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Все про:громадянство (602) Зеленський (4178) подвійне громадянство (43)

 Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна працює над питанням можливого введення подвійного громадянства, щоб, наприклад, українська діаспора в США могла вільно повертатися в Україну.

"США є нашим стратегічним партнером, і ми дуже вдячні за підтримку, яку ми отримуємо, оскільки вони прийшли до нас на допомогу в скрутну хвилину. Наша молодь дуже позитивно ставиться до США, і ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі. Ми раді, що люди їдуть і набираються досвіду, але ми також хочемо, щоб наша діаспора в США могла вільно повертатися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства", - сказав він в інтрв’ю журналу Newsweek, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте: Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170787
 
   
 Топ коментарі
 
"Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский" ... это Все для лохов !!!! А кто еще не понял то обьясняю - все нужно для того чтобы иностранцы могли свободно скупать украинскую землю !!! КРАПКА !!!
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ЗЕдыбыл правда верит что единственное что удерживает нашу диаспору в их канадах-америках это отсутствие украинского паспорта? Внатуре лох!
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что бы все евреи, которые когда то уезжали с Одессы пароходами смогли вернуться на землю Нью Израиль... Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3693
Все правильно... - здесь им будет лучше...
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Чтобы зеленые сопли могли вовремя сбежать в Оман или Куршевиль!
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Яке5 подвійне громадянство, тим паче, під час війни??? Шпигунів фєдєрастових легше запускапти буде??? скільки за це путєн викатив в офшорі омановому???
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что бы все евреи, которые когда то уезжали с Одессы пароходами смогли вернуться на землю Нью Израиль... Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3693
Все правильно... - здесь им будет лучше...
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ну конечно, землю готовят к продаже, продавать говорят только украинцам,а тут и двойное гражданство подоспеет
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то такэ..
нужны начальники , что бы управлять малороссами....
и нужно их много...
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Вот приеду 10000 гектаров куплю и забором обнесу
Опять же рабов завезу буду выращивать траву и саженцы для приусадебных участков 😀
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Я Вас підтримую. Першим ділом оформив їм пенсії з нашого пенсійного фонду, а зараз вже хоче і земельки підкинути. Маладца.
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ЗЕдыбыл правда верит что единственное что удерживает нашу диаспору в их канадах-америках это отсутствие украинского паспорта? Внатуре лох!
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Второй паспорт и так уже есть
Мешает отсутствие легального статуса если надо задержаться в Украине больше чем на 180 дней
Начинается гемор с логистикой
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"Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский" ... это Все для лохов !!!! А кто еще не понял то обьясняю - все нужно для того чтобы иностранцы могли свободно скупать украинскую землю !!! КРАПКА !!!
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"сделаем их разом","сделаем их еще раз!",эх,и много много раз
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та шо вы так переживаете, на личную ж землю из-под ногтей нихто ж не претендует)
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В отличие от некоторых писателей под немецкими флажками,у большинства людей есть своя земля.
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в отличии от вас, я понимаю значение слова "большинство" и так как большинство населения украины проживает в городах, следовательно они уже получили свои приватизационные сертификаты, а паями владеют жители сельской местности, так что если вы не житель сельской местности или не унаследовали пай от родителей, то тогда вариант, описанный выше)
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ну да, конечно, для диаспоры? как я понимаю, это для "донецкой диаспоры", активно получающей раисиянское гражданство?
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😂😂😂 умеет конечно рассмешить своими фантазиями
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Предпочтение будет отдано еврейскому и расейскому гражданству, так чтобы удобнее было земельку и последние предприятия скупать
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Чомусь кацапам це не сподобалось, бо знають, що їхнє громадянство в Україні в "прольоте".
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"референдум" наверное будет,так же как и по закону о земле?
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Двойное гражданство нужно предателям народа, чтобы распродать украинскую земли. Украина вставай!
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... чтобы диаспора могла свободно возвращаться. ..
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блин, куда уже больше?
их здесь и так перебор...
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как хйло приказал гражданин лугандона одновременно смог быть и украинцем говорить нужно честно Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8181
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В Сирии Организовуют Украинскою Диаспору получают Оптом пол страны паспорта ., массово переезжают и Организовывают Сирийскою Диаспору, затем получают Автономию выселяя остатки Украинцев и Они 40 лет по пустыне будут Искать свою Родину.
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Из США в Украину ни один здравомыслящий человек не вернется ... или я не прав и тысячи наших бывших соотечественников спят и видят, как бы вернуться в эту помойку?
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Єкстрімали завжди знайдуться , а взагалі за сабжом - пан правий... В мене старий приятель що вже 20 років проживає у Каліфорніі мріяв повернутися після виходу на пенсію в Украіну , навіть квартирку невелику купив .... на вихідні спілкувались , каже продав ту квартирку... передумав вертатися
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Ідіот! В чому трабли зараз з амер. пасом прііхати , повернутися в Украіну ??
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ЗЕни ваша гойская Конституция не указ...
У них с дедом Беней есть...ТОРА!)))
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шоб колояйському (і тобі) було зручно існувати між Україною та іншими державами
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Шо б ейсатая хуцпа узаконила свои наделы по 10 000 гектаров на члена семьи!))
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Да, наши бывшие сограждане разочарованные жизнью в США, Австралии, Германии, Канаде, так и мечтают вернуться в Украину...
У меня знакомая живет в Мексике. И даже с учетом местного уровня преступности (а он просто зашкаливает), не имеет желания возвращаться в Украину.
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Очередной бред от Зе напомнил мне древний совдеповский пропагандистский фильм конца 1930-х годов ,пардон,не помню названия,как евреи со всего света дружно,по призыву товарища сралина,поехали заселять Еврейскую автономную область на Дальнем Востоке.
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Ой ржу не могу!!!!!
Возвращаться из США!!!!!
Зеля , ты вообще дружишь с реальностью?!!! Что вы там с Сивохой употребляете?
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Нам двойное гражданство очень важно---ЧТО БЫ РАЗВОРОВАТЬ ВСЮ ЗЕМЛЮ. ОСОБЕННО ЕВРЕИ ИЗ ИЗРАИЛЯ И КАЦАПЫ ИЗ *********. Чисто именно для этого и принимался этот ГНИЛОЙ ЕВРЕЙСКО-КАЦАПСКИЙ закон.
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Это не для диаспоры США делается, это специально делается для жителей рашки, донбасса, приднестровья, итд... Что бы рашистский мир правил бал в Украине, ведь они получат право голоса на выборах, автоматически получив паспорт Украины.
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Всі помістяться.Євреї-кацапи-китайці-в'єтнамці-іранці-данайці-нанайці....
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ні.. тут все таки йдеться про те,щоб таким обхідним шляхом уможливити приватизацію землі іноземцями..
до 20 000 га землі умовному Депардьє,Лю Сіню чи Рубінштейну...
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После выборов двухтурового из Израиля в Украину косяком потянулись заробитчане-Коломойский, Портнов, Боголюбов и прочие.Торгуй с РФ , мародёрь украинскую землю, заводы-не хочу. "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир.
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Ну просто приехать туристом из США и так можно,а кто решит остаться в Украине сдаст американское гражданство и получит украинское.В чём проблема?Это ж не сложно.
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если во времена януковоща были изберальные карусели, то во времена зельцмана, кацапские туристы будут выбирать нужного им кандидата на любом избирательном участке в Украине.
шах и мат омерика!
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Ой лихо, шош ми робитимемо коли всі повернуться назад?
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Цікавіша не сама заява,а те,що воно повідомляє цю радісну новину не українцям,українським журналістам-обслузі (теж холопи),а за кордоном,білим людям.
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Путин (он же х.ло, он же плешивая крыса)
"потерялся" на важной встрече в Берлине, появилось видео конфуза

https://youtu.be/dWe0SdpjPSE
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у віслюка все просто. якщо за нього пішло 73% , то значить розумних 27% а вони ще й постійно виїзджають то основна маса має захавати його бред. а виділити на кожного по 2 га. землі слабо , як закон вимагає ?
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Брехло. Яке відношення до цього має діаспора? Цей закон потрібен для розкрадання української землі, для узаконення сепарських колоборантів, які отримали мордорські паспорти, для "слуг", які мають подвійні громадянства і ще однії узеленської, яка купувала нерухомість в уже окупованому Криму
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Меня почему-то не покидает чувство что это падло уже засиделась в президентах.
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пустая голова клоуну мешает, пора ее отделить от жалкого тела!
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І знову ні одного зєлібоба ? Шо ж такоє?
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Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину...


ПАТРІОТИЗМ- ОСТАННІЙ ПРИХИСТОК НЕГІДНИКІВ...

так.. це буде одним з пунктів..

але очікувано буде і пункт,де подвійне громадянство йде 'у комплекті' з 1000 га землі... Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3952
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ми також хочемо, щоб наша діаспора в США могла вільно повертатися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства

ХРІНОВИЙ ПРИКЛАД. Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 64
Закон США не вітає, але й не забороняє подвійне громадянство. Деякі американці автоматично мають подвійне громадянство, якщо вони народилися за кордоном від громадян США або в США, але від громадян іншої держави. У таких випадках закон дає можливість зберегти право на обидва громадянства. До проходження натуралізації іноземець повинен знати, чи дозволяє закон його попередньої країни мати подвійне громадянство. Так, принесення клятви на вірність Америці, що необхідна при натуралізації, потребує відмови від вірності іншій державі, що не означає втрату громадянства цієї країни. Немає необхідності повертати старий паспорт, якщо попередня країна дозволяє подвійне громадянство, але поводити себе у такому випадку потрібно вкрай обачно, оскільки необхідно зберігати вірність Америці. Деякі дії можуть призвести до втрати громадянства, отриманого в результаті натуралізації. Наприклад, згідно із законом США від громадянина потрібно, щоб він користувався американським паспортом для поїздок за кордон. Тому не рекомендується використовувати паспорт колишньої країни чи проявляти будь-яким іншим чином вірнопіддані почуття до неї, інакше влада США може підозрювати цю особу у брехні під час подання клятви вірності, що може слугувати причиною позбавлення американського громадянства. Якщо громадянин США добровільно прийняв громадянство іншої країни в результаті натуралізації, то він також може бути позбавлений громадянства США.

У зв'язку з тим, що на сьогодні так і не вдалося вирішити колізію з правовими нормами щодо «подвійного» громадянства, все більша кількість країн замість поняття громадянства використовують прийняте у міжнародному приватному праві поняття постійного проживання або доміцілій. Це дозволяє усунути цілу низку проблем, які виникають стосовно осіб, котрі мають «подвійне» громадянство і дійсно проживають у певному місці.
https://antikor.com.ua/articles/98408-chi_je_vidpovidaljnistj_za_podvijne_gromadjanstvo
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Сіоністи, фашисти, рашисти та інші негідники отримають за 2 години паспорт України від клоуна-дегенерата, щоб володіти українською землею купленою за 3 копійки надрукованих ФРС США бумажок!
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Интересно, что об этом думают наши высосанные из пальца "националисты"? Шо то дуже тихо.
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Фашисты-националисты на зарплате у сионистов, ручные собаки для запугивания коммунистов и социалистов и изображения в российских сми образа украинского бандеровца.
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прапор "захисників Нації' з рук наших націоналістівколабораціоністів зараз вирвала партія Бариги Єс..
у вас є надія,що ці мудаки захистять Україну ? Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2363
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ГРОМАДЯНИ ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА МОЖЛИВО і не отримають право на купівлю нашої землі.. але..
- сільськогосподарської землі у нас 41,5 млн га.
( не у власності громадян 31 млн га,але після введення ринку землі вся земля стане власністю)
тобто теоретично( способом 'кредитування' і банкрутства через банки) при планованому обмеженні 20000 га "в одні руки' в Україні може за якихось 20 років бути(якщо банки в певний момент продадуть всю землю,хоч це неймовірно) 2075 латифундистів-землевласників.
не лише Бахматюк,Косюк,Порошенко,Дубневич,Лозинський,але й
Лу Сінь,Аль-Ахмаді,Розенблад,Іванов з подвійним громадянством..

для кожного( ціна 1 га буде ,припустимо,2000 доларів)-40 млн доларів-абсолютно "підйомна" сума..
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не рекомендується використовувати паспорт колишньої країни чи проявляти будь-яким іншим чином вірнопіддані почуття до неї, інакше влада США може підозрювати цю особу у брехні під час подання клятви вірності, що може слугувати причиною позбавлення американського громадянства.



ТОБТО ГОЛОСУВАТИ НАТУРАЛІЗОВАНИЙ ГРОМАДЯНИН АМЕРИКИ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ПАСПОРТОМ ПРОСТО НЕ РИЗИКНЕ.
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Це щоб донбсяни та кримчани могли спокійно користуватися російськими паспортами.
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О как! Патриотичная диаспора! Шедеврально! Очередная лапша на уши пересічних українців от слуги сами знаете кого, надеюсь. Согласен с Тимошенко - пора их в утиль.
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А еще это мурло работает над проектом "нового иерусалима" в Украине. Извиняюсь за мой французский, совсем кошерные окуели.
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А як щодо Конституції України? Стосовно ЄДИНОГО громадянства? Чи "Блазень" остаточно "занюхався" та сплутав її з клавішми "піаніни"
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Ну всьо , ****, для развала страни делает...(((
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так уже вернулись санитарка из Детройта и американский пенсионер малюсок
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