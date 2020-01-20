 Справа Гандзюк: у Херсоні провели 30 обшуків і пред'явили 9 підозр. ФОТО+ВІДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Наразі 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі постанов слідчих суддів провели більш ніж 30 обшуків, під час яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі", - сказано в повідомленні.
Зокрема, про підозру повідомили керівникові злочинної організації - колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Його затримано, зазначили в пресслужбі.
Пресслужба СБУ зазначила, що обшуки відбулися у голови Херсонської обласної Ради, колишнього голови Херсонської ОДА, його заступника та інших осіб.
"Розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк - резонансне для суспільства, виклик для СБУ і дуже важливий маркер зміни в роботі системи особисто для мене. Ця трагічна подія в історії нашої країни і величезне людське горе. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не тільки виконавці, а й замовники були притягнуті до відповідальності найближчим часом", - заявив глава СБУ Іван Баканов.
Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про проведення в Херсоні спецоперації з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильства над особами і підпали чужого майна.
Джерело в правоохоронних органах розповіло, що силовики затримали Павловського і провели обшуки у Мангера, Ріщука і Гордєєва - фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.
хоть одно дело доведет до конца?
это ля-ля-тра-ляля уже надоело!
или пацанчик слова не держит?!
И надолго.
Там все были повязаны коррупцией, а потом все замарали себя убийством - и БЮТ, и БПП, тощо...
практически каждый
не напомните
налажали у справі Гандзюк, взялися
всіх задіяних відмазувати і шити справу
першому, хто попав під руку.. товстий геращенко
тоді сильно попалився, а югік-плокулол
здав публічно справу замовнику..
через галас справу у ментів забрали
Якщо те, що ти написав правда, то де те, що написав я??? І навіть якби зробили усе те, що я написав, то це не підстава для зміни підслідності, потрібно було призначити не "кончених соєвих мусарів, а правильних зебільних", і добитися щоби вони виконали свою роботу!
если бы еще самолеты запустить, то уверенность была бы вообще железобетонной...
(ну... майже точно... якщо не сховаються у бункері, надягнувши противогіз)
Цирк
«Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України - етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде», - сказано в заяві.