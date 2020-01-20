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Все про:Албанія (15) посольство (365) Пристайко (336)

 Україна в 2020 році відкриє посольство в Албанії, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в 2020 році планується відкрити посольство України в албанській столиці Тирані.

Про це Пристайко сказав на пресконференції в Києві 20 січня, після переговорів з чинним головою ОБСЄ, прем'єр-міністром Албанії і міністром у закордонних справах і справах Європи Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми віримо, що це буде не тільки успішний рік взаємодії в рамках ОБСЄ, він також стане роком розквіту відносин України і Албанії. Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Ми довгий час над цим працювали. Ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче один до одного", - сказав він.

Сьогодні дипломатичні функції в Албанії покладено на посольство України в Греції.

Також читайте: "Будь ласка, не втягуйте нас": Пристайко звернувся до американських партнерів через ситуацію з імпічментом Трампа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170789
 
 
 Топ коментарі
 
А в Омании откроет? Хотим чтобы в Омании было как в Канадии. Ukraine plans to open embassy in Albania - Цензор.НЕТ 5166
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"крокодилы, пальмы, бегемоты
и жена олбанского посла.." (С)
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Лично первый туда за этим мотался...то ли в отпуску...то ли с рабочим визитом...то ли в промежуток между тем и тем))))
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Даремно ви так. Візьміть карту і гляньте, де саме знаходиться Албанія. А кілька років тому мені в руки попав один документ. Не питайте що за документ і як він до мене потрапив (це окрема історія), але йшлося про відкриття храмів РПЦ в Албанії. Не треба вам пояснювати, що це означає. Отже, вуха треба мати всюди. Я особисто б не недооцінювала навіть такої країни як Оман.
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Албанці мусульмани, а храми РПЦ там майже не потрібні.
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В Алабанії одне добре, вона маленька і з морських курортів можна швидко доїхати до консульства в Салоніках. Україна в 2020 році відкриє посольство в Албанії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3916
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Что Ермак в Отпуске , смотри много так не говори , а то навешает.
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"крокодилы, пальмы, бегемоты
и жена олбанского посла.." (С)
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Давно пора! И кстати это одна из немногих стран где можно отдохнуть без представителей рашистской *********! Они там не шастают, иногда только паромом с о.Корфу и сразу обратно!
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зато белорусов полно. а парашинцы в Саранде окопались
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не окопались они в Саранде, а с Корфу на несколько часов паромом наезжают и сразу обратно, им там некомфортно! да и албанцы ху#ла тьфутиным называют при этом себе под ноги плюя!
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Кстати, в Албании был режим, который засрал всю страну бункерами. Еще одна сторона коммунизма - делать так чтобы все считали тебя дураком. И ведь на полном серьезе эти помойки думали что на них кому-то надо нападать, а потом кормить миллионы рабов то Ukraine plans to open embassy in Albania - Цензор.НЕТ 4988
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В Крыму когда посольство откроете!?
Шайка ОМАНСКИХ мошенников...
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А в Омании откроет? Хотим чтобы в Омании было как в Канадии.
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А українці перетворюються на терористів - історія з тризубом у Великобританії це підтверджує.




Україна в 2020 році відкриє посольство в Албанії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8910 Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·1 ч

Наразі відбувається міжн реабілітація Путіна.
Він вже не є токсичним для світових лідерів.
Тепер Путін не порушник міжн права, а «миротворець і партнер».
На жаль, внесок у цю загрозливу еволюцію зробила й укр влада.
Хоча за попередні 5 років нам вдалося його загнати в повну ізоляцію
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еще какая слава...
таких дурней не найдешь во всем свете...
пипец...
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в КНДР ? - у них диктатура привнесенная СССР - товарищем Сралиным....
Но сомневаюсь, что бы и они, если бы у них был бы выбор проголосовали за шута не их национальности...
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Ще треба відкрити посольства в Ефіопії, Еритреї, Північній Кореї.
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