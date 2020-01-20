 Благодійних внесків у лікарнях не буде, - Скалецька

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.
"Я сподіваюся, що неформальні платежі лікарні взагалі вимагати не будуть. Оскільки заклади, крім контракту з НСЗУ, отримують можливість отримувати інші кошти за платні послуги, або з місцевого бюджету, від страхових компаній. Місцевий бюджет може створити місцеві програми щодо тих чи інших захворюваннь. Це означає, що законних способів отримувати офіційні платежі достатньо багато. Неформальних платежів, благодійних внесків – не буде", - сказала Скалецька.
Вона додала, що в разі, якщо такі платежі будуть вимагати, громадяни можуть поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ 16-77.
Також, за її словами, механізму співоплати пацієнтом деяких медичних послуг поки немає.
"Про співоплати ми не говоримо. Насправді є кілька моделей, як може дофінансуватися система надання медичної допомоги. Робота над законопроектами ведеться більше в парламенті. Ми підтримуємо конституційні рішення, пов'язані з додатковим фінансуванням отримання медичної допомоги", - сказала Скалецька.
Вона додала, що цього року планується підготовка та широке обговорення законопоєкту про страхове медичне забезпечення.
"На сьогодні у програму медичних гарантій включено 27 пакетів медпослуг – все, що надавалося і раніше, але коштів виділили більше, ніж у попередні роки на фінансування медичних закладів. Найбільш критичні для збереження життя і здоров'я види допомоги – інсульти, інфаркти, онкологія, пологи, неонатальна допомога новонародженим – оплачуватимуться за підвищеним тарифом", - сказала Скалецька.
Вона додала, що МОЗ розраховує побачити позитивний результат у багатьох ситуаціях, які були критичними, вже в кінці квітня - початку травня.
Родители не для того им покупали обучение в медуниверситетах...
Они не для того, что бы лечить людей а для того, что бы брать взятки и незаконно обогащаться.
Спрашивал, так что вы тут забыли за такую мизерную зарплату?
Ответ был таков, что мол стаж зарабатываем, да и на хлеб и косметику хватает.
А как же остальное - семья, дети?
А остальное муж обеспечивает. Почти у всех их мужья на заработках за границей.
Так, что ходят не как на работу, зарабатывать на жизнь... а просто убить время, что бы дома сидеть было не скучно.
так "не будет" или "я надеюсь" - это, как говорят в Одессе, две разные вещи...
Будуть благодійні побори...
Нет.
На нет и операции нет.
Жидкость из легких откачать некому - выходной
Я сегодня на похоронах слышала эти слова от дочери женщины, которая сгорела от рака. За 2 месяца
СВОЛОЧИ!!!
с апреля роды - бесплатно!
(извините...я неудачно шучу и понимаю, что до апреля, даст Бог... .... )
другим не читать!!! ))))
У них и у нас жизнь пробегает как бы в параллельных мирах)). Для них - жизнь в розовых цветах. И не только розовых, и не только в цветах. А люди не перестанут болеть никогда из-за вот таких людей, как она. Потому и несут последние деньги для того, чтобы к ним отнеслись и в РОДДОМЕ!! по-человечески! Просто ужас((
Питання не платити не стоїть. Звісно, ви можете народити вдома (а можете і ні), або за допомогою знахарки. Якщо ж ви бажаєте отримати послугу, платіть.
Зовсім інша справа чому держава не бажає перейти до цивілізованого приватного страхування... але це вже інше питання.
Краще піти у такому випадку у комерційний пологовий будинок - буде не дорожче, але набагато приємніше і ніхто з вас окрім прайсу копійки не візьме.
Это, кстати, необязательный платеж. Проще и надежднее просто отблагодарить дежурную бригаду, которая будет принимать роды, ан е договариваться с кем-то заранее, кто может и на роды не прийти..
Може настав час відійти від радянського лайна? Лікар це освічена людина, яка має ДУЖЕ гарно заробляти та бути елітою. Медицина має бути якісна і доступна. Перше важливіше за друге, бо який сенс із доступного непотребу?
Даже не стесняются, а говорят открыто - ну нам же нужно на что то жить и содержать семьи, ибо зарплата мизерная.
ишь, роскошь захотели - бесплатные больницы...
это вам не Совок, мляяя... Рехформа!!!
так что, дай Бог всем нам только здоровья и здоровья-здоровья!
ибо на болезнях, беде и незнаниях... легче всего наживаться...
Я уже молчу, сколько было случаев, когда "докторицы" кровь из пальца брали. а потом в обморок падали. увидя результаты. Лишь после повторного забора крови с трясущимися руками они расслаблялись и благодарили Бога за то, что они таки будут жить.
А уж что говорить о том, как у моей соседкипо даче (её мужапрооперировали), а он умер прям на столе. Ему необходимо было вырезать что-то там, а доктори шки полезли к спайкам на кишечнике... Потом их нельзя было найти - сбежали кто куда... ЕВРОПА??)) По-моему, мы не туда идем, дорогие товарищи! В смысле - не в Европу... а в ...
- доктор, а что что у меня за диагноз такой - х/з
- ну как вам сказать...это значит что, надо вам еще анализы там какие-нибудь сдать
и у других врачей проконсультироваться