 Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат

Про це заявив адвокат Штепи Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ і отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд", - сказав адвокат.
За його словами, компенсація становила 3600 євро.
Шадрін зазначив, що зараз його підзахисна перебуває в Слов'янську і чекає чергового виклику до суду в Харкові. Запобіжний захід щодо Штепи не діє, і вона не зобов'язана цілодобово перебувати вдома.
За словами адвоката, засідання суду у справі Штепи мало відбутися 15 січня. Але адвокати не змогли прибути з поважних причин, і засідання перенесено на 10:00 11 лютого.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про виплату Штепі компенсації 24 жовтня 2019 року. Згідно з рішенням суду, Штепа має право на 2600 євро за нематеріальні збитки і 1000 євро за судові витрати і збори.
Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
По мнению ЕСПЧ, национальный суд не действовал с должной тщательностью в этом деле. В частности, согласно информации, предоставленной Правительством, слушания часто назначались с интервалом в три-четыре недели и 6 раз переносились из-за неявки свидетелей. Правительство не указало, были ли приняты какие-то меры по сокращению интервалов между слушаниями или дисциплинирование отсутствующих свидетелей.В выплате 61 000 евро суд ей отказал.
"У меня еврейская кровь. И всем все равно в Украине". Интервью Зеленского - за минутуhttps://www.liga.net/politics/interview/u-menya-evreyskaya-krov-i-vsem-vse-ravno-v-ukraine-intervyu-zelenskogo-za-minutu
Но я даже не ожидал вот блд такого поворота в этих событиях, шо Неле Штепе мы ещё и платить будем! За шо? За её сепаратизм или за такую нашу судебную систему? За шо мы должны платить Неле Штепе?!!
Прошу особо заметить, шо это не решение кого-то соломенского суда, это решение ЕСПЧ. И как теперь воспринимать приговоры всем остальным полит заключённым в Украине? А если и они завтра подадут в ЕСПЧ и выиграют, то хто за это всё ******** будет платить? Опять мы? А може хай платят те прокуроры, следователи, судьи, министры... у которых мозги располагаются в жопе?
Когда всё изначально строится из говна и палок, то потом это всё быстро рассыпается и сильно воняет. Дооолго воняет...
пусть сивохи и прочая зелёная муйня ищет в своем зелёном болоте побольше дураков-всехпрезидентов, у них же эпоха бедности уже закончилась..
Даже с рускамирскими потаскухами справиться не можем?
Логика дякулы.
На коня фатит