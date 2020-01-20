 Спецоперація в Херсоні: затримано Павловського, обшуки відбулися у Мангера, Рищука та Гордєєва, - ЗМІ

Слова джерел цитує ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
За даними цього ЗМІ, спецоперацію проводять у Херсоні в межах розслідування справи про напад на активістку Катерину Гандзюк і пов'язаних із цим злочинів.
Зокрема, проведено обшуки в голови Херсонської облради Владислава Мангера, голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука та інших осіб, яких слідство пов'язує з нападом на активістку.
Під відпрацювання силовиків потрапили члени злочинного угруповання "Москалів", учасник якого Олексій Левін (Москаленко) тривалий час перебуває в міжнародному розшуку як організатор нападу на Катерину Гандзюк.
У понеділок, 20 січня, повідомили про підозру Ігорю Павловському, колишньому помічнику народного депутата України Миколи Паламарчука. Прокурори Офісу Генпрокурора зібрали докази того, що він створив злочинну організацію для побиття людей і підпалів автомобілів жителів Херсонської області з метою припинення їхньої громадської діяльності та залякування. В цей час відбувається затримання Ігоря Павловського. Його адвокати і лікарі намагаються захистити підозрюваного в організації вбивства активістки від перевезення до Києва.
За інформацією джерел в Офісі Генерального прокурора, Павловського планують затримати і доставити до Печерського районного суду Києва, де прокурори проситимуть заарештувати його на 2 місяці.
Павловського звинувачують у приховуванні нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, за версією слідства, він допомагав втекти з Херсона Сергію Торбіну і Володимиру Васяновичу, забезпечував їх грошима.
Загалом повідомлено про підозру 10 особам, які брали участь у скоєнні злочинів у межах злочинної організації Павловського.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Херсонская активистка и чиновник еще в 2017 году выразила мнение о Зеленском:
«Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - написала тогда Гандзюк.
Также в том посте она пришла к неутешительному выводу: "Но нам с вами, ребятки, надо очень много понять про Украину.
Але ж чому ти рік тому в купі шоблі нацжонів бігало за владою "хто замовив Катю"?
- для запугивания "клиента";
- чтоб что-то свиснуть (стырить);
- подбросить "улику".
Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами.
Стаття 396. Приховування злочину
1. Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину -
карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3 роки? Ви серйозно? На кого ця лажа розрахована? Ви надягаєте кайданки та витягаєте з лікарняного ліжка людину який інкримінуєте максимум 3 роки? І це за умови, що вам ще потрібно довести у суді винуватість тих, кому він нібито допомагав... Може у назві офіс Генпрокуратури залишити тільки "офіс"?