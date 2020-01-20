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Все про:Іран (455) компенсації (153) Пристайко (336)

 Пристайко розповів про шанси отримати компенсацію від Ірану за збитий лайнер МАУ

Перший рівень компенсацій буде надано страховими та авіакомпанією. Другий рівень - державою Іран. Щоб отримати ці компенсації, потрібен політичний поштовх.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Питання компенсації теж буде обговорено. Але детально це буде обговорено юристами пізніше. Воно, як ви розумієте, складається із кількох рівнів. Перший рівень – ті компенсації, що будуть надані страховими компаніями та авіаційною компанією, потім на більш високому рівні – як будуть надані компенсації іранською стороною... ", - сказав він.

Пристайко вважає, що питання отримання компенсацій від Ірану повинні обговорювати юридичні команди двох країн.

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"Я не очікую, що детальна дискусія відбудеться з міністром інфраструктури, для цього (треба – ред.) увійти в переговори між юридичними командами, але без політичного поштовху, який ми збираємося робити сьогодні, очевидно, цього не буде", - пояснив міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Дивіться також: Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00. ФОТОрепортаж

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170835
 
 
 Топ коментарі
 
"политический" толчок ( вход платный ) Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 4224
Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 306
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Придурок. Куй ты получишь от государства Иран. Государство Иран свою вину не признавало и не видно, чтобы собиралось. Государство Иран признало, что "Боинг" был сбит, вот и все. Найдут какого-нибудь стрелочника, и будешь ты, пристайка, с ним судиться. Вы, зебилы, даже людей похоронили без опознания, поверили Ирану на слово. Дебилы зеленые.
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tZE inform

@tZEinform

·20 мин
Министр иностранных дел Пристайко будет обсуждать с иранской делегацией вопросы компенсации за 11 убитых украинцев. "Иранская делегация " это министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Смеяться уже сил нет
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Шанси на отримання компенсації - це політичний поштовх??? Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 7671
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Не будет никакой компенсации, это все сказки для зебилов. Иран найдет виноватого, какого-нибудь Абдуллу, и "примерно накажет". И все.
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Приставка - це візуальна затичка для діри у міжнародній політиці, яку проломив своєю міцною тушею Єрмак прямуючи тільки в напрямку Мацкви
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... для этого (следует. - Ред.) войти в переговоры между юридическими командами, но без политического толчка, который мы собираемся совершить сегодня, очевидно, этого не будет", - пояснил министр.

Натолкут тебя вмете с Вовой носами в этот политический толчок и на этом все компенсации закончатся.
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Придурок. Куй ты получишь от государства Иран. Государство Иран свою вину не признавало и не видно, чтобы собиралось. Государство Иран признало, что "Боинг" был сбит, вот и все. Найдут какого-нибудь стрелочника, и будешь ты, пристайка, с ним судиться. Вы, зебилы, даже людей похоронили без опознания, поверили Ирану на слово. Дебилы зеленые.
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Короче вашу компенсацию получит мама кобалева за удачно проведенную операцию по разоблачению Ирана!!
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Если бы Коболев вел это дело, то были бы шансы. Но вова не Коболев, вова дебил. Ничего толком сделать не может. Поэтому никаких компенсаций не будет. Максимум - взятка для вовика лично, если Иран решит, что так дешевле. Или просто пошлют на три буквы.
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Бубочку то пошлють, але я хочу подивитися як вони Джастіна Трюдо будуть посилати. Там половина літака були громадяни Канади.
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Свалят на нас, разумеется. С учетом, что зеля дурак, и с ним можно делать все, что хочешь.
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С Трюдо не прокатить. Він, незважаючи на бубочку, все ж нас підтримує.
Я б більше поставив на те , що Трюдо виб'є з Ірана компенсацію, у тому числі й для нас. Ну а зелебобіки потім будуть кричати, що то вони.
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Прокатит. Иран заявит, что уже провел "международное" расследование с участием Украины. Вопросы? К Украине. Стандарты? Ничего не знаем. Расследование завершилось.

Тут скорее, Трюдо окончательно плюнет на нашу страну, чем чего-то добьется. Ирану - двойная выгода. Всего и надо-то договориться с дураком, а потом его кинуть.
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Не воспринимаю уже высеры данного организма. Так обосраться, а потом сделать важный вид и типо чет там "решать"..... наглость 80-го уровня
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tZE inform

@tZEinform

·20 мин
Министр иностранных дел Пристайко будет обсуждать с иранской делегацией вопросы компенсации за 11 убитых украинцев. "Иранская делегация " это министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Смеяться уже сил нет
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толчек…., какой толчек?

А может ЗЕленым макакам нужен пендель хороший????
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Авиакомпании и страховки выплачивают лишь в случаях:
1. Технической неисправности.
2. Ошибки пилота.
И не выплачивают, если авиакатастрофа случилась по злому умыслу: теракт, ракета, перестрелка на борту и т.д.
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Ну що ви хочете від політичних пройдисвітів яких наш мудрий нарід обрав під гаслом "гірше не буде"?
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Боюсь ошибиться в точных формулировках. Согласно конвенции родственникам безапелляционно выплачивает компания перевозчик. Потом перевозчик может подавать иск по возмещению затрат виновной стороне.
Если птица, молния и т.п послужили причиной аварии все в пролёте?
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И как обычно, эта компенсация пойдёт на зарплаты депутатов, ведь им всё мало, никак не нажрутся, а что народ в нищете живёт, так это им по барабану.
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Американцам не нужна Эта сраная компенсация , - Они Вовремя запретили своим судам взлетать . Какие деньги Смогут вернуть своих родителей к их Детям . Добивайтесь , но не афишируйте свою Добропорядочность если она еще Осталась.
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Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долларов на инфраструктурные проекты. С ЧЕГО БЫ ЭТО? ВЕДЬ ЗА "ИНВЕСТИЦИЯМИ" ЛЫЖНИК В ОМАН ПОЕХАЛ. Пристайко розповів про шанси отримати компенсацію від Ірану за збитий лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 3782
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Під які відсотки погодився Іран давати кредити клоуну? Тобто Іран ще й наваритись хоче?
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А умови дужке прості дати пуйлівському війсьвовму академіку будувати аєропорт у Дніпрі , далі 17 січня а тепер летить друг Пуйла з Ірану ...
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Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук Российской Федерации Владимиру Кульчицкому, удостоенному в 2003 году президентом РФ Путиным звания Заслуженний работник РФ ( в штатском)
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Спецпроект ********** разом з ЗЕленським - вежа диспетчерів за пректуєтом розташована у Кремлі
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Так я вас, дурачков, на порядок умнее, и вашего главы МИДа (я хоть знаю о чем речь). Не веришь? 1000 долларов США - письменная консультация (согласие дай, я тебе номер карты кину и договор): и никаких политических решений ждать не нужно (распишу, что куда и как писать (если нужно подготовить документы - отдельная плата)).
Я может и валенок (наверное,скорее чалдон), зато такой бредятины не гоню, как ваш голова МИДа (а вы, дурачьё, ее (бредятину) кушаете).
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А почему Украину волнует получит коломойский свои деньги или нет? Да наплевать - это его проблемы. Да и вообще - самолет застрахован поэтому страховку страховая обязательно выплатит. А сама компания должна будет выплатить застрахованым пассажирам. Вот и все. так что Иран может послать всех подальше...
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А с каких таких делов страховая компания должна выплачивать за сбитый самолет.
Это что в страховке написано что страховая компания обязуется выплачивать страховку за сбитый самолет,да еще и в другой стране.А выплачивать должен Иран и по полной программе.
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СПЕРВА ПРОЧИТАЙТЕ, А ПОТОМ дальше трындите:
Харьков Сумской

Авиакомпании и страховки выплачивают лишь в случаях:
1. Технической неисправности.
2. Ошибки пилота.
И не выплачивают, если авиакатастрофа случилась по злому умыслу: теракт, ракета, перестрелка на борту и т.д.
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Активный толчок это именно то, что нужно зекоманде
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А вот это как-то абсолютно фиолетово. Фиолетово то, вернут ли Колыме бабки за Боинг, на котором он и его шарага МАУ отправили людей на верную гибель. Ради наживы.

Все выплаты должны получить семьи пострадавших (погибших). В том числе и те, что должны заплатить за Боинг. Это было бы справедливо.
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Американцы за сбитый иранский самолёт ракетой с корабля-по300тыс.долларов.
а Ливия за теракт(над Шотландией) по 1млн.долларов. Ответственность решает суд.
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нельзя злить сбивавших, зеле надо извиниться и попросить
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