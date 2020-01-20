 Призначення адвоката Януковича Бабікова заступником директора ДБР є диверсією, - Ігор Луценко

Про це повідомив екснардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю цей крок диверсією, покликаною зруйнувати слідство, приховати правду про Майдан для подальших спекуляцій", - написав він.
Луценко підкреслив, що "конкурсу в ДБР де-факто не було. Була його імітація. За пару робочих днів претендентам треба було зібрати пакет документів (практично неможливо) і особисто приїхати до Києва для їхньої здачі. Оголошення про проведення конкурсу широко не поширювалося. Хід конкурсу був закритим, хто пройшов які етапи не повідомлялося навіть претендентам, не те що громадськості".
Також він переконаний, що адвокат Януковича Бабіков, якщо він все-таки буде призначений першим заступником голови ДБР, матиме конфлікт інтересів, який неможливо буде уникнути: "Він координуватиме діяльність і самого слідства, і оперативної підтримки. Тому його призначення - це етап розвалу справ у судах, зокрема в ЄСПЛ".
Луценко також прокоментував фразу Венедіктової про "політичні ігри".
"До пані Венедіктової зверталися родини Небесної Сотні, адвокати. Ці люди 6 років свого життя поклали на те, щоб домогтися справедливості. Справедливість для них дорожча за гроші, і в жодні політичні ігри їм гратися не цікаво", - резюмував екснардеп.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підписання в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою наказів про призначення своїх заступників.
Раніше повідомлялося, що заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.
Сидел в СИЗО весь киевский полк "беркута"? С них "Киев-1" Святой Рошенко сделал весной 2014-го. Коль не в томе, то хоть не позорься.
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни с Майдана "всего-то" пять тысяч томов и тысячи проведенных экспертиз. И это было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до обмена.
А теперь все-таки вернемся к началу, ответь, тело. Огласи список сидящей сейчас хотя-бы в СИЗО беркутни. Ну и?
Я понимаю, что соевые идиоты - это тупорылые узколобые существа, но не думал, что до такой степени.
Нє разобралі єщо?
Кушайтє, больше.
А зате який він був сміливий за часів «бариги мародьора»...
Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии…
В чем суть текущего момента.
Свое мнение на сей счет озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Если кабинет министров имеет право сам себе останавливать любые зарплаты, то почему тогда Микитась не имеет право сам установить себе диагноз болезни, уплатить кому следует за снятие браслета и выдачу загранпаспорта, и улететь на лечение в Лондон?
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Интересно, понимает ли Зеленский, что своим безволием, недееспособностью, безответственными кадровыми решениями он запустил новую волну коррупционного и нравственного разложения государственного аппарата, который сгнивает прямо на глазах!
Суть текущего момента заключается в том, что чиновники и силовики начали осознавать, что правление Зеленского - это фарс и все закончится плачевно.
Ну, а когда нет никакой веры в будущее, если, напротив, есть предчувствие катастрофы, то госаппарат немедленно разлагается и начинает судорожно работать на свой карман, чтобы хоть как -то обеспечить себя в преддверие лихих времен.
Есть ощущение, что Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии. Она его сожрет, и все что ему останется - это включиться под занавес в общий дерибан страны.
В истории так часто происходило с теми, кто совершенно случайно попадал во власть, не имея для нее необходимых качеств.
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Ранее сегодня стало известно, что застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.
Об этом рассказало издание «Страна» со ссылкой на источник в Пограничной службе Украины.
«Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один», - сообщил источник.
При этом он добавил, что на руках у Микитася был какой-то «аусвайс» (так выразился источник) от НАБУ, который, по мнению Микитася, якобы давал ему право покинуть страну.
По информации издания, Микитась пытался улететь в Лондон вместе с женой. В итоге
жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс.
Также стало известно, что Микитась собирался покинуть Украину в браслете НАБУ и находясь под запретом о невыезде, а также без разрешения следователей из НАБУ и ГБР.
Он летел по второму загранпаспорту, так как первый сдал. Снимали нарушителя прямо из рейса в бизнес-классе.
i що ж робити..Читать надо тему ветки . Где ты там увидел Югика ?? .
Але таких зебілів - дофіга. Не лише публічних. Он, бостууга, наприклад такого же заслуговує. Втім, зебіли на таких гілках воліють не появлятися...
просто работа...и лично я никакого криминала в своем комменте не вижу...
удачи всем.
Разве это было сделано тайно, или исподтишка?
Абсолютно открыто, без каких либо попыток замаскировать это.
Власть абсолютно открыто демонстрирует, что она антиукраинская по своей сути.
Правда, все ли граждане это поймут?
Если его выберут - он явно сложит полномочия представителя Янека!
Если его выберут - он явно сложит полномочия представителя Янека!