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Все про:безпілотник (434) Міноборони (3020) найманець (192) найманці РФ (965)

 Найманці РФ маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська використовують БПЛА малого радіусу дії, маскуючи їх під безпілотники спостережної місії ОБСЄ.

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута, посилаючись на Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ

"Від початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БПЛА малого радіусу дії. Водночас, окупанти ввели практику запускати свої БПЛА в період часу і в районах, звільнених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ", - повідомив прессекретар.

За словами Праути, таким чином російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню для ведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил, в тому числі, із забороненого озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170813
 
 
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Вот это дааааа...
Враг маскирует свою технику!!!!! Да где это видано!!!! Ни разу в истории войн такого не было!!!!
Представляю как тупые штабные крысы удивляться будут, когда на передок приедут Ураганы,Буратины и др. с эмблемами ОБСЕ! А в небе будут боевые беспилотники, вертолеты и истребители!!!!
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А обсе не может маячки типа свой/чужой на свои беспилотники поставить?
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Виявляти такі безпілотники повинні самі ОБСЄ, бо інакше треба усі їх знищувати.
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Кто-то может объяснить нах вообще нужна та ОБСЕ? Они нихера не делают, есть куча фото где они гуляют по кабакам вместе с сепарами, а тут ещё и враг использует маскировку под них
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Ну так збивайте усі безпілотники, крім своїх,така всяк випадок. ОБСЄ багате, купить собі ще, якщо що ...😨😸
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Какое гнилое житие и вожделения у этих ,,оккупационных войск,,.Пусть едут домой охранниками работать .
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А смысл,наши просто прекратили стрелять,зачем что-то выдумывать?
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и кода же они уже перестанут бомбить от поражений в семи котлах и потери территорий? все продолжают мстить хероям Найманці РФ маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6981
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https://www.dialog.ua/war/199376_1579457262

Россияне накрывают огнем ВСУ, но артиллерия ООС молчит в ответ: Бутусов о ситуации на фронте

Найманці РФ маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7382
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при этом 90% погибших мирных находилась на территории не подконтрольной хероям, данные ОБСЕ! херои скрепя зубами терпят зрады от мирного населения
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А Они , что Газетами европейськими обклеюют Свои планеры с голубыми шариками .Или они как в Войну летают Парами , а может и Ездят.
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и что?
ОБСЕ не знает свои беспилотники?
а чужие просто сбивать
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вся шарага ОБСЭ есть замаскированный рашистский целеуказатель
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