 Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На пресконференції у пресцентрі інформаційного агентства Філарет заявив, що саме Константинопольський патріарх вимагав ліквідації Київського патріархату.

"Ми пішли на це незаконне рішення, оскільки собор був не за приписом церковного статуту Київського патріархату. Але коли побачили, що ми стали залежними, то відкликали свої підписи під рішенням про ліквідацію Київського патріархату. І наразі ми вимагаємо від Вселенського патріарха Варфоломія, щоб він повернув нам оригінал цього рішення собору", - сказав Філарет.

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За його словами, оскільки цей собор був Київського патріархату, то оригінал має перебувати в канцелярії Київського патріархату, а не в канцелярії Константинопольського патріархату.

"А ось собор, який було скликано того самого 15 грудня, але вже не у Теплій Софії, а у Софії Київській, то був собор не Київського патріархату, а собор Грецької церкви, яка стала частиною Константинопольського патріархату. Ті рішення та оригінал собору має право мати Вселенський патріарх", - додав Філарет.