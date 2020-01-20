 Справа Гандзюк: у Херсоні провели 30 обшуків і пред'явили 9 підозр. ФОТО+ВІДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Наразі 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі постанов слідчих суддів провели більш ніж 30 обшуків, під час яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі", - сказано в повідомленні.

Зокрема, про підозру повідомили керівникові злочинної організації - колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Його затримано, зазначили в пресслужбі.

Пресслужба СБУ зазначила, що обшуки відбулися у голови Херсонської обласної Ради, колишнього голови Херсонської ОДА, його заступника та інших осіб.

"Розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк - резонансне для суспільства, виклик для СБУ і дуже важливий маркер зміни в роботі системи особисто для мене. Ця трагічна подія в історії нашої країни і величезне людське горе. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не тільки виконавці, а й замовники були притягнуті до відповідальності найближчим часом", - заявив глава СБУ Іван Баканов.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про проведення в Херсоні спецоперації з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильства над особами і підпали чужого майна.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що силовики затримали Павловського і провели обшуки у Мангера, Ріщука і Гордєєва - фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.