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 За свідченнями звільнених полонених відкрили 14 кримінальних проваджень, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрував 14 кримінальних проваджень про порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"У своїх свідченнях звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" та їх пособників", - повідомляють в ОГП.

У відомстві підкреслюють, що обставини вчинення зареєстрованих злочинів та осіб, які їх скоїли, будуть встановлюватися в межах об’єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації, службовими особами ЗС РФ, членами незаконних збройних організацій "ДНР" і "ЛНР", вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими.

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"Зараз вже встановлено 160 місць несвободи на тимчасово окупованій території "Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Провадження досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170833
 
   
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Щось небагато.

Гадаю більшість з них по справах маршруточників... По показаниям освобожденных пленных открыли 14 уголовных производств, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7085
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Пооткрывали дела я так понимаю на шестерок.
Наберитесь мужества уже - откройте дело на Путина!
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Фиксируйте , а затем в Засос постукивая по Плечу блин.
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Один из освобождённых, давая интервью,которое было и цензоре, почему то сказал,что больше всего показаний пленных боится Порошенко.
Вероятно его ещё не допрашивали.Иначе бы противники Порошенко предъявили бы ему подозрение.Посмотрим что будет дальше.Правда это или нет.
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Что за хрень ты несешь,ватный длбб,срочно возвращайся в желтый дом под мегадозы нейролептиков,ты опять бредишь...
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Ответите,подонки конченные, за свои преступления рано или поздно,так что не ссы в трусссы,твое дело холопье,обоссался-стой обтекай ,чебураха...
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