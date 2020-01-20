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 Політика України, За кордоном
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Все про:авто (1415) Молдова (489) Придністров'я (164)

 Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку

Україна з 1 квітня не впускатиме на свою територію автомобілі з номерами невизнаного Придністров'я.

Про це 20 січня заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кіку, Молдова з 10 по 20 січня вводила обмеження для проїзду придністровських авто через молдовсько-український кордон, щоб підготуватися до заборони, яку вирішила накласти Україна.

"Кишинів не поступився. Кишинів надав можливість нашим громадянам, які проживають у придністровському регіоні, отримати нейтральні номери, щоб вони могли виїжджати в інші країни. Більшість жителів Придністров'я перейшли на ці номери, але якась частина ще ні", - пояснив він.

"Наші колеги з України попередили, що з 1 квітня вони не впускатимуть автомобілі з придністровськими номерами. Тому фахівці з державних органів країни протягом 10 днів перевірили в тестовому режимі, як діяти, якщо автомобілі не пускатимуть", - зазначив Кіку.

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У посольстві України повідомили, що офіційне рішення влади з приводу автомобілів з придністровськими номерами поки в процесі розробки. "Це питання обговорюється на рівні уряду України. Офіційного повідомлення ми поки не отримували", - додали в посольстві.

Нагадаємо, у відповідь на тестовий режим, оголошений Кишиневом, невизнане Придністров'я 17 січня оголосило, що з 24 січня заборонить автомобілям з молдовськими номерами, якими керують водії із молдовськими правами, перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону. Тирасполь обіцяв зняти обмеження, як тільки те саме зробить Кишинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170796
 
   
 Топ коментарі
 
Это хорошо. Никогда не понимал, в каком статусе у нас рассекали авто на номерах никем не признанного кацапского анклава.
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Давно пора было запретить. Приднестровье это такая же оккупированная рашистами территория как и Донбасс
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А что при потрохе это не организовали?
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Интересно, а "коллеги" из Украины в курсе?
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Это хорошо. Никогда не понимал, в каком статусе у нас рассекали авто на номерах никем не признанного кацапского анклава.
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Это действительно интересно. Получается Украина юридически признала Приднестровье?
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нє, нічогг Україна не визнавала, просто поклала на це болт.
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Не должно біть Исключений , а то днр запротестуют , что преднестровью можно , а нам нет.
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А что при потрохе это не организовали?
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Із пимировського контрабасу живиться дуже багато дуже жирних посадовців.
Як українських, так і парашних.
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Он свои первые капиталы на торговле с ПМР заработал.
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Ах да Развод . Первое Апреля никому не Веря . День Смеха . Вот и Поржали.
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Давно пора было запретить. Приднестровье это такая же оккупированная рашистами территория как и Донбасс
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В Одесской, Винницкой и Черновицкой областях сейчас такой шухер начнется. Куча местных (даже не помидорцы, а именно граждане Украины) рассекает на помидорских номерах.
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Саме смішне, що молдовани, які воювали, і у яких відібрали частину території, таку заборону не застосовують... В позатому році один "молдован" мені дорікав тим, що Україна "зраджує" інтереси Молдови і такі автомобілі пускає... Спитав - "А чого Молдова пускає?...". Заткнувся...
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Саме смішне, що коли менеджера Рошену спитали, чому Рошен продає товари в "ПМР", він відповів, що не знав, що "ПМР" - то окупована росіянами територія.
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А що кажуть менеджери Світочі та АВК?
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Не знаю, якщо вони постачають туди продукцію, треба у них спитати, але про це не повідомлялось. Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 5602
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Вся продукція, що поставляється в Молдову, є і в Тирасполі, в 6 км від мене йде газогін на Молдову і далі на Тирасполь, підірвете?
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Ну, по газогону у Тирасполь постачається російський газ, звичайно, краще було б і його обмежити, але і Молдова, і ЄС будуть проти, у України є зобов'язання по неперешкоджанню. По цукеркам, та ще й і українським, такого зобов'язання немає. Але якщо це нормально, що Рошен туди цукерки постачає, то навіщо менеджер дурнем прикидався?
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Хз що зараз нормально, у нас все завалено цигарками з ПМР, але вони в два рази дешевші.
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"у нас все завалено цигарками з ПМР"... При Порошенкові такого не було... Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 1252 Чи було?
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Тут справа навіть не в Порошенко, було в 90-х, потім зникло, а коли почали піднімати в нас ціни, знов вилізло.
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Це якраз справа у Порошенкові, і інших президентах (у тому числі і нинішньому). Звичайно, що контрабанда буде дешевша, це у всьому світі так, і з цією контрабандою треба боротися, тим більше, що ця контрабанда підживлює бюджет антиукраїнського терористичного анклаву.
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А конкретніше?... І до чого тут "Рошен"? "Для компанії"?... Чи це в стилі ""Сам ти дурак!" (12 стільців", панотець Востріков)...
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" І до чого тут "Рошен"?" Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 2823 Да так, до слова прийшлось. А чого ви так збудилися? Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 5977
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Я взагалі не розумію, що значить "в стилі "Сам ти дурак!"? Ви згадали знайомого молдованина, я згадав генерального менеджера Рошену, ніхто не дурень, всі розумні. Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 9134
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Украина с 1 апреля запретит въезд автомобилям с приднестровскими "номерами", - премьер Молдовы Кику.

Як раз на день дурня.
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.....это надо было делать еще в 1993 году !!!! Украина тогда способствовала распространению этой ЗАРАЗЫ сепаратиской !!!! Больше скажу с котовского района ОТРАВЛЯЛА строительную технику на ОБУСТРОЙСТВО укреп районов ПРИДНЕСТРОВЬЯ !!! ну про УШЛЕПКА корчинского который ВОЕВАЛ на боци сепарастов все ЗНАЮТ !!! Это ПРИДНЕСТРОВЬЕ Украина может ушатать в СЕКУНДУ , но нет ЯИЦ !!! В 1992 году СЕПАРСТЫ - ФАШИСТЫ блокировали : ГАЗ , СВЕТ , ВОДУ в почти миллионый город Кишинев и было 3 недели АДА летом !!! Я пережил , знаю и сегодня Украина сама столкнулась с тем ГОРЕМ в котором побывал Я (((((
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Все вірно крім газу, газ йде з Буковини, сепари там не могли перекрити.
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.....иди в ЖОПУ , ненормальный !!! три недели на БАЛКОНАХ костры разводили для еды !!!все ВИРНО ((((( не знаешь ЗАТКНИСЬ и смочкы у ЛУГАНДОНЦЕВ !!!
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РАГУЛЬ - МУЛЬ Молдова и ПРИДНЕСТРОВЬЕ это разное !!! ТРАССА газовая проходит ч\з г. Ананьев потом ПРИДНЕСТРОВЬЕ и только после идет на Молдову !!!
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корчинський - це окрема історія про агентурні кадри КГБ/ФСБ в Україні...
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....а еще МЕНЯ очень беспокоит тот ФАКТ , который САМА Украина сделала Молдову МОРСКОЙ ДЕРЖАВОЙ обменявший кусок БОЛОТА на землю на которой МОСКАЛИ построили НЕФТЯНЫЕ -ГРУЗОВЫЕ и ПАССАЖИРСКИЕ терминалы и теперь Молдова ОЧКУЕТ нас перевозя ГРУЗЫ на росию и пассажиров ТУРЦИЮ !!! это кто сделал ??? дед ЛЬЁНЯ !!! который и сегодня при ДЕЛАХ !!!
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Если есть в Украине ЛУГАНДОНИЯ , почему неотплатить ПРИДНЕСТРОВЬЮ той же монетой и ОРГАНИЗОВАТЬ сепарасткий участок на ее территории !!!???? Пускай сепарасты ПРИДНЕСТРОВЬЯ договариваются в МИНСКЕ ))))с другими СЕПАРСТАМИ которые отделились от ПРИДНЕСТРОВЬЯ ????)))) поможем так сказать МОЛДОВЕ с пидступным ВОРОГОМ !!!!
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окрема (((( окрема (((( ПРОЕ---=----БАЛИ БАТЬКИВЩИНУ и волают ОКРЕМА -ОКРЕМА ((((
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