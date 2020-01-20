 На Микитася одягли електронний браслет, переміщатися він може тільки по Києву та області, - адвокат

Про це адвокат Максима Микитася Олександр Лисак розповів "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Микитась вже пройшов контроль і був у літаку, коли правоохоронці зняли його з рейсу.

Лисак зазначив, що напередодні з колишнього депутата зняли електронний браслет і повернули паспорти з дозволом залишати Україну, але вже в понеділок знову їх забрали.

Читайте також: ГПУ завершила розслідування щодо колишнього нардепа Микитася за фактом хуліганства в сільраді на Чернігівщині

Адвокат додав, що зараз Микитась може переміщатися тільки територією Києва та Київської області.

"Чому так сталося, мені незрозуміло. На всі запитання правоохоронці радять писати запит", - сказав захисник, зазначивши, що підготує відповідні запити.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.