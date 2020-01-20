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Все про:Максим Микитась (24) запобіжний захід (81) електронний браслет (10)

 На Микитася одягли електронний браслет, переміщатися він може тільки по Києву та області, - адвокат

Захисник стверджує, що напередодні з екснардепа зняли електронний браслет і повернули йому внутрішній і закордонний паспорти.

Про це адвокат Максима Микитася Олександр Лисак розповів "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Микитась вже пройшов контроль і був у літаку, коли правоохоронці зняли його з рейсу.

Лисак зазначив, що напередодні з колишнього депутата зняли електронний браслет і повернули паспорти з дозволом залишати Україну, але вже в понеділок знову їх забрали.

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Адвокат додав, що зараз Микитась може переміщатися тільки територією Києва та Київської області.

"Чому так сталося, мені незрозуміло. На всі запитання правоохоронці радять писати запит", - сказав захисник, зазначивши, що підготує відповідні запити.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170864
 
   
 Топ коментарі
 
В СИЗО до суда с арестом всего майна !!! Какой нахрен браслет ? Если он уже лыжи намылил валить -- продажные твари На Микитася надели электронный браслет, перемещаться он может только по Киеву и области, - адвокат - Цензор.НЕТ 2069
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ППЦ, за картоху сразу на кичу, а тут гнида валит , а ему браслетики и гуляй - решай.
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В зв'язку з тим, що він одразу намилився за кордон, попереднє зняття браслету було небесплатне.
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В СИЗО до суда с арестом всего майна !!! Какой нахрен браслет ? Если он уже лыжи намылил валить -- продажные твари
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У него свыше сто миллионов евро уже в Европе. Разве может он бояться украинского кривосудия? Подстригут его на 10-20 млн и отпустят за недоказанностью преступлений. А у прокуроров, судей (и даже секретарей судей) появятся новые квартиры, туры за границу, земля под Киевом.
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3 попытки, спорт есть спорт. Первая не получилась, две осталось.
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то по горизонтали...по вертикали нулевые ограничения...
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ППЦ, за картоху сразу на кичу, а тут гнида валит , а ему браслетики и гуляй - решай.
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По его словам, Микитась уже прошел контроль и находился в самолете, когда правоохранители сняли его с рейса.

А счастье было так возможно.. (с)
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Вот объясните мне, зачем ему перемещаться?
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В зв'язку з тим, що він одразу намилився за кордон, попереднє зняття браслету було небесплатне.
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а що, прокурори просто не подали до суду подання про подовження запобіжного заходу для Микитася?
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а цю заставу в 80 мільонів - повинні були вже повернути, по ідеї? місяць минув після того, як сплив попередній термін запобіжного заходу...
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прыйдэ час и электронные браслеты из сыромятной кожи на шее даже дохтор комаровский рекомендоватымэ...
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ну, так это, а/п Борисполь в киевской области, че ж его там трогали
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На его месте должен был быть Зеленский...
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Какого то Васю за мешок картошки уже бы посадили после попытки побега,а этому штриху браслет одевают. История ирпенского ректора налоговой академии ничему не научила.
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А давайте вспомним, как сбежал из под стражи Шепелев? Наказали хоть кого-то за тот хорошооплаченный побег? Наказали или хотя бы назвали тех, кто помог сбежать негодяю Войцеховскому? Как недавно содействовали побегу в Борисполе одному международному наркоторговцу? Кто-то лишился погон? - Нет. Это все, что нужно знать про Украину, госдуарство, где нет ни законов, ни честных и порядочных судей, непродажных сотрудников СБУ. Да, чуть не забыл - совести у чиновников и у большинства наріда нет еще с 90-х годов.
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Как в 95 квартале, про грязную политику и прочую экзотику. А народ слушает да глотает.
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идем по накатанной дороге, жаль. Все в пустую.
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Надіньте йому на шию радіокеровану МОН-50.
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По Киеву и области. То есть в Борисполь можно. Но что то мне кажется, что в Белоруссию он свалит.
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Він повинен не по Києву переміщатись,а по камері 2-1,5м з конфіскацією майна.
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Микитася в Лондон выпустила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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