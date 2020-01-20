 Кореспондент The Associated Press Чернов представить книгу про сни і війну на Донбасі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, презентація відбудеться в Києві 24 січня.

Мстислав Чернов - харків'янин, який почав міжнародну кар'єру фотографа та відеооператора репортажами з протестів на площі Таксим у Стамбулі. З 2014 року працює на The Associated Press - фіксує події Революції Гідності, висвітлює анексію Криму, війну на Донбасі (одним з перших документує наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17), події в Сирії, Іраку, міграційну кризу в Європі, протести в Гонконзі, Каталонії, Франції. Працював у більш ніж 40 країнах світу.

"Я бачив революції і війни, знімав теракти і протести по всьому світу. Але Донбас - це інше. Це дуже близько. Від цього не закриєшся камерою. У якомусь сенсі, Донбас - це символ. Бо всі війни зсередини мають однаковий вигляд: це страх, страждання, втрати і смерть. Війна - це колективний кошмар, від якого майже неможливо прокинутися, - вважає письменник. - Ми всі, в деякому сенсі, живемо в час снів".

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Роман "Время снов" побудований на чотирьох сюжетних лініях. Долі декількох героїв об'єднує самотність і пошук сенсу життя у світі сучасних українських реалій, глобальної політичної кризи, зламу людської ідентичності. Це книга про внутрішню боротьбу, яка відбувається в кожному з нас.

Роман починається з подій російсько-української війни і веде далеко за її межі: до Харкова, розбурханого наслідками революції, в холодну темряву нічних вулиць Праги, в гущу антиміграційних протестів в Італії, в буддійський монастир у М'янмі. Але це - лише частина роману, робота над яким тривала 8 років і почалася задовго до війни в Україні. Друга його частина - це сни.

"Реальність стала для мене матеріалом, але документалістика обмежує - дозволяє показати картинку, але не передає відчуття, які викликає. Опис сновидінь - саме той художній прийом, що дозволяє вийти за межі зовнішнього і показати внутрішні переживання людини, усі її конфлікти і парадокси. Це можливість зазирнути в глибину"- вважає письменник.

У книгарні роман "Время снов" надійде в січні 2020 року. Презентація відбудеться 24 січня в межах виставки "Виробництво снів, або Що пропонує сучасна медіамашина" в арт-центрі Closer (Київ, вул. Нижньоюрківська, 31), де книга стане одним із центральних об'єктів експозиції.

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