 Переслідуваннями опозиції влада відволікає увагу від власних провалів і некомпетентності, - Герасимов

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
За його словами, гучні скандали січня один за одним вже почали знімати полуду з очей навіть тих, хто минулого року голосував за "Слуг народу". А для того, щоб приховати гучні провали свого урядування, як вважає Герасимов, влада організувала політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.
"Таємний відпочинок Зеленського в Омані з імовірними секретними зустрічами з росіянами. Повна нездатність реагувати на складні безпекові кризи, продемонстрована після збиття українського літака російською ракетою в Ірані. Про некомпетентність президента Зеленського і відсутність інтелектуальної потуги керувати країною відверто заговорив навіть прем’єр-міністр Гончарук", - зазначив Герасимов.
Він наголосив, що глибоке суспільне обурення викликали нові зарплати міністрів, а також їхнє рішення нагороджувати себе місячними преміями в розмірі кількох окладів.
"І це на фоні мільярдних дірок в бюджеті, на фоні невиконаних обіцянок влади знизити тарифи – бо платіжки, які отримують люди, свідчать про чергову брехню", - переконаний він.
Герасимов вважає, що "за нової влади – некомпетентної, непрофесійної, брехливої і корумпованої – держава тримається винятково на тому запасі міцності, який за роки свого президентства створив Петро Порошенко і його команда".
На його думку, щоб відволікти увагу від управлінської некомпетентності президента Зеленського, його уряду і всіх "слуг народу", владою прийнято рішення активізувати фальсифікацію десятків справ проти п’ятого Президента.
"Політичні репресії проти опозиції – це частина загального наступу непрофесійної влади Зеленського на права і свободи громадян, їхньої спроби збудувати замість європейської демократії абсолютну монархію, як Султанат Оман, чи диктатуру за прикладом Росії. Чого варта лише найсвіжіша ініціатива "Слуг" – запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за поширення інформації, яку сама влада буде вважати недостовірною", - зазначив Герасимов.
Він наголошує, що переслідування Порошенка – це атака влади на "ЄС" як єдину головну опозиційну силу, яка відстоює національні інтереси України.
"Зрозуміло, марними є всі спроби влади залякати Петра Порошенка та його команду. Не на тих напали. Ми здатні захищати і себе, і країну. А влада, яка намагається зміцнити власний авторитет переслідуваннями опозиції, – про що ми всі з вами і вся країна чула з так званих "плівок Труби", – має усвідомити, що жодні її дії не зупинять "Європейську Солідарність" на шляху захисту європейського та євроатлантичного курсу країни.
Петро Порошенко скасував заплановану закордонну поїздку. Сьогодні він сходив у ДБР і особисто отримав повістки, чим примусив ДБР діяти в рамках закону.
Причому які повістки? По справі щодо проходу українських військових кораблів з української Одеси до українського Маріуполя Керченською протокою. По справі, яка стосується Мінських угод.
Сьогодні всі розуміють, кому вигідно розгортання і продовження цих справ. Це вигідно виключно Росії. Але Україна переможе. Слава Україні!", - заявив Герасимов.
Расскажите нам лучше про очередной зашквар тупого оманского осла...
Это всегда интересно.., и иногда даже весело...
Скучно сегодня....
А бухать это для старорежимных барыг... - скучно....
хотя да..., некоторые зарубежные СМИ уже заметили эту странность...
маленький всадник апокалипсиса с Украины....
На фронті нескінчені обстріли. За 18 січня загунув один боєць і 10 отримали поранення в бою.
Січень "миротворця" Зеленського за бойовими втратами вже перекрив січень "яструба" Порошенка. Проте, бентежить інше: на честь цих воїнів не будуть знімати помпезних кліпів, вишукуватись колони урядових машин, вести трансляції по TV. Бо це не вписується в концепцію 95-го кварталу про "мирні досягнення одного з найбільш впливових політиків **********". Показуха та відосіки, відосіки та показуха - квінтесенція цієї влади.В оновленій Конституції РФ хочуть зафіксувати приєднання України та Білорусі. Про це заявив лідер громадської організації "Українці Росії" Богдан Безпалько.РНБО презентувала Зеленському нову стратегію безпеки України, яка передбачає "заходи зниження напруженості у відносинах з РФ".В інтерв`ю The Times of Israel Зеленський заявив, що взаємини з його російським колегою Путіним "перебувають на початковому етапі", а боротьба з корупцією "займе багато часу."
Тобто, відступ від зайнятих позицій на Донбасі, повернення до формули Штайнмайєра, поновлення імпорту російської електроенергії та відкрите підняття голови вато-ригами - то тільки початковий етап? Боюсь подумати, що стане кінцевим. Та й боротьба з корупцією якось тихесенько відійшла на другий план - на перший вийшла боротьба з патріотами. Але ж головне відосік гарний "запилити", еге ж бо?Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, адвоката Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення його заступником голови ДБР і не бачить застережень для не покладання на нього аудиту справ Майдану.16 січня БПЛА СММ ОБСЕ середнього радіуса дії знову зафіксував щонайменше 650 протитанкових мін у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н. п. Золоте, які розмістили російські окупаційні війська.СБУ не знайшла причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, які виступали в окупованому Криму. Але прикордонники їх не пустили, не в останню чергу завдяки осередку ДемСокира.Запоріжжя.Юрист за освітою Гончарук подав заяву про відставку президентові, попри те, що тільки Рада має повноваження її задовільнити, а юрист за освітою Зеленський ту заяву прийняв.В Укроборонпромі хочуть за рік удвічі скоротити... заборгованість по зарплатах.В Україні різко виріс рівень безробіття. У грудні 2019 року зареєстровано 338,2 тис. безробітних, що на 17% вище, ніж минулого місяця. Це найвищий рівень, починаючи з березня 2019 року.Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у Фейсбук заявило, що збираються збільшувати кількість інженерів з нлп(нейро-лінгвістичного програмування).
Кстати про время деятельности Петра Порошенко
Выступивший против мобилизации украинцев в армию, после чего арестованный и обвинённый в феврале 2015 года в государственной измене и шпионаже журналист Руслан Коцаба был признан Amnesty International узником совести.
Оппозиционный журналист Муравицкий В.А. арестован 1 августа 2017 г. и обвинён в государственной измене, ему грозит лишение свободы на 15 лет с конфискацией имущества. 20 декабря 2017 г. признан Amnesty International узником совести.
І де те бабло, що не крадеться? Чого ним не залатали дірку в держбюджеті від 70 до ста мільярдів?
А как были дела с выполнением бюджета раньше? Есть повод гордиться?
о нём и мультик сняли (на основе реальных событий)
Мы тут все ,73% народа Украины, ждали когда же будет заявленный вырок мародёру, а вырока всё нет и нет...
И эта крыса ещё смеет скулить шо "их" преследуют?!
Ох и обнаглели эти твари...
Интересно задать вопрос господину Герасимову - откуда в осаждённой Горловке вдруг появлялось оружие, причём в больших количествах? То,что оружие приходило с Украины, могут подтвердить пленные, которые его разгружали. И в упаковочных листах на украинском языке было написано - какие боеприпасы, какое оружие. Просто интересно, может, господин Герасимов расскажет украинскому телевидению о том, как через госпожу Лебедеву и господина Петра Алексеевича Порошенко, который тогда не был ещё президентом Украины, в Горловку поставлялось оружие. Причём не просто там - ящик, два ящика - а целыми «Уралами». И периодичность поставки этих «Уралов» - раз в три дня. И меня интересует ещё вопрос - на четыреста пятьдесят тысяч гривен оружия ещё недопоставлено. Мне бы, например, хотелось его в Горловке получить. Цена автомата, который мне поставлялся украинской стороной - тысяча девятьсот гривен. Цена БТРа - девятнадцать тысяч гривен. Насчёт танков не договорились. Вот откуда оружие. Поэтому не надо там искать руку Москвы или ещё что-либо, там большая, большая рука Киева. И господин Порошенко, когда ещё не был президентом Украины, очень хорошо со мной сотрудничал, очень много оружия поставил. Так, может, он сейсас и АТО проводит, чтобы скрыть поставки оружия со складов? Пётр Алексеевич, вы уж как-то определитесь - или вы на меня работаете, за мои деньги, и поставляете оружие, или какое-то АТО проводите непонятное. За вами долг в четыреста пятьдесят тысяч, как-то расплачиваться надо. <...> Оружие украинская сторона поставляла, тому есть доказательства - упаковочные листы с ящиков, которые к нам приходили, мы передали в прессу. Деньги, которые были отправлены в Мариуполь, мы смогли вытащить, а деньги, которые остались в Киеве за недопоставленное оружие - не получилось. Оружие поставлялось украинской стороной, разгружали мои военнопленные.===
«Когда вы баллотировались по 51 округу в вашем штабе работал бывший российский десантник Игорь Безлер, который в 2014 году стал одним из самых кровавых боевиков так называемой «ЛДНР», - заявила Тимошенко. - Он записывал на видеокамеру убийства наших пленных. Кроме того в вашем штабе работала масса людей, которые сегодня является сепаратистами».
Также Тимошенко заявила, что Герасимов может быть замешан в поставках оружия боевикам.
«Безлер в ноябре 2014 года на камеру заявил, что вы помогали ему приобретать оружие для войны против ВСУ, - заявила политик. - И то что вы находитесь во фракции Петра Порошенко говорит об имеющихся связях».===
Наш источник сообщает, что Юлия Тимошенко встречалась с Коломойским, и договорились о «скрытом союзе». В январе у них уже было несколько разговоров.
Источник дополняет, что Тимошенко резко меняет свою стратегию и тактику. Если 2019 году она придерживалась стратегии «миротворца», то 2020 год она начинает как «охотник».
ЮВТ сейчас будет критиковать всех и президента в том числе.
Источник подчеркивает, что сейчас есть «скрытая ситуативная коалиция», которая поставила себе цель - внеочередные выборы в парламент. Известно, что это выгодно всем финансовым группам и олигархам, кроме команды президента.
Сьогодні, 20 січня 2020 року, Петро Порошенко, скасувавши важливий закордонний візит до Швейцарії і заплановані зустрічі зі світовими лідерами, особисто відвідав Державне бюро розслідувань, щоб повернути слідчих ДБР у рамки закону і примусити їх вручити повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК. Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook. Головань наголосив, що до цього дня жодних повісток Петро Порошенко не отримував.
Адвокат додав, що Петро Порошенко сьогодні прийшов щоб отримати повістки про виклик для допиту у якості свідка на 24 січня 2020 року (справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу).
«Як бачимо, два провадження з трьох «розслідуються» ДБР явно в інтересах Росії. Наголошую, жодних інших повісток ні на 21 січня, ні на інші дати не вручалося», - зазначив він.
Головань розповів, що на 31 січня та 11 лютого у Петра Порошенка заплановані закордонні відрядження, про що він поінформував ДБР. Відтак, Петро Порошенко має намір відвідати ДБП 24 січня і дати свідчення не лише у справі про Мінські угоди, але і по всіх інших провадженнях, сфабрикованих за вказівкою Офісу президента.
За словами адвоката, повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олег Корецький.
«Той самий Корецький, ймовірний учасник діалогів «Трубу прорвало». До речі, сьогодні з заяви Корецького одному з телеканалів отримано якісний зразок його голосу, який буде використаний при здійсненні міжнародної фоноскопічної експертизи стосовно опублікованих записів незаконного впливу на слідство з боку Труби та посадовців Офісу президента», - додав Головань.
Адвокат зазначив, що у ДБР дуже прискіпливо ставляться до порядку вручення повісток, коли це стосується слідчих цієї організації.
«А от коли мова йде про вручення повісток Петру Порошенку, спільники недавно звільненого Труби вважають формальності зайвими і дозволяють собі надсилати те, що вони вважають викликом свідка, адвокату у WhatsApp», - наголосив він.
Головань пригадав, як нещодавно писав про свої спроби вручити слідчим ДБР повістки в суд, а також про те, як слідчі ДБР ухилялися від отримання повісток і від явки до суду для допиту. Як виявилося, слідчі ДБР Сергєєва, Роженко, Гульченко та Осетрова не з'являються до суду тому, що їм перешкоджає вже згаданий ймовірний учасник діалогів «Трубу прорвало», начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розсдідувань ДБР Корецький.
«Корецький не посоромився направити в суд листа за власним підписом, суть якого зводиться до спроб унеможливити допит слідчих як свідків. Корецькому, бачте, не сподобалося, що суд доручив мені вручити повістки. Хоча така можливість у цивільному процесі прямо передбачена законом. Відповідно до частини 6 статті 128 Цивільного процесуального кодексу України, стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу», зазначив адвокат і додав, що перешкоджання з'явленню свідка до суду - злочин, передбачений ст. 386 КК України.
«Хоча навряд чи можна очікувати іншої поведінки від активного спільника нещодавно звільненого Труби та замовників політичних переслідувань з Офісу президента», резюмував Головань.
Адвокат додав, що Корецький направив листа у Печерський суд на адресу Шевченківського, проте, на думку Голованя, це вже немає ніякої різниці.
Скрін запиту ДБР та текст з FВ Голованя читайте тут: https://glavcom.ua/news/poroshenko-skasuvavshi-vazhliviy-zakordonniy-vizit-do-shveycariji-osobisto-vidvidav-dbr-653900.html