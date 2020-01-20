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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (184) СБУ (5035) ФСБ (798) шпигунство, шпіонаж (365) військовослужбовці (2637) ЗСУ (430)

 Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила підривну діяльність військовослужбовця однієї з бойових бригад ЗС України, дислокованої в Дніпропетровській області.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець міста Святогірськ після початку військової агресії РФ в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР", - пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час проходження "військової служби" у складі терористичних угруповань 100 ОМСБр "Республіканської гвардії" та 1 ОМСБр "Слов’янської бригада" 1 АК "НМ ДНР" він був завербований співробітниками російських спецслужб. На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та вступив на військову службу до лав ЗС України за контрактом для виконання завдань ФСБ РФ з отримання розвідувальної інформації у воєнній сфері. Зловмисник збирав відомості, зокрема, про дислокацію військових частин ЗС України, у тому числі у районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали викритого контррозвідкою СБУ агента російських спецслужб поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних.

Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ 01
Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ 02

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Операція з припинення підривної діяльності проводилась спільно з УСБУ в Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ почала 69 проваджень, що стосуються шпигунства і держзради, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170792
 
   
 Топ коментарі
 
Респект плохой , как они допустили подписание контракта с ВСУ, не пройдя проверку человека, тем более который выезжал на оккупированную территорию.
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Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных. Источник: https://censor.net.ua/n3170792\\\\\\\\\\\

Фотографировал на пленочный фотоаппарат и был настигнут с полной "кравчучкой" негативов?
Чет подозрительно, потому что никакой дурак бы не возился с разведданными, которые элементарно за пару минут скидываются даже на тот же Гугл диск, а ссылка вКонтакте передается ФСБ.
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Ты посмотри на СНБО и кабмин с ВР, сепар на сепаре, и сепаром погоняет, что уж про ВСУ говорить...
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Респект плохой , как они допустили подписание контракта с ВСУ, не пройдя проверку человека, тем более который выезжал на оккупированную территорию.
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Могли и подыграть. Нам ведь не все говорят.
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Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных. Источник: https://censor.net.ua/n3170792\\\\\\\\\\\

Фотографировал на пленочный фотоаппарат и был настигнут с полной "кравчучкой" негативов?
Чет подозрительно, потому что никакой дурак бы не возился с разведданными, которые элементарно за пару минут скидываются даже на тот же Гугл диск, а ссылка вКонтакте передается ФСБ.
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а ти случайно не его колега.все то ти знаеш все умееш..
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Нет, но я уж точно бы не бегал с вещдоками, а спокойно бы сбросил их гебне по Интернету. Это как назвать - ФСБ вербует агента и заставляет его метаться имея при себе доказательства шпионажа? Тем более, у нас даже министры МО были с ФСБ, так что зачуханный боевик гебне так же нужен как астроному с телескопом чувак с биноклем в помощники.
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...я уж точно бы не бегал с вещдоками, а спокойно бы сбросил их гебне по Интернету... - Тобто, вы - еще не вскрывшаяся консерва? Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ - Цензор.НЕТ 6719 Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ - Цензор.НЕТ 168
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Орден Петросяна этому господину, ф студию(там, там-пам-пам, пам-пам пам, тук-тук), суперприз!
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Если этого не сделать, он сможет в любой момент спрыгнуть. Так что да, должен метаться с доказательствами.
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методички еще советские, чего ты прикопался?
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на бутылке погорел. есть такая фишка у руцких, приседать на неё на корточках ))
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Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ - Цензор.НЕТ 3161 Бумбараша

@V_Terron


Раджу прочитати всім українцям. й зробити ретвіт !
Проект кремля "БУРАТІНО" Треба нарешті відкрити очі і чітко усвідомити - владу в Україні шляхом масового обдурення виборців захопив ворог.
Не дурники, не клоуни, не дебіли, а ворог.

https://baltvilks.livejournal.com/335326.html

Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ - Цензор.НЕТ 2198
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Була б там серйозна аналітика - інша справа, а так - чергова істеричка без жодного розумного аргументу.
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там серьезная аналитика с документами и есть на них ссылки...
читать нужно, прежде чем писать...
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Та какая там аналитика, что вы парите...пропагандонская истерика с попутным вылизыванием Петиной задницы. Схавать такое могут только упоротые говноеды.
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Не читав, але погоджуюсь на 100%, що Пєця і Зєля - два російських шпигуни. Пєця Зєлю привів, як Ющ привів Янека. В штабах Пєці таке кажуть. Пєця нервував перед другим туром, а вже у другому був спокійний, як удав, всі дивувались. Хоч він не мав ЖОДНОГО шансу.
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а что, кандидата на контрактную службу контрразведка не проверяет?
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На те деньги, что Родина готова платить за свою защиту, не особо нарид идет, очень устал от войны, вот и берут зачастую абы кого...
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Офигеть...то есть в ВСУ вот так, без какой-либо проверки принимают бывших боевиков-коллаборантов?
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Ты посмотри на СНБО и кабмин с ВР, сепар на сепаре, и сепаром погоняет, что уж про ВСУ говорить...
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тут, клоун один сепар бегает, мож поймаете
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выше "новость"- комментарии отключены
Участник боевых действий из-за пьяной ссоры застрелил своего собутыльника, - полиция Киевщины. ФОТО

которые в свое время принимали участие в боевых действиях на востоке страны Источник: https://censor.net.ua/p3170795

я так понимаю про то что это бывший участник АТО полиции и Авакову необходимо обязательно упомянуть?участник АТО это что по вашему мнению пожизненное клеймо? как вы думаете? Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ - Цензор.НЕТ 9214
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А тобі відомо, скільки колишніх фронтовиків, що повернулися з Другої світової, сіли в тюрми, за злочини, пов"язані, в тому числі, з насильством? І не тільки у нас... У союзників, а також німців та їх сателітів, було те саме... "поствоєнний синдром"...
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я не за то,а за формулировку подачи "новости"мало ли кто у нас совершает преступления?почему именно концентрируется внимание на "бывший участник АТО" а не например "житель" "гражданин"?
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В 21 веке надо выходить на улицу да бы из рук в руки передать информацию, почти правдоподобно.
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На фоне скандала с Гончаруком замяли скандал с куршавельским туристом Бакановым, вернувшимся с отдыха только через два дня после трагедии с нашим «Боингом». Хотя, одно это является показателем «готовности» украинской спецслужбы реагировать на чрезвычайные ситуации. Этот показатель, кстати, четко отслеживают вражеские спецслужбы. Чтобы понимать, к примеру, на какой день после наступления вражеских войск или теракта в столице в свой кабинет вернется глава спецслужбы. Прогноз для врагов хороший. Вернется дня через два, если вообще вернется.
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Знайшли чергового "антоненка"?
Не вірю я цій владі. Не вірю ЖОДНОМУ слову, що вона випорожнює. Зєлю геть. Пєцю на нари.
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Ваньок ніби кричить на цю владу, тупцює ногами, а на нари хоче загнати Пецю. Це і твоїх рук справа Ваньок, я пам*ятаю Ваші пости. Ви є співучасник всих цмх подій і безладу.
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Взяли свого, відпускайте, а то Сівоха буде розлючений. А Єрмак теж має відеоролики, які показівав американцям про своїх родичів, які там воювали і що ЗСУ їх відправили куди положено. Там всі такі. Навіщо вербувати контрактника, як головні особи можуть передати набагато більше і навіть примусити щось зробити, щоб для ворога не було проблем, наприклад вивести в чисте поле, щоб не було куди ховатися і не змогли дати відсіч. Бо на тих позиціях все було присттріляне, а тут ні.
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