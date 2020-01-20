 Україна в 2020 році відкриє посольство в Албанії, - Пристайко

Про це Пристайко сказав на пресконференції в Києві 20 січня, після переговорів з чинним головою ОБСЄ, прем'єр-міністром Албанії і міністром у закордонних справах і справах Європи Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми віримо, що це буде не тільки успішний рік взаємодії в рамках ОБСЄ, він також стане роком розквіту відносин України і Албанії. Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Ми довгий час над цим працювали. Ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче один до одного", - сказав він.
Сьогодні дипломатичні функції в Албанії покладено на посольство України в Греції.
и жена олбанского посла.." (С)
Шайка ОМАНСКИХ мошенников...
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·1 ч
Наразі відбувається міжн реабілітація Путіна.
Він вже не є токсичним для світових лідерів.
Тепер Путін не порушник міжн права, а «миротворець і партнер».
На жаль, внесок у цю загрозливу еволюцію зробила й укр влада.
Хоча за попередні 5 років нам вдалося його загнати в повну ізоляцію
таких дурней не найдешь во всем свете...
пипец...
Но сомневаюсь, что бы и они, если бы у них был бы выбор проголосовали за шута не их национальности...