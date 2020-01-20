 Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину, - Зеленський

"США є нашим стратегічним партнером, і ми дуже вдячні за підтримку, яку ми отримуємо, оскільки вони прийшли до нас на допомогу в скрутну хвилину. Наша молодь дуже позитивно ставиться до США, і ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі. Ми раді, що люди їдуть і набираються досвіду, але ми також хочемо, щоб наша діаспора в США могла вільно повертатися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства", - сказав він в інтрв’ю журналу Newsweek, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Україна має прописати критерії подвійного громадянства для діаспори, - Клімкін
"Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії
Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини
Україні треба узаконити подвійне громадянство, за винятком подвійного громадянства з країною-агресором, - віцепрем'єр Кулеба
Зеленський повертається в Україну. ФОТО
+25
"Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский" ... это Все для лохов !!!! А кто еще не понял то обьясняю - все нужно для того чтобы иностранцы могли свободно скупать украинскую землю !!! КРАПКА !!!
+21
ЗЕдыбыл правда верит что единственное что удерживает нашу диаспору в их канадах-америках это отсутствие украинского паспорта? Внатуре лох!
+18
что бы все евреи, которые когда то уезжали с Одессы пароходами смогли вернуться на землю Нью Израиль...
Все правильно... - здесь им будет лучше...
Все правильно... - здесь им будет лучше...
Все правильно... - здесь им будет лучше...
нужны начальники , что бы управлять малороссами....
и нужно их много...
Опять же рабов завезу буду выращивать траву и саженцы для приусадебных участков 😀
Мешает отсутствие легального статуса если надо задержаться в Украине больше чем на 180 дней
Начинается гемор с логистикой
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блин, куда уже больше?
их здесь и так перебор...
думає, що найхитріше
У них с дедом Беней есть...ТОРА!)))
У меня знакомая живет в Мексике. И даже с учетом местного уровня преступности (а он просто зашкаливает), не имеет желания возвращаться в Украину.
Возвращаться из США!!!!!
Зеля , ты вообще дружишь с реальностью?!!! Что вы там с Сивохой употребляете?
до 20 000 га землі умовному Депардьє,Лю Сіню чи Рубінштейну...
шах и мат омерика!
"потерялся" на важной встрече в Берлине, появилось видео конфуза
https://youtu.be/dWe0SdpjPSE
ПАТРІОТИЗМ- ОСТАННІЙ ПРИХИСТОК НЕГІДНИКІВ...
так.. це буде одним з пунктів..
але очікувано буде і пункт,де подвійне громадянство йде 'у комплекті' з 1000 га землі...
ХРІНОВИЙ ПРИКЛАД.
Закон США не вітає, але й не забороняє подвійне громадянство. Деякі американці автоматично мають подвійне громадянство, якщо вони народилися за кордоном від громадян США або в США, але від громадян іншої держави. У таких випадках закон дає можливість зберегти право на обидва громадянства. До проходження натуралізації іноземець повинен знати, чи дозволяє закон його попередньої країни мати подвійне громадянство. Так, принесення клятви на вірність Америці, що необхідна при натуралізації, потребує відмови від вірності іншій державі, що не означає втрату громадянства цієї країни. Немає необхідності повертати старий паспорт, якщо попередня країна дозволяє подвійне громадянство, але поводити себе у такому випадку потрібно вкрай обачно, оскільки необхідно зберігати вірність Америці. Деякі дії можуть призвести до втрати громадянства, отриманого в результаті натуралізації. Наприклад, згідно із законом США від громадянина потрібно, щоб він користувався американським паспортом для поїздок за кордон. Тому не рекомендується використовувати паспорт колишньої країни чи проявляти будь-яким іншим чином вірнопіддані почуття до неї, інакше влада США може підозрювати цю особу у брехні під час подання клятви вірності, що може слугувати причиною позбавлення американського громадянства. Якщо громадянин США добровільно прийняв громадянство іншої країни в результаті натуралізації, то він також може бути позбавлений громадянства США.
У зв'язку з тим, що на сьогодні так і не вдалося вирішити колізію з правовими нормами щодо «подвійного» громадянства, все більша кількість країн замість поняття громадянства використовують прийняте у міжнародному приватному праві поняття постійного проживання або доміцілій. Це дозволяє усунути цілу низку проблем, які виникають стосовно осіб, котрі мають «подвійне» громадянство і дійсно проживають у певному місці.
https://antikor.com.ua/articles/98408-chi_je_vidpovidaljnistj_za_podvijne_gromadjanstvo
націоналістівколабораціоністів зараз вирвала партія Бариги Єс..
у вас є надія,що ці мудаки захистять Україну ?
- сільськогосподарської землі у нас 41,5 млн га.
( не у власності громадян 31 млн га,але після введення ринку землі вся земля стане власністю)
тобто теоретично( способом 'кредитування' і банкрутства через банки) при планованому обмеженні 20000 га "в одні руки' в Україні може за якихось 20 років бути(якщо банки в певний момент продадуть всю землю,хоч це неймовірно) 2075 латифундистів-землевласників.
не лише Бахматюк,Косюк,Порошенко,Дубневич,Лозинський,але й
Лу Сінь,Аль-Ахмаді,Розенблад,Іванов з подвійним громадянством..
для кожного( ціна 1 га буде ,припустимо,2000 доларів)-40 млн доларів-абсолютно "підйомна" сума..
ТОБТО ГОЛОСУВАТИ НАТУРАЛІЗОВАНИЙ ГРОМАДЯНИН АМЕРИКИ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ПАСПОРТОМ ПРОСТО НЕ РИЗИКНЕ.