 Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець міста Святогірськ після початку військової агресії РФ в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР", - пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Під час проходження "військової служби" у складі терористичних угруповань 100 ОМСБр "Республіканської гвардії" та 1 ОМСБр "Слов’янської бригада" 1 АК "НМ ДНР" він був завербований співробітниками російських спецслужб. На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та вступив на військову службу до лав ЗС України за контрактом для виконання завдань ФСБ РФ з отримання розвідувальної інформації у воєнній сфері. Зловмисник збирав відомості, зокрема, про дислокацію військових частин ЗС України, у тому числі у районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали викритого контррозвідкою СБУ агента російських спецслужб поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних.
Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Операція з припинення підривної діяльності проводилась спільно з УСБУ в Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.
Фотографировал на пленочный фотоаппарат и был настигнут с полной "кравчучкой" негативов?
Чет подозрительно, потому что никакой дурак бы не возился с разведданными, которые элементарно за пару минут скидываются даже на тот же Гугл диск, а ссылка вКонтакте передается ФСБ.
Бумбараша
@V_Terron
Раджу прочитати всім українцям. й зробити ретвіт !
Проект кремля "БУРАТІНО" Треба нарешті відкрити очі і чітко усвідомити - владу в Україні шляхом масового обдурення виборців захопив ворог.
Не дурники, не клоуни, не дебіли, а ворог.
https://baltvilks.livejournal.com/335326.html
читать нужно, прежде чем писать...
когда?
Участник боевых действий из-за пьяной ссоры застрелил своего собутыльника, - полиция Киевщины. ФОТО
которые в свое время принимали участие в боевых действиях на востоке страны Источник: https://censor.net.ua/p3170795
я так понимаю про то что это бывший участник АТО полиции и Авакову необходимо обязательно упомянуть?участник АТО это что по вашему мнению пожизненное клеймо? как вы думаете?
Не вірю я цій владі. Не вірю ЖОДНОМУ слову, що вона випорожнює. Зєлю геть. Пєцю на нари.