 Найманці РФ маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ, - Міноборони

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута, посилаючись на Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ
"Від початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БПЛА малого радіусу дії. Водночас, окупанти ввели практику запускати свої БПЛА в період часу і в районах, звільнених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ", - повідомив прессекретар.
За словами Праути, таким чином російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню для ведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил, в тому числі, із забороненого озброєння.
Враг маскирует свою технику!!!!! Да где это видано!!!! Ни разу в истории войн такого не было!!!!
Представляю как тупые штабные крысы удивляться будут, когда на передок приедут Ураганы,Буратины и др. с эмблемами ОБСЕ! А в небе будут боевые беспилотники, вертолеты и истребители!!!!
Россияне накрывают огнем ВСУ, но артиллерия ООС молчит в ответ: Бутусов о ситуации на фронте
ОБСЕ не знает свои беспилотники?
а чужие просто сбивать