", - резюмував екснардеп.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підписання в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою наказів про призначення своїх заступників.

Раніше повідомлялося, що заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.

Призначення адвоката Януковича Бабікова заступником директора ДБР є диверсією, - Ігор Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170865
 
 
 Топ коментарі
 
Це наслідки політики блазня... Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7597
Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2890
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Аєропорт у Дніпрі проектуватиме віськовий академік із РАШІ - герой РФ , нагороджений Пуйлом - це не диверсія?
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І про блазня та "беркутівців":
Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6566
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Огласи список сидящей сейчас хотя-бы в СИЗО беркутни.
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Так те "беркутята", которые при Святом Пэтре Рошенко гамселили протестующих, тогда не были "цепними псами злочинного режиму", как стали вновь ныне?
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Врешь. Те, которые остались в Украине, сидели. Кто в СИЗО. Один был уже осужден и в тюрьме. Чего тупо петляешь --- Где они все сейчас? Или впадлу признаться?
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а чому вони повинні і далі кричати вже новій владі,73 процентів дали повноваження, вона повина працювати,краще бариг а не уподоблятись їм.
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"Вы усьо врьоти! Я вам ниверю! "©
Сидел в СИЗО весь киевский полк "беркута"? С них "Киев-1" Святой Рошенко сделал весной 2014-го. Коль не в томе, то хоть не позорься.
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Сильно тупо петляешь. Стыдно рассказать правду о своем "божке"? Ну и? Список огласи.
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Так куда поделось все то сдадо "беркутов" зимы 2014-го с майдана? Всех в СИЗО закрыли, "петляльщик" или они кто куда разбежались?
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Не отвечай вопросом на вопрос. Я как-раз статистику знаю.

Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни с Майдана "всего-то" пять тысяч томов и тысячи проведенных экспертиз. И это было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до обмена.

А теперь все-таки вернемся к началу, ответь, тело. Огласи список сидящей сейчас хотя-бы в СИЗО беркутни. Ну и?
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Бронелобое, так согласно твоей ото "логики", все то стадо "беркутов" с майдана, численностью в тысячи, было осуждено или разбежалось?
Я понимаю, что соевые идиоты - это тупорылые узколобые существа, но не думал, что до такой степени.
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Опять петляешь, одноклеточное. Тяжело из себя признание выдавить? Слова в голове застревают? Ну и? Список где?
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Типа «Какая разніца» (с)
Нє разобралі єщо?
Кушайтє, больше.
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Так сама Венедиктова это диверсия - блатная династийная ************-юРРистка, под стать квнщику!
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Цікаво що тепер міхомайдан без трусів цілком усім задоволений. Сотні загиблих без права дати вогонь у відповідь, шлях на повну інтеграцію в РФ, пряма купівля у кацапів газу і навіть електрики, ;какая разніца;, віслюк в Омані, підвищення зарплатні нардепам та мільйонні зарплати в міністрів на фоні повного зубожіння населення- а міхомайдан мовчить. Їм Зеленський хабар трусами видав, чи вони від самого початку були проплачені Кремлем?
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А де Саакашвілі? Затаївся оно як миша під віником. А зараз дійсно, по Україні шастають всякі актьори-пєвци ФСБ...В мішок, і відтарабанять до ***** в крємль….
А зате який він був сміливий за часів «бариги мародьора»...
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А почему не видно "нацжон" Рюкзака Сабакова?
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Хіба тільки їх? А де всі ті лєгіони борців з Порошенко?
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Я так понимаю, скоро и самому Вите в Украине должность придумают. Король в изгнании, ****.
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Аєропорт у Дніпрі проектуватиме віськовий академік із РАШІ - герой РФ , нагороджений Пуйлом - це не диверсія?
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Я тобi навiть бiльше скажу - все наше життя то є диверсiя i зрада ))))
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Своим безволием и недееспособностью Зеленский запустил новую волну разложения госаппарата - эксперт Январь 20, 2020Без рубрикиКомментарии

Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии…
В чем суть текущего момента.
Свое мнение на сей счет озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Если кабинет министров имеет право сам себе останавливать любые зарплаты, то почему тогда Микитась не имеет право сам установить себе диагноз болезни, уплатить кому следует за снятие браслета и выдачу загранпаспорта, и улететь на лечение в Лондон?
В тему - Лох всегда платит дважды: история о ловком барыжонке Микитасе, власти и народе
Интересно, понимает ли Зеленский, что своим безволием, недееспособностью, безответственными кадровыми решениями он запустил новую волну коррупционного и нравственного разложения государственного аппарата, который сгнивает прямо на глазах!
Суть текущего момента заключается в том, что чиновники и силовики начали осознавать, что правление Зеленского - это фарс и все закончится плачевно.
Ну, а когда нет никакой веры в будущее, если, напротив, есть предчувствие катастрофы, то госаппарат немедленно разлагается и начинает судорожно работать на свой карман, чтобы хоть как -то обеспечить себя в преддверие лихих времен.
Есть ощущение, что Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии. Она его сожрет, и все что ему останется - это включиться под занавес в общий дерибан страны.
В истории так часто происходило с теми, кто совершенно случайно попадал во власть, не имея для нее необходимых качеств.
***
Ранее сегодня стало известно, что застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.
Об этом рассказало издание «Страна» со ссылкой на источник в Пограничной службе Украины.
«Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один», - сообщил источник.
При этом он добавил, что на руках у Микитася был какой-то «аусвайс» (так выразился источник) от НАБУ, который, по мнению Микитася, якобы давал ему право покинуть страну.
По информации издания, Микитась пытался улететь в Лондон вместе с женой. В итоге
жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс.
Также стало известно, что Микитась собирался покинуть Украину в браслете НАБУ и находясь под запретом о невыезде, а также без разрешения следователей из НАБУ и ГБР.
Он летел по второму загранпаспорту, так как первый сдал. Снимали нарушителя прямо из рейса в бизнес-классе.
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І винуватий зебіли зараз назвуть Порошенка, який не розслідував справу 5 років. Нє? Тільки тоді нехай розтолкують, чому не розкрито справу Зєлєнскій взагалі злив.
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Диверсией является вся зеленая власть. Но именно такие, как Игорь Луценко и сделали все для ее прихода. Тож "Поздно Игорек пить Боржоми".
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Яка,ще диверсія пуйло має мати своїх резидентів(президентів) в усіх структурах влади... Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7474 Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8980
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Да нормально всьо , чего там .. Главное что не Овоща ,, хотя могли . Это же зе-влада ,, ничего удивительного . Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 9067 .
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У нас с весны у власти зеленые диверсанты, а он про какую-то диверсию в ГБР
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i що ж робити..Читать надо тему ветки . Где ты там увидел Югика ?? Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7132 .
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Тут и сказочке конец, а кто слушал ...маладєц!
Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 996
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Нет дебил ты конченый и такие как ты. Вы привели зелемойского к власти, а это всего лишь целенаправленные действия, а не диверсия
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Ти не перший, хто таке зауважує конченому зебілу. Респект.
Але таких зебілів - дофіга. Не лише публічних. Он, бостууга, наприклад такого же заслуговує. Втім, зебіли на таких гілках воліють не появлятися...
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якщо все ж таки призначать - то це означатиме, що маленьке **** положило оргАн вже навіть не на рояль, а на суспільну думку. Досі не ложило, але ВСЕ так чи інакше відбувається вперше.
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надеюсь и модер с бутусовым реплику мою поддерживают...
просто работа...и лично я никакого криминала в своем комменте не вижу...
удачи всем.
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А кто манипулирует семьями геров Небесной сотни?Кто их накручивает?.6 лет абсолютгно ничего не делалось по делам убийств и вдруг такая активность от фигурантов.То-не то ,это не то. еще нет и 5 месяцев новой прокуратуре,а суды -со времён Януковича не реформированы и всем -по барабану!За 6 лет Порошенко только успел сдать Крым и часть Донбасса,застроить Украину Рошенами и игровыми салонами.Все
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Почему диверсия?
Разве это было сделано тайно, или исподтишка?
Абсолютно открыто, без каких либо попыток замаскировать это.
Власть абсолютно открыто демонстрирует, что она антиукраинская по своей сути.
Правда, все ли граждане это поймут?
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Часто слышу: россияне рабы, россияне рабы! А как называется вот это ползание раком перед этим пустоголовым недомерком? И чем они отличаются от россиян?
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коли у нас юриспруденція перестане бути політикою?набридли ці спекуляції
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диверсией являются фейкометы ********* и порохососов, а также их облизывание и распространение зрадофилами! где приказ о назначении подельника януковоща?! цензор превратился в помойку фейкометов и вылизывателей анала налоговой милиции!
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Ну раз так, то нужно идти другим путём - вести самостоятельное следствие и после смены власти быстрый суд не только над преступниками срелявшими в людей на Майдане, но и над фальсификаторами. А вообще я уверен, всю справедливость в Укравине разрешит только Третий Майдан - судами Линча.
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Так в чём конфликт интересов?
Если его выберут - он явно сложит полномочия представителя Янека!
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Так в чём конфликт интересов?
Если его выберут - он явно сложит полномочия представителя Янека!
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Влада просто цинічно знущається з вас,зе-білів.Хоча,какаяразніца? Ви ж зробили це разом! Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4906
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