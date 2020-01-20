 Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець міста Святогірськ після початку військової агресії РФ в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР", - пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час проходження "військової служби" у складі терористичних угруповань 100 ОМСБр "Республіканської гвардії" та 1 ОМСБр "Слов’янської бригада" 1 АК "НМ ДНР" він був завербований співробітниками російських спецслужб. На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та вступив на військову службу до лав ЗС України за контрактом для виконання завдань ФСБ РФ з отримання розвідувальної інформації у воєнній сфері. Зловмисник збирав відомості, зокрема, про дислокацію військових частин ЗС України, у тому числі у районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали викритого контррозвідкою СБУ агента російських спецслужб поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних.





Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Операція з припинення підривної діяльності проводилась спільно з УСБУ в Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

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