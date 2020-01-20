 Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ

Слова джерел цитує ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За даними цього ЗМІ, спецоперацію проводять у Херсоні в межах розслідування справи про напад на активістку Катерину Гандзюк і пов'язаних із цим злочинів.

Зокрема, проведено обшуки в голови Херсонської облради Владислава Мангера, голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука та інших осіб, яких слідство пов'язує з нападом на активістку.

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Під відпрацювання силовиків потрапили члени злочинного угруповання "Москалів", учасник якого Олексій Левін (Москаленко) тривалий час перебуває в міжнародному розшуку як організатор нападу на Катерину Гандзюк.

У понеділок, 20 січня, повідомили про підозру Ігорю Павловському, колишньому помічнику народного депутата України Миколи Паламарчука. Прокурори Офісу Генпрокурора зібрали докази того, що він створив злочинну організацію для побиття людей і підпалів автомобілів жителів Херсонської області з метою припинення їхньої громадської діяльності та залякування. В цей час відбувається затримання Ігоря Павловського. Його адвокати і лікарі намагаються захистити підозрюваного в організації вбивства активістки від перевезення до Києва.

За інформацією джерел в Офісі Генерального прокурора, Павловського планують затримати і доставити до Печерського районного суду Києва, де прокурори проситимуть заарештувати його на 2 місяці.

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Павловського звинувачують у приховуванні нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, за версією слідства, він допомагав втекти з Херсона Сергію Торбіну і Володимиру Васяновичу, забезпечував їх грошима.

Загалом повідомлено про підозру 10 особам, які брали участь у скоєнні злочинів у межах злочинної організації Павловського.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.