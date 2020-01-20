 Переслідуваннями опозиції влада відволікає увагу від власних провалів і некомпетентності, - Герасимов

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

За його словами, гучні скандали січня один за одним вже почали знімати полуду з очей навіть тих, хто минулого року голосував за "Слуг народу". А для того, щоб приховати гучні провали свого урядування, як вважає Герасимов, влада організувала політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

"Таємний відпочинок Зеленського в Омані з імовірними секретними зустрічами з росіянами. Повна нездатність реагувати на складні безпекові кризи, продемонстрована після збиття українського літака російською ракетою в Ірані. Про некомпетентність президента Зеленського і відсутність інтелектуальної потуги керувати країною відверто заговорив навіть прем’єр-міністр Гончарук", - зазначив Герасимов.

Він наголосив, що глибоке суспільне обурення викликали нові зарплати міністрів, а також їхнє рішення нагороджувати себе місячними преміями в розмірі кількох окладів.

"І це на фоні мільярдних дірок в бюджеті, на фоні невиконаних обіцянок влади знизити тарифи – бо платіжки, які отримують люди, свідчать про чергову брехню", - переконаний він.

Герасимов вважає, що "за нової влади – некомпетентної, непрофесійної, брехливої і корумпованої – держава тримається винятково на тому запасі міцності, який за роки свого президентства створив Петро Порошенко і його команда".

На його думку, щоб відволікти увагу від управлінської некомпетентності президента Зеленського, його уряду і всіх "слуг народу", владою прийнято рішення активізувати фальсифікацію десятків справ проти п’ятого Президента.

"Політичні репресії проти опозиції – це частина загального наступу непрофесійної влади Зеленського на права і свободи громадян, їхньої спроби збудувати замість європейської демократії абсолютну монархію, як Султанат Оман, чи диктатуру за прикладом Росії. Чого варта лише найсвіжіша ініціатива "Слуг" – запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за поширення інформації, яку сама влада буде вважати недостовірною", - зазначив Герасимов.

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Він наголошує, що переслідування Порошенка – це атака влади на "ЄС" як єдину головну опозиційну силу, яка відстоює національні інтереси України.

"Зрозуміло, марними є всі спроби влади залякати Петра Порошенка та його команду. Не на тих напали. Ми здатні захищати і себе, і країну. А влада, яка намагається зміцнити власний авторитет переслідуваннями опозиції, – про що ми всі з вами і вся країна чула з так званих "плівок Труби", – має усвідомити, що жодні її дії не зупинять "Європейську Солідарність" на шляху захисту європейського та євроатлантичного курсу країни.

Петро Порошенко скасував заплановану закордонну поїздку. Сьогодні він сходив у ДБР і особисто отримав повістки, чим примусив ДБР діяти в рамках закону.

Причому які повістки? По справі щодо проходу українських військових кораблів з української Одеси до українського Маріуполя Керченською протокою. По справі, яка стосується Мінських угод.

Сьогодні всі розуміють, кому вигідно розгортання і продовження цих справ. Це вигідно виключно Росії. Але Україна переможе. Слава Україні!", - заявив Герасимов.

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