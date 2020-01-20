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 Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет

Почесний патріарх Української православної церкви (Православна церква України) Філарет вимагає від Вселенського патріарха Варфоломія повернути оригінал постанови Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) від 15 грудня 2018 року, що ухвалив рішення про ліквідацію УПЦ КП.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На пресконференції у пресцентрі інформаційного агентства Філарет заявив, що саме Константинопольський патріарх вимагав ліквідації Київського патріархату.

"Ми пішли на це незаконне рішення, оскільки собор був не за приписом церковного статуту Київського патріархату. Але коли побачили, що ми стали залежними, то відкликали свої підписи під рішенням про ліквідацію Київського патріархату. І наразі ми вимагаємо від Вселенського патріарха Варфоломія, щоб він повернув нам оригінал цього рішення собору", - сказав Філарет.

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За його словами, оскільки цей собор був Київського патріархату, то оригінал має перебувати в канцелярії Київського патріархату, а не в канцелярії Константинопольського патріархату.

"А ось собор, який було скликано того самого 15 грудня, але вже не у Теплій Софії, а у Софії Київській, то був собор не Київського патріархату, а собор Грецької церкви, яка стала частиною Константинопольського патріархату. Ті рішення та оригінал собору має право мати Вселенський патріарх", - додав Філарет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170827
 
   
 Топ коментарі
 
Тебе, старый маразматик, никто ничего не должен. Пшёл демона гордыни усмирять! Надоел! Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет - Цензор.НЕТ 5957
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У Філарета зовсім "картуз з"їхав".. Цей документ - першоджерело рішення про надання Томосу!!! Це все одно, якби суддя із справи, після винесення рішення, вилучив та видав позивачу позовну заяву...........
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Отправьте уже, в конце концов, этого старого маразматика в монастырь умерить свою гордыню и тщеславие, ибо по вере его - это смертный грех, влекущий за собою потерю спасения души!
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Думаю,дело не в Филарете а его окружении. Кто с ним раньше был - перешли в ПЦУ а при нем стали засланные кзачки фсб, вот и иудят старичка.
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Варфоломій має повернути нам...
\МИ,Котріарх Всегалактичної Православної Церкви,Філарет...
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КГБист с позывным "филарет" упокойся с миром уже!!!
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