 "Мінера" моста Метро Белька помістили в психіатричну лікарню

Про це повідомляє прокуратура Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначене рішення суд ухвалив на засіданні 20 січня.

Так, згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на час вчинення кримінального правопорушення через свій психічний стан не міг усвідомлювати свої дії та контролювати їх. За висновком лікарів, зараз психічний стан останнього не змінився, в зв'язку з чим він потребує примусового медичного заходу у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

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З огляду на викладене, до суду було внесено клопотання про зміну зазначеній особі раніше обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на приміщення в спеціалізований медзаклад в умовах, що унеможливлюють небезпечну поведінку в межах терміну досудового розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.