 Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат

Про це заявив адвокат Штепи Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ і отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд", - сказав адвокат.

За його словами, компенсація становила 3600 євро.

Шадрін зазначив, що зараз його підзахисна перебуває в Слов'янську і чекає чергового виклику до суду в Харкові. Запобіжний захід щодо Штепи не діє, і вона не зобов'язана цілодобово перебувати вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро

За словами адвоката, засідання суду у справі Штепи мало відбутися 15 січня. Але адвокати не змогли прибути з поважних причин, і засідання перенесено на 10:00 11 лютого.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про виплату Штепі компенсації 24 жовтня 2019 року. Згідно з рішенням суду, Штепа має право на 2600 євро за нематеріальні збитки і 1000 євро за судові витрати і збори.

Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.