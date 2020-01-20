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Все про:охорона здоров'я (164) медицина (828) Мінздоров'я (1041) Зоряна Скалецька (60)

 Благодійних внесків у лікарнях не буде, - Скалецька

Зі стартом реформ на вторинніцй ланці медичної допомоги лікарні отримуватимуть кошти за контрактами НСЗУ, за платні послуги, від страхових компаній і від місцевої влади.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що неформальні платежі лікарні взагалі вимагати не будуть. Оскільки заклади, крім контракту з НСЗУ, отримують можливість отримувати інші кошти за платні послуги, або з місцевого бюджету, від страхових компаній. Місцевий бюджет може створити місцеві програми щодо тих чи інших захворюваннь. Це означає, що законних способів отримувати офіційні платежі достатньо багато. Неформальних платежів, благодійних внесків – не буде", - сказала Скалецька.

Вона додала, що в разі, якщо такі платежі будуть вимагати, громадяни можуть поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Також, за її словами, механізму співоплати пацієнтом деяких медичних послуг поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий етап медреформи почнеться 1 квітня, - Скалецька

"Про співоплати ми не говоримо. Насправді є кілька моделей, як може дофінансуватися система надання медичної допомоги. Робота над законопроектами ведеться більше в парламенті. Ми підтримуємо конституційні рішення, пов'язані з додатковим фінансуванням отримання медичної допомоги", - сказала Скалецька.

Вона додала, що цього року планується підготовка та широке обговорення законопоєкту про страхове медичне забезпечення.

"На сьогодні у програму медичних гарантій включено 27 пакетів медпослуг – все, що надавалося і раніше, але коштів виділили більше, ніж у попередні роки на фінансування медичних закладів. Найбільш критичні для збереження життя і здоров'я види допомоги – інсульти, інфаркти, онкологія, пологи, неонатальна допомога новонародженим – оплачуватимуться за підвищеним тарифом", - сказала Скалецька.

Вона додала, що МОЗ розраховує побачити позитивний результат у багатьох ситуаціях, які були критичними, вже в кінці квітня - початку травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170806
 
 
 Топ коментарі
 
Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая.

Будуть благодійні побори...
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"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут.." ))))

так "не будет" или "я надеюсь" - это, как говорят в Одессе, две разные вещи...
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"Благодійні внески" ("хабарі") - СТІЙ!!! Раз-два!!!
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Заодно не забудьте зарплату в державних клініках лікарям підвищити, а то і лікарів теж не буде.
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Их и так нет.В каждой больнице по несколько человек.Остальные тупорезы ,которые не учились,а платили в так называемых мед.университетах. Как может человек быть врачем ,если он писать не умеет ни на каком языке,я уже не говорю про латынь! Или про таблицу умножения.
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А зачем им быть умными, грамотными, профессиональными?
Родители не для того им покупали обучение в медуниверситетах...
Они не для того, что бы лечить людей а для того, что бы брать взятки и незаконно обогащаться.
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Знакомый работает хирургом в госклинике ,, зарплата - около 18 тыс , при ставке шесть с половиной . Главврач этой же клиники , про зарплату не знаю , а вот слышал что - около 100 тыс премия + материалка в конце года . Медсёстры и санитарки 3 - 4 тыс ,, без всяких премий . Благодійних внесків у лікарнях не буде, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4992 .
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Дежурные медсёстры в хирургическом отделении областной клинической больницы. 8 выходов по 12 часов в месяц. Зарплата минималка - 4 - 4,5 тысячи.
Спрашивал, так что вы тут забыли за такую мизерную зарплату?
Ответ был таков, что мол стаж зарабатываем, да и на хлеб и косметику хватает.
А как же остальное - семья, дети?
А остальное муж обеспечивает. Почти у всех их мужья на заработках за границей.
Так, что ходят не как на работу, зарабатывать на жизнь... а просто убить время, что бы дома сидеть было не скучно.
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"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут.." ))))

так "не будет" или "я надеюсь" - это, как говорят в Одессе, две разные вещи...
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Так у владних "нових облич" вроджені проблеми з логікою...
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Вони просто будуть інакше називатися... Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5539
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або поїдуть геть, туди, де їм згідні нормально платити, а це 90% світу, окрім іпан.тих Совків...
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"Благодійні внески" ("хабарі") - СТІЙ!!! Раз-два!!!
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Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая.

Будуть благодійні побори...
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Вы в состоянии купить лекарства на операцию?
Нет.
На нет и операции нет.
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Обезболивания не будет - онколог в отпуске
Жидкость из легких откачать некому - выходной
Я сегодня на похоронах слышала эти слова от дочери женщины, которая сгорела от рака. За 2 месяца
СВОЛОЧИ!!!
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Пару дней назад заключили договор с государственным роддомом в Киеве. Даже не спрашивая нашего согласия подсунули квитанцию на оплату "благотворительного взноса" в 3000 грн. И это не считая штуки баксов врачу, чтобы все прошло нормально. Я уже не говорю про остальные расходы. А государство положенную по закону матпомощь выплачивать нам не торопится.
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эт Вы поторопились)))
с апреля роды - бесплатно!
(извините...я неудачно шучу и понимаю, что до апреля, даст Бог... .... )
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Мы как-то не подгадывали, роды в конце февраля должны быть уже, до апреля точно не дотянем) На государство надеяться в любом случае не стали бы.
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шепотом...и лично Вам - замечательного самочувствия, отменного здоровья Вам и киндер-сюрпризу и много-много радости и счастья на всю семью...
другим не читать!!! ))))
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Я ж говорю, что наши министры прилетели с другой планеты)) Например, Зоряна. Она даже не удосужилась посетить ни одного ФАПа. А зачем её по грязюке шастать в своих лабутенах)) Её подопечные, видать, понятия не имеют, что их министерша "говорит". Илья и Петров отдыхают))
У них и у нас жизнь пробегает как бы в параллельных мирах)). Для них - жизнь в розовых цветах. И не только розовых, и не только в цветах. А люди не перестанут болеть никогда из-за вот таких людей, как она. Потому и несут последние деньги для того, чтобы к ним отнеслись и в РОДДОМЕ!! по-человечески! Просто ужас((
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Да роддом это нечто ! Врач от 500 долоресов и выше анастазиологи от 2000гр и выше палата после родовая 100 гр в день терапевт детский при выписке 500 жратвы дают как в блокадном Ленинграде ! Все санитарки из ближайших деревень работают сутки через трое !Заточены за эти сутки срубить бабла на ВСЕМ! Сокроментальная фраза от санитарки;вы нам конфеты и шампанское не несите давайте только деньгами!!! Я думаю им там ЗАРПЛАТА ВООБЩЕ НЕ НУЖНА!!!
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Ні, просто ви маєте це платити офіційно, а вони, це отримувати, теж офіційно...
Питання не платити не стоїть. Звісно, ви можете народити вдома (а можете і ні), або за допомогою знахарки. Якщо ж ви бажаєте отримати послугу, платіть.
Зовсім інша справа чому держава не бажає перейти до цивілізованого приватного страхування... але це вже інше питання.
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"вісно, ви можете народити вдома (а можете і ні), або за допомогою знахарки. Якщо ж ви бажаєте отримати послугу, платіть."
Краще піти у такому випадку у комерційний пологовий будинок - буде не дорожче, але набагато приємніше і ніхто з вас окрім прайсу копійки не візьме.
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Саме так, але для приватної медицини не потрібні тисячі медичних чиновників, що сидять у МОЗі та Облздравах. Тому, вони усе зроблять заради існування цього лайна, під назвою державна медицина.
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" И это не считая штуки баксов врачу, чтобы все прошло нормально."
Это, кстати, необязательный платеж. Проще и надежднее просто отблагодарить дежурную бригаду, которая будет принимать роды, ан е договариваться с кем-то заранее, кто может и на роды не прийти..
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какая наивная(((((( врачи рождаются с хватательным рефлексом(((((((
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а хто без нього народжується? Водії маршруток, такси, бариги із ринку?

Може настав час відійти від радянського лайна? Лікар це освічена людина, яка має ДУЖЕ гарно заробляти та бути елітою. Медицина має бути якісна і доступна. Перше важливіше за друге, бо який сенс із доступного непотребу?
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90% всех врачей - рвачи...
Даже не стесняются, а говорят открыто - ну нам же нужно на что то жить и содержать семьи, ибо зарплата мизерная.
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ну нам же нужно на что то жить и содержать семьи, ибо зарплата мизерная - я чую постійно і від усіх. Не знав, що вони усі лікарі...
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Осталось толька - дожить до ентого..
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Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение..
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та закройте вы уже эти больцы!!!
ишь, роскошь захотели - бесплатные больницы...
это вам не Совок, мляяя... Рехформа!!!
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свинарник це хто? Лікар, який 10 років вчився і далі вчиться щодня?
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Це ті попередники які започаткували цю традицію добровільно-примусових поборів .
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З часів мого дитинства, ще дуже давно, у Совку, я пам'ятаю, що до лікаря без презенту не ходили... Але, мій життєвий досвід, підказує, що то було завжди так, задовго до комуняк. Даром лечиться, лечиться - даром.
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хорошо в это верить...пока не зашел в больничку...
так что, дай Бог всем нам только здоровья и здоровья-здоровья!
ибо на болезнях, беде и незнаниях... легче всего наживаться...
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Слкчай из жизни: Пошел пациент томографию пройти. Деньги на входе (приличные) в карман какой-то дамочке в униформе положил (который она предварительно растопфрила)... А выйдя из лаборатории (или как там она называется) сел рядом с доктором. Что там у меня - спрашивает пациен спустя несколько минут. Сейчас я Вам всё расскажу... "Доктор" просматривал снимок и параллельно пролистывал БИБЛИОТЕЧНЫЙ учебник!! Ну, знаете, такой.. кармашек, штампики... В итоге "доктор" ничего не рассказал, а послал пациента к нейрохирургу. Из кабинета в кабинет ходил-ходил пациент... Так и стоит у него в карточке диагноз ПОД знаком вопроса)) Но конфет энд дегЁХ носил пациент много))
Я уже молчу, сколько было случаев, когда "докторицы" кровь из пальца брали. а потом в обморок падали. увидя результаты. Лишь после повторного забора крови с трясущимися руками они расслаблялись и благодарили Бога за то, что они таки будут жить.
А уж что говорить о том, как у моей соседкипо даче (её мужапрооперировали), а он умер прям на столе. Ему необходимо было вырезать что-то там, а доктори шки полезли к спайкам на кишечнике... Потом их нельзя было найти - сбежали кто куда... ЕВРОПА??)) По-моему, мы не туда идем, дорогие товарищи! В смысле - не в Европу... а в ...
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***
- доктор, а что что у меня за диагноз такой - х/з
- ну как вам сказать...это значит что, надо вам еще анализы там какие-нибудь сдать
и у других врачей проконсультироваться
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Достаточно сказать, что поборов не будет, их сразу как бы не будет. А еще контрабанды нет, потому что презедент сказал. что ее нет. Как нет и игорных заведений. Вот так власть клоунов борется с коррупцией. Сказал, что ее нет, дебилы поверили.
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Ох і надоїли ці обіцянки=цяцянки. Ви спочатку зробіть, а ми оціним старання, якщо все у вас вийде.
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