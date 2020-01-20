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Все про:компенсації (153) сепаратизм (625) Європейський суд з пр... (232) Штепа (65)

 Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат

Держава Україна за рішенням Європейського суду з прав людини виплатила колишній очільниці міста Слов'янськ Нелі Штепі, підозрюваній у сепаратизмі, компенсацію в 3600 євро.

Про це заявив адвокат Штепи Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ і отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд", - сказав адвокат.

За його словами, компенсація становила 3600 євро.

Шадрін зазначив, що зараз його підзахисна перебуває в Слов'янську і чекає чергового виклику до суду в Харкові. Запобіжний захід щодо Штепи не діє, і вона не зобов'язана цілодобово перебувати вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро

За словами адвоката, засідання суду у справі Штепи мало відбутися 15 січня. Але адвокати не змогли прибути з поважних причин, і засідання перенесено на 10:00 11 лютого.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про виплату Штепі компенсації 24 жовтня 2019 року. Згідно з рішенням суду, Штепа має право на 2600 євро за нематеріальні збитки і 1000 євро за судові витрати і збори.

Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170847
 
 
 Топ коментарі
 
о вылез адепт писюнькового пианиста
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Она с Гиркиным переспала - её должны были судить за проституцию и неуплату налогов.
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При рассмотрении этого дела ЕСПЧ отметил, что национальные суды неоднократно оправдывали дальнейшее содержание под стражей отсутствием оснований для ее увольнения. Зато §3 ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривает противоположный подход и требует от национальных органов указывать основания для продления содержания под стражей.
По мнению ЕСПЧ, национальный суд не действовал с должной тщательностью в этом деле. В частности, согласно информации, предоставленной Правительством, слушания часто назначались с интервалом в три-четыре недели и 6 раз переносились из-за неявки свидетелей. Правительство не указало, были ли приняты какие-то меры по сокращению интервалов между слушаниями или дисциплинирование отсутствующих свидетелей.В выплате 61 000 евро суд ей отказал.
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Більшість рішень ЄСПЛ формальні. В одному вони пишуть, що істотний резонанс може слугувати підставою для обрання такого запобіжного заходу, в іншому "Правительство не указало, были ли приняты какие-то меры по сокращению интервалов между слушаниями или дисциплинирование отсутствующих свидетелей."... а причина це недолугий КПК. По старому допитав слідчий свідка, не прийшов, суд використав покази, а по цьому це реально проблема... Будемо відверті, при такій кількості справ, як у нас, забезпечити вимоги ЄСПЛ щодо строків розгляду справ, просто неможливо.
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Більшість рішень ЄСПЛ формальні. - нет.
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20.01.2020, 10:35

"У меня еврейская кровь. И всем все равно в Украине". Интервью Зеленского - за минутуhttps://www.liga.net/politics/interview/u-menya-evreyskaya-krov-i-vsem-vse-ravno-v-ukraine-intervyu-zelenskogo-za-minutu
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3600 - це хєрня. Після реформи Рябошапки, ми мільйони гривень будемо платити тисячам прокурорів... та й з люстарцією буде така саме біда.
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Почему вы так удивляетесь? Нет в Украине непредвзятых судов и поэтому Украина на почетном 3 месте по жалобам в ЕСПЧ (после РФ и Турции).
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99% програних Україною справ, стосуються формальних порушень процесу. Україна просто взяла на себе нереальні зобов'язання, тому і страждає. Якщо навіть сам ЄСПЛ вже пише у рішеннях, що причиною є недолугий КПК, то про що ми говоримо?
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Я такой результат пророчил ещё пару лет назад, когда в СМИ вдруг появлялось упоминание о Штепе - шо Неле ничего не будет и её, в конце концов, отпустят с миром.
Но я даже не ожидал вот блд такого поворота в этих событиях, шо Неле Штепе мы ещё и платить будем! За шо? За её сепаратизм или за такую нашу судебную систему? За шо мы должны платить Неле Штепе?!!
Прошу особо заметить, шо это не решение кого-то соломенского суда, это решение ЕСПЧ. И как теперь воспринимать приговоры всем остальным полит заключённым в Украине? А если и они завтра подадут в ЕСПЧ и выиграют, то хто за это всё ******** будет платить? Опять мы? А може хай платят те прокуроры, следователи, судьи, министры... у которых мозги располагаются в жопе?
Когда всё изначально строится из говна и палок, то потом это всё быстро рассыпается и сильно воняет. Дооолго воняет...
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ну таки насколько знаю присудили за слишком долгий суд \ по европейским меркам\ и в новости сам же адвокат указывает . что опять был перенос из-за адвокатов . у нас в норме суды по 8-10-12 лет и это по уголовным тяжким . искусственное затягивание дел адвокатами главное . что бы подозреваемый не в сизо сидел и можно судиться пока срок давности не выйдет
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Слушайте , как это все наши Налоги. Призвала какой то непонятный руский мир , разрушили и вывезли пол Донецкой обл , и Мы еще и За это Заплатили. Все кырдык Сознанию.
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ЕСПЧ не рассматривает, что делала она с государством, он изучает, что делало государство с ней .
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Обидели Девочку , а как Она красиво Выступала и Призывала своих Граждан , не волноваться , а брататься . Значит не по Закону Кивалова Колисниченка , а Это какой то Позор.
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следующий на очереди за компенсацией шуфрич, приготовиться ефремову Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат - Цензор.НЕТ 1189
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..зебилы, это последняя капля (у них там полЛугандонии таких обиженых) - в таком случае отказываюсь платить "максимально возможные" налоги зекомандЕ и её Вошьдю.. - просто перестаю активно работать для того, чтобы не оплачивать реХверендумы и прочую тупость и жлобство "гордого народа ДАМбасса"..
пусть сивохи и прочая зелёная муйня ищет в своем зелёном болоте побольше дураков-всехпрезидентов, у них же эпоха бедности уже закончилась..
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Не работай, переставай постить за деньги.
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Європа не розуміє вибору між чесними ідіотами і злодійкуватими професіоналами...Це тільки в нас у владу і правоохоронні органи можуть прийти дебіли,а нам казатимуть що то добре бо "не будуть красти"..Європа просто питає - а де докази,що Штапа сепаратистка?..Ми белькочемо щось у відповідь,мовляв це всі знають,і вона сама казала..."Казала" не аргумент - відповідає Європа,то шо ви "пєчьонкой чувствуєте" до справи не підшиєш,тому заплатіть і йдіть нахрєн...І ми йдемо нахрєн,от що образливо,а ті які то заварили давно в Англіі,Ізраїлі посміюються собі...
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таперя Штепу можно и советницей ЗЕленкина назначить ! надеюсь яво жена не приревнуеть .
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Людоньки! Шо це робицця? Верніть Петра ! )))
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Сплатили грошенят ворогові України. Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат - Цензор.НЕТ 8186
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Идем в Европу - обязаны сполнять! Потому и решили запоребриковцы написать в своей конституции приоритет своих законов над международными.
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Предателям Украины мы еще и должны выплачивать за предательство и любовь к русскому миру.
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Так что, украинцы, не хотим иметь своё государство?
Даже с рускамирскими потаскухами справиться не можем?
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Тому ворогів, зрадників України треба пристрілювати як скажених собак а не судити. Буде урок на майбутнє. Готовим списки всіх штеп, медведчуків, волошиних ...... Час прийде
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Це ляпас по всій морді всьому нашому правосуддю. Ганьба !
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Надо привлечь к уголовной ответственности все судейские коллегии, рассматривавшие дело Штепы, по статье пособничество терроризму !!! Что бы остальным неповадно было !
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ЗЕбіли, то може скинитеся та виплатите комненсацію зеку, за вигнання? Або *****, за те шо стільки часу не може завоювати Україну?!
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Педро пятый лелеял Нелю 5 лет, а зебилы виноваты?
Логика дякулы.
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От ты конечно тот ещё логик. Может Зеле европейський суд подчиняется?
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а тебе не смушає шо саме при вашому клоуні їй назначили виплату?
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Присядь, я тебя немного шокирую сейчас. Выпустили ее при пэтюньке судьи пэтюньки, потом она подала в евросуд и при пэтюньке ей присудили выплатить откат и, заметь, ни пэтьюнька, ни алкаш югик, никто вообще не оспаривал то решение. Выдыхай, бобер.
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а ты **** не иди за 200 гривен. Иди на войну
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Уявляю собі які компенсації отримає наш тягнишапко коли повернеться з ростова...
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