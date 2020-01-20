 Пристайко розповів про шанси отримати компенсацію від Ірану за збитий лайнер МАУ

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Питання компенсації теж буде обговорено. Але детально це буде обговорено юристами пізніше. Воно, як ви розумієте, складається із кількох рівнів. Перший рівень – ті компенсації, що будуть надані страховими компаніями та авіаційною компанією, потім на більш високому рівні – як будуть надані компенсації іранською стороною... ", - сказав він.
Пристайко вважає, що питання отримання компенсацій від Ірану повинні обговорювати юридичні команди двох країн.
"Я не очікую, що детальна дискусія відбудеться з міністром інфраструктури, для цього (треба – ред.) увійти в переговори між юридичними командами, але без політичного поштовху, який ми збираємося робити сьогодні, очевидно, цього не буде", - пояснив міністр.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Натолкут тебя вмете с Вовой носами в этот политический толчок и на этом все компенсации закончатся.
Я б більше поставив на те , що Трюдо виб'є з Ірана компенсацію, у тому числі й для нас. Ну а зелебобіки потім будуть кричати, що то вони.
Тут скорее, Трюдо окончательно плюнет на нашу страну, чем чего-то добьется. Ирану - двойная выгода. Всего и надо-то договориться с дураком, а потом его кинуть.
tZE inform
@tZEinform
·20 мин
Министр иностранных дел Пристайко будет обсуждать с иранской делегацией вопросы компенсации за 11 убитых украинцев. "Иранская делегация " это министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Смеяться уже сил нет
А может ЗЕленым макакам нужен пендель хороший????
1. Технической неисправности.
2. Ошибки пилота.
И не выплачивают, если авиакатастрофа случилась по злому умыслу: теракт, ракета, перестрелка на борту и т.д.
Если птица, молния и т.п послужили причиной аварии все в пролёте?
Я может и валенок (наверное,скорее чалдон), зато такой бредятины не гоню, как ваш голова МИДа (а вы, дурачьё, ее (бредятину) кушаете).
Это что в страховке написано что страховая компания обязуется выплачивать страховку за сбитый самолет,да еще и в другой стране.А выплачивать должен Иран и по полной программе.
Харьков Сумской
Авиакомпании и страховки выплачивают лишь в случаях:
1. Технической неисправности.
2. Ошибки пилота.
И не выплачивают, если авиакатастрофа случилась по злому умыслу: теракт, ракета, перестрелка на борту и т.д.
Все выплаты должны получить семьи пострадавших (погибших). В том числе и те, что должны заплатить за Боинг. Это было бы справедливо.
а Ливия за теракт(над Шотландией) по 1млн.долларов. Ответственность решает суд.