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Все про:міст (351) прокуратура (2034) психлікарня (50) Олексій Белько (27)

 "Мінера" моста Метро Белька помістили в психіатричну лікарню

Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" моста Метро Олексію Бельку з утримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що унеможливлюють небезпечну поведінку.

Про це повідомляє прокуратура Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначене рішення суд ухвалив на засіданні 20 січня.

Так, згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на час вчинення кримінального правопорушення через свій психічний стан не міг усвідомлювати свої дії та контролювати їх. За висновком лікарів, зараз психічний стан останнього не змінився, в зв'язку з чим він потребує примусового медичного заходу у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив до 16 лютого арешт "мінеру" моста Метро в Києві Бельку, - прокуратура

З огляду на викладене, до суду було внесено клопотання про зміну зазначеній особі раніше обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на приміщення в спеціалізований медзаклад в умовах, що унеможливлюють небезпечну поведінку в межах терміну досудового розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170856
 
 
 Топ коментарі
 
Значит скоро выпустят на свободу, что думаю ему и обещалось за тот спектакль, чтоб напугать зё.
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Типичный последователь политики Пеца,таких больных развелось много,хорошо что места в больницах есть свободные
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кто там брал его на поруки?
а теперь превратят в овощ...
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Ему Героя дать надо, а не в психушку закрывать...
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кто там брал его на поруки?
а теперь превратят в овощ...
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То есть ты думаешь, он так давно и прочно подсел на наркоту, что снять его можно только овощем?
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я ничего не думаю...
но принудительное лечение в психушке еще никого не делало академиком...
хотя... немногим и удавалось остаться людьми..
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Внесистемный патриот. .Патриотам не нужен.Им нужны Антоненко,Кузьменко и другие.
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Де прочитали список потрібних патріотам?
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В США такого "патриота" изрешетили бы из всех видов оружия прямо там, на мосту.
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Значит скоро выпустят на свободу, что думаю ему и обещалось за тот спектакль, чтоб напугать зё.
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Типичный последователь политики Пеца,таких больных развелось много,хорошо что места в больницах есть свободные
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😁🤗🐯 То ще гірше ніж тюрьма. Хай посидить пару років. Усіх інших мінерів теж туди, в психушку, не залежно від того здорові вони чи ні... Для профілактики.🤗😸
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Вовремя не поработал с ним психолог, теперь будет работать психиатр.
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Не совсем так , пост военный реактивный психоз , такая штука , что его проявления может не заметить даже опытный психолог . Именно по этому у нас , в США да и в любой воюющей армии такой процент суицидов среди ветеранов.
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за опасное поведение?
да весь офис на мендельштрассе вкупе с главным попадает под опасное поведение...
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Почему СОБАКОФФ не взял своего ХЕРОЯ на поруки? Чем он хуже АБИЗЯНЫ КИВИ ?
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С этим пацаном просто все известно , а государству по большому счету наплевать на ветеранов , они нужны пока воюют , а на следующий день после дембеля всем плевать на них , по тому и спиваются по селам и тихо сходят с ума.Даже в действующих бригадах эта проблема стоит остро , когда 30-ка вышла из сектора без двухсотых , а на следующий день в ППД , у них аж 4 было , не выдерживают пацаны такой психологической нагрузки по 6-10 месяцев на передке .
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тому що ротації повинні бути кожні 3-4 місяці
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