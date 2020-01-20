 Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Еді Рамою розширення мандата СММ на Донбасі, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
"Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що на зустрічі в "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.
"Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія", – наголосив Зеленський.
Згідно з інформацією, чинний голова ОБСЄ погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, "а також зазначив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити".
"Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в Україні", - йдеться в повідомленні.
В ОП зауважили, що додатково сторони говорили про економічні відносини між Україною та Албанією. Зокрема, співрозмовники наголосили на розвитку туристичної галузі та потенціал товарообігу.
Не позже апреля будет приведен в соответствие и Батька. Его нельзя выпускать на избирательную тропу как антимосковского бунтаря. Славянский тыл должен быть зачищен до майских торжеств.
В мае предстоит интронизация военного вождя: Парад Победы и всенародное конституционное волеизлеяние, освящающее альфа-самца нашего арийского племени с дополнительной хромосомой духовности.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО.
Russians в Кремле уверены, что одной угрозы применения ядерного оружия будет достаточно для отказа США от выполнения своих союзнических обязательств. Особенно при живом Трампе в Белом доме.
В Кремле не учитывают только одного. Литовцы, эстонцы, латыши не захотят второй раз покорно возвращаться в рабство. Они хорошо усвоили урок 1940 года и на этот раз они будут сражаться как финны в 1939-ом. Вежливым зеленым человечкам и воздушно-космическим силам РФ придется испытывать на них новейшие системы оружия и убивать их.
Настолько много, что даже сытый, гедонистский, декадентский, бездуховный лукавый, трусливый, лицемерный, циничный Запад не сможет остаться равнодушным. Можно назвать это расизмом, но Путину не позволят убивать европейцев в таких же индустриальных масштабах, как он убивает суннитов в Сирии. Общественное мнение в Европе и США заставит свои правительства вступиться за попавших в беду союзников.
Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
Мабуть в цьому випадку вірно писати - "у зеленського" обговорили...
Чет не видно якута давно...
Кто сейчас щекочет ушко нашего Гетмана...?
должен же показываться на людях...
а до недавнего беня рулил через богдана и шефера...
Вот подумалось..., - что сейчас наверное их подвинули россияне и рулят нашим арлекино через ермака...
ну он как бы официальное лицо - руководитель офиса приЗедента....
должен же показываться на людях...
Втомився - тож за прикладом "шефа" у відпустці...
Человек простит.Бог ни когда ..
Рама стала чистой
Но ведь Путин дал бабла -
Стала коммунистом
Ведь люди - мы остались со своим мировоззрением
И только два процента населения ,без всякого зазрения
Прекрасной былью наполняют все наше изменение
Но кто Творец Еврейской музы ,ведь там была не принята она ..
Но кто Творец Еврейской музы тут , кто видит мира наваждение ?
Ведь с миром чуждых чувств , с нашим измерением
Грехи иных миров и всех людей там - здесь зеркала забытого моления
Их жалкий плач там - Земли изнеможение.
Ведь отклонений Монитор для них предназначение
А мы из Тьмы рождаем свет Творить Добро без всякого сомнения
Ведь там безумный бард почти забыт.. Их опьянение?
Но Он ведь настоящий и палящий по нашему велению
И гордость Вида ни перед кем не преклонял из-за предубеждения
А кстати так Тарас Шевченко поступал , из-за Богов пренебрежения
И два процента вместе с ним , в картине изменения
Судьба в одном сосуде родила нам для очищения.
А в 2014 году для ощущений избавления
Прошлого греховного ментала разбавления
Иной запал начал без всякого сомнения
Легко настигать вас без преткновения.
И дерзновением очистит Бога возвратом Становления
Божественных тайн в их греховном бельме самомнения,
Ведь все Пути наши без возврата скрыты в фиолетовой тьме
ДЕРЗНОВЕНИЯ.
Золотого, наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения, а также
11 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (по
оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края) "вот такая она эффективность, полезность работы ОБСЕ
Фигляр ездил за "инвестициями" в Оман, на лыжах, а бабло, ну типа инвестиции, решил выделить нищий Иран. ЗеДятлы, ваша версия? Моя - взятка за сбитый и погибших.
(Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долларов на инфраструктурные проекты)
Орехово или Золотое: есть разница
20.01.2020 VOVKA
Сергей Стеценко: Это те самые места, в которых отвели наши войска и просто перестали стрелять, и которые в сводках фигурируют, как Орехово (на самом деле - нет).
Serg Marco: Район Золотого.
72 бригада.
120 мины.
8 раненых.
Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом.
Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят, ага.
Надо еще несколько населенных пунктов развести, а как же еще.
Интересно сделать инфографику потерь в районах Золотого и Петровского.
Так как ко мне стали приходить в каменты люди доказывающие что все не так однозначно, стреляют за границей линией разведения, а в самом Золотом как и было договорено - тишина, прикладываю еще пару скринов с новостями из Золотого-4.