 "Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман

Про це Пристайко сказав на брифінгу 20 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Що стосується поїздки в Оман, очевидно Міністерство закордонних справ до цього процесу залучено. Наше посольство там надавало і надає організаційне сприяння всього цього візиту. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і адміністрація отримуємо запити, на які ми все вам пояснимо, коли настане час", - сказав він.
Нагадаємо, в Оман Президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
20 Января 13:53 0
0
Брехня Зеленського - він летав у Оман на зустріч з Сурковим витративши сотні тисяч доларів з бюджету
Брехня Офісу президента Зеленського, що розповідав українцям що Зеленський літав у чорну офшорку Оман на таємну зустріч з окупантами за власні кошти - була розкрита. Як повідомляє Юрій Бірюков, сьогодні вийшов строк у зміни декларації посадовця Зеленського, якщо останній витрачає з задекларованих коштів більше100 000 гривен, згідно Закону. Але, як ми давно знаємо Зеленському плювати і на Закони України і на самих українців.
"Тут вот страшно хочется задать вопрос Виталию Шабунину из Центра противодействия коррупции. Нет, ну правда, без сарказма.
Виталий, Вам как? Ничего и нигде не печет? Коррупции не наблюдаете? С декларациями все теперь хорошо? Точно-точно?
Тут просто такое дело. У нас в стране есть реестр электронных деклараций госслужащих. Этот реестр, как и сами декларации... ну, их при прошлой власти сделали. Там были какие-то странные телодвижения по разработке программного обеспечения, потом длинные качели запуска, то-се. Но факт остается фактом - реестр есть.
Да, декларации Владимира Зеленского там есть. И последнее обновление декларации там за 3 января. Вот только, как мы все знаем, Зеленский был в Омане. И как нам любезно сообщила официальная страница ОП - он там был за свои деньги.
И вот тут вопрос... Если бы он полетел в рамках государственного или рабочего визита, то все расходы бы оплачивало государство. Но и Юлия Мендель, пресс-секретарь, и Андрей Ермак, помощник президента, в унисон говорят про частный визит. За который кто-то платил деньги. Или Зеленский... или еще кто.
Ровно сегодня в полночь истек срок подачи изменений в декларацию, если сумма трат превысила 100 000 гривен. А изменений в декларации нет... И, кажется у нас президент нарушил Закон Украины. И, кажется, у нас президент - коррупционер.
Виталий Викторович, как так? Изменений в декларации - нет. Возмущений Центра противодействия коррупции - нет."
.
Останнім бажанням султана Оману на смертному одрі було побачити "найвеличнішого лідера **********"
-
https://www.youtube.com/watch?v=JQvNYp9-Eew
.
.
и признались что готовили отдых за гос. счет, гуд...
да сразу было понятно , что встречался с кацапней , потому и брал Ермака . Пепа звонил регулярно в Кремль , а этот с глазу на глаз трет терки .
Говорят, история учит. История с Зеленским, я думаю, должна научить нас ответственности. Научить ценить свое государство, показать цену компетентности и еще бОльшую цену - некомпетентности. Научить отличать правду от фейков, отличать свои интересы от дутых пропагандой пузырей.
Объяснить, как правильно реагировать, когда дядя Коломойский подходит с зеленой конфеткой и говорит: "Возьми, мой маленький избиратель, это тебе. Пойдем ко мне в машину, я там тебе еще конфетку пососать дам". Научить, что плакать потом "Ааааа, невкусная конфетка, ААААА! А это не конфетка!!" бесполезно, что надо было сразу дядю посылать, а зеленую конфетку запихивать в ж"пу Дубинским-Мосейчучкам-Ивановым и прочим коломойским геббельсам.
Научить следовать здравому смыслу, а не эмоциям, накачанным геббельсами олигархов. Научить, что выброшенный в помойку телевизор - это лучшая инвестиция в будущее из всех возможных.
История учит. Учит, учит, учит, пока не научит. Если, конечно, ученик не помрет в процессе учебы. Это не редкость - было много исчезнувших народов, есть много народов без своего государства, много народов, выродившихся в фольклорные группы. Чем сейчас чуды и вепсы отличаются от гномов и эльфов? Да, в общем-то, уже ничем. Впрочем, отличаются: гномы и эльфы популярнее.
За полгода мы прошли интересный путь. И дальше будет еще более интересно. "Вы хочете шоу? Их есть у меня!" История эмпирическим путем подбирает для нас подходящий урок. Такой, знаете, - "ШОБ ДОШЛО".
И именно это я имею в виду, когда пишу, что каждый день зеленых при власти увеличивает цену для украинцев. Вопрос в том, дойдет ли до нас, пока цена еще посильна. Или цена станет такой, что мы потеряем все, еще и должны останемся? Или такой, мы сами просто потеряемся? Кто знает. Это зависит только от нас.
Пока можно сказать одно: катастрофа с Боингом и реакция на нее зеленых кого-то протрезвила, но до критической массы опомнившихся еще далеко. А значит, Боинг - это еще даже не цветочки. И цветочки, и ягодки еще впереди.
ю
.
А у Вас, как у зеленых обезьян, вначале делают, а потом ищут бехню для народа.
суперзашквар.
следственная комиссия в Раде и начало процедуры импичмента за держзраду
сядут все,включая Пристайка, который зраду покрывает
прятал тело жирноев Китае.....
Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сегодня! Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сейчас!
А це що за лайно? Як це опудало сміє так свою пащеку розкривати. Вже взагалі береги попутали паскуди.
А разве там есть наше посольство?
цитати великих президентов и дипломатов