 Найманці РФ маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ, - Міноборони

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута, посилаючись на Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ

"Від початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БПЛА малого радіусу дії. Водночас, окупанти ввели практику запускати свої БПЛА в період часу і в районах, звільнених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ", - повідомив прессекретар.

За словами Праути, таким чином російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню для ведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил, в тому числі, із забороненого озброєння.

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