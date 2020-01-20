 Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад

"Якщо ви говорите, що ми маємо відкрито говорити про сексуальну орієнтацію, і про сексуальну освіту загалом, то я вважаю, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але ми ще маємо знайти підходи, як її правильно впроваджувати. Зараз у мене немає готової відповіді, як зробити так, аби не створити з цього ідею, яку дискредитують", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
На запитання, коли українська освіта перестане уникати питання ЛГБТ та гендерної ідентичності, міністерка відповіла, що це станеться, коли його перестане уникати суспільство. "Якщо говорити про мою особисту позицію з цього питання, то я вважаю, що у вільному суспільству держава не має лізти в приватне життя людини, стосунки з партнером чи партнеркою – це право кожного і кожної обирати з ким будувати своє життя", - зазначила вона.
Новосад підкреслила, що всі мають розуміти, що є свобода вибору.
"Але є певні речі, в межах яких суспільство має пройти якусь траєкторію дискусій. Мені здається, що українське суспільство на загал ще не прийшло до визнання прав ЛГБТ і узаконення цих прав. А просто взяти щось, що в моєму світі є нормальним, і принести в школу, мені здається, що це буде сприйнято з величезним опором і результату так не досягнеш", - впевнена вона.
Міністерка заявила, що головна мета, щоб було розуміння і прийняття того, що хтось просто інший, і на її думку, одна з цінностей яку вже впроваджує "Нова українська школа" - це повага до вибору іншого.
Малость напоминает старый анекдот:
Муж дипломатично говорит жене:
- Дорогая, здесь ты неправа.
- Ах, я неправа? Значит, я вру? То есть брешу? Я тебе что, собака? Мама, он меня ***** обозвал!
Только у вас промежуточные стадии опущены...
Во-вторых, как это, чему учить? Откуда берутся дети, как правильно предохраняться, возможные последствия; полагаю, основы построения отношений и ответственность; может быть, разбор каких-то неоднозначных/опасных ситуаций и того, как в них не попасть. Или лучше, если детишки научатся сами, из интернета и подростковых легенд? А потом имеем девиц, которые залетают в 14, потому как считают, что "в первый раз ничего не будет", и условно взрослых, которые веруют, что в позе "женщина сверху" невозможно забеременеть.
Темы отклонений, безусловно, тоже следует поднимать. Нестандартная ориентация или необычное строение половых органов может быть тяжёлой травмой для подростка. Но, конечно, многое зависит от того, как всё это реализуют на практике. Мне кажется, что курс следует разделить на несколько частей (скажем, для 5-классников, 9 и 11 классников), а некоторые вещи обсуждать на индивидуальных консультациях.
«Всє цвєта радуґі.»...
Впереди у нее много работы с отсталым населением...
Мама у Новосад была лесбиянкой, а папа пассивным геем, который долбился в очко с бородатым соседом...
Это нормально, но украинское общество еще не готово....
Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься", - уверена она.Источник: https://censor.net.ua/n3170804
Призначте керівником цього напрямку Іванісова, млять...
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не экономить на практических занятияхучесть опыт развитых стран.
https://lenta.ru/photo/2020/01/19/berlinweek/#1
что, как-то поменялось преподавание детям этого вопроса? столько есть материала (книги, учебники, видио) детского, доходчивого и не пошлого, проверенного временем и поколением детей, которым рассказывали-показывали эти азы анатомии и полового воспитания...
другое дело...что про ЛГБТ им возможно и не надо...подсказывать ))))
Она, видать, не видела наших шоу типа "Беременна в 16"... "Дневники беременной"))
И пусть возьмет за руку Зоряну и таки смотаются в село)) Они там такое увидят!! И образование, и медицину, и грязюку, которую они тоже боятся)).
Вы там почаще свет людям отрубайте и воду. А еще лучше - тепло! Ото они будут греться! И ни у кого спрашивать НИКТО НЕ БУДЕТ, КАК им греться, в том числе и школьники))) Не, а шо...
Они вон прям на заседаниях бабив рассматривают на своих смартфонах. а люди - не человеки?)) Перепись провели? Ото ж. Даже у первоклассника есть в телефоне интернет)) Отакое от)).
Чтобы мальчики не спорили на переменках у кого из одноклассниц ножки получше ?
И чтобы девочки больше думали о домашних заданиях, чем о блеске для губ ?