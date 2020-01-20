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 Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ

Високопоставлені джерела в правоохоронних органах назвали імена людей, у яких у межах спецоперації в Херсоні відбулися обшуки.

Слова джерел цитує ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За даними цього ЗМІ, спецоперацію проводять у Херсоні в межах розслідування справи про напад на активістку Катерину Гандзюк і пов'язаних із цим злочинів.

Зокрема, проведено обшуки в голови Херсонської облради Владислава Мангера, голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука та інших осіб, яких слідство пов'язує з нападом на активістку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці проводять у Херсоні обшуки у справі Гандзюк і спецоперацію з усунення злочинного угруповання, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Під відпрацювання силовиків потрапили члени злочинного угруповання "Москалів", учасник якого Олексій Левін (Москаленко) тривалий час перебуває в міжнародному розшуку як організатор нападу на Катерину Гандзюк.

У понеділок, 20 січня, повідомили про підозру Ігорю Павловському, колишньому помічнику народного депутата України Миколи Паламарчука. Прокурори Офісу Генпрокурора зібрали докази того, що він створив злочинну організацію для побиття людей і підпалів автомобілів жителів Херсонської області з метою припинення їхньої громадської діяльності та залякування. В цей час відбувається затримання Ігоря Павловського. Його адвокати і лікарі намагаються захистити підозрюваного в організації вбивства активістки від перевезення до Києва.

За інформацією джерел в Офісі Генерального прокурора, Павловського планують затримати і доставити до Печерського районного суду Києва, де прокурори проситимуть заарештувати його на 2 місяці.

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Павловського звинувачують у приховуванні нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, за версією слідства, він допомагав втекти з Херсона Сергію Торбіну і Володимиру Васяновичу, забезпечував їх грошима.

Загалом повідомлено про підозру 10 особам, які брали участь у скоєнні злочинів у межах злочинної організації Павловського.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Також читайте: Суд удвічі зменшив Мангеру суму застави

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170831
 
   
 Топ коментарі
 
І знову фігурує Печерський районний суд, який має відому репутацію.
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Сурйозно? Особисто Порох віддав наказ вбити Гандзюк? *осёлface*
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Успокойтесь все будет чики пик єто когда рейтинг падает и прокол на проколе проводится операция отвлечение коррупция посадки аресті потом все попустит покричат отвлекут внимание пиджачок на потерявшем рейтинг Зе поправят и опят вперед с со сказками прибаутками круговорот украинского управленческого лайна в дії
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І знову фігурує Печерський районний суд, який має відому репутацію.
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Що боїшся за баригу свиню порошенко... Бо злиють його вбивці Каті?
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Сурйозно? Особисто Порох віддав наказ вбити Гандзюк? *осёлface*
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Хто?! Там ее только один, Мангер. Двое других чистопородные подПЕСки. Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7671. И у Люли там все хитро, Херсонская облорганизация его сразу исключила из "Батькивщины" и рекомендовала уйти с поста, а Люля пообещала вернуть в партию после снятия с него "незаслуженных" обвинений. Так что хрен докопаешься. Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7671
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Гандзюк считала Зеленского мерзким

Херсонская активистка и чиновник еще в 2017 году выразила мнение о Зеленском:
«Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - написала тогда Гандзюк.

Также в том посте она пришла к неутешительному выводу: "Но нам с вами, ребятки, надо очень много понять про Украину.
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******* ее, а не кадры, бот чертов.ССыте Юльку аж клинит??
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юлеботка? Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 397то то я смарю,зубы не чистишь,ротяка грязная
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Бетеры не зря пригнали .Значит известно много и прекращают все это безобразие.
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Клоуны, зачем БТРы? Нще бы на тачанках прискакали
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да, и что можно найти через год или больше?? обыск - это процедура срочная, лучше по горячим следам, устраивать обыск сейчас - похоже на рекламу....
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члены преступной группировки "Москалей", росіяни ?
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Це буде вдача, якщо цього живчика дійсно затримають, етапують до Києва і пЕЧЕРНИЙ суд спроможеться хоч браслети на нього приміряти. В гіршому випадку відпустять з вибаченнями за нестачею доказів. Це ж аВТОРИТЕТ, не якісь там ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ!
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Та на нього вже є докази як на посередника. А там якщо добре попрацюють слідчі, добре допитають,то може здасть і замовників.
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Успокойтесь все будет чики пик єто когда рейтинг падает и прокол на проколе проводится операция отвлечение коррупция посадки аресті потом все попустит покричат отвлекут внимание пиджачок на потерявшем рейтинг Зе поправят и опят вперед с со сказками прибаутками круговорот украинского управленческого лайна в дії
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а нар деп Паламарчук это бывший нач обл УВД при Януковиче..
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"Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами" - тобто, прикривав злочинців. Це навіть - не організація злочину. Але це зараз - не головна проблема. Головне - знайти замовника.... Хто? Мангер? Якщо Мангер - то бабіюлі - хреново... В пятницю хвіст підняла на зебілів та клована - тепер "100%свійгенпрокурор" завдає удар у відповідь...
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Там колективно замовляли, і пагони і голова ода і навіть його дружина і заи - кодло уродів, місцевих князьків.
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Тобі від того легше, бо ти, 73/43%зебіл, за те юдьчине кодло не галасував.
Але ж чому ти рік тому в купі шоблі нацжонів бігало за владою "хто замовив Катю"?
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Ох и не поворотливая эта государственная машина при олигархической системе паразитов-олигархов. В Китае виновных в деле Ганзюк давно б пустили на органы и забыли.
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Після листа херсонців *****,почалась якась операція...
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Херсон давно стал отстойником для всякой бандитской нечисти ,работы там непочятый край .
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зелеНЫм срочно нужен пиар.чтоб отвлЕчь внимание от Омана.и зашкваров с пустоголовым зеЛяй!ничего не выйдет!
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В общем срочно ищут дядю для показаний, что это лично Порошенка ее заказал. Есть не мог пока каюгандзюк чем ни буль не обольют клятый барыга.
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Хто Хто.... Парашенко и его кремлёвская верная шавка Сабаков
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А скажіть, звідки у вас їсти докази, що це саме смороду замовили вбивство? І так, Рюкзакян вже віддана шавка Зеленського, тож це загрожує освітою неприємного сюрпризу на рівни преЗЕдента...
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И каждый раз обыски! Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5732 Спрашивается, что такого они могли найти у того же Мангера, который и в СИЗО успел посидеть? Наблюдая за повадками этих непотопляемых правооХРЕНителей напрашивается вывод:
- для запугивания "клиента";
- чтоб что-то свиснуть (стырить);
- подбросить "улику".
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я би заборонив нашим журналістам писати новини довжиною більше двох строк. Перші ві прочитав : затримали П.І.Б. і досить. Бо як читаєш далі, починаєш розуміти, яка це все лажа!!!

Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами.

Стаття 396. Приховування злочину
1. Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину -
карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3 роки? Ви серйозно? На кого ця лажа розрахована? Ви надягаєте кайданки та витягаєте з лікарняного ліжка людину який інкримінуєте максимум 3 роки? І це за умови, що вам ще потрібно довести у суді винуватість тих, кому він нібито допомагав... Може у назві офіс Генпрокуратури залишити тільки "офіс"? Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6847
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Тим більше, суд над ним вже йде, в самому розгарі. Він все визнав, дав покази і суд його відпустив з камери під домашній арешт.
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за то, что сделали с Катей Гандзюк, за это должны ввести смертную казнь!!! Это будет справедливое наказание!!!
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Теперь обыски будут проводить на БТРах? Выездной цирк ШАПИТО...
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заплив у жаборинння...ква--а---а---а---аааа
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Что там искать через год? Баньдюки все спрятали, это ведь не музыкант с муляжом мины под кроватью...
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