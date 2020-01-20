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Все про:Зеленський (4178) МЗС (2006) Пристайко (336) Оман (24)

 "Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що дипвідомство пояснить різдвяну поїздку Володимира Зеленського в Оман "свого часу".

Про це Пристайко сказав на брифінгу 20 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Що стосується поїздки в Оман, очевидно Міністерство закордонних справ до цього процесу залучено. Наше посольство там надавало і надає організаційне сприяння всього цього візиту. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і адміністрація отримуємо запити, на які ми  все вам пояснимо, коли настане час", - сказав він.

Нагадаємо, в Оман Президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Також читайте: "Будь ласка, не втягуйте нас": Пристайко звернувся до американських партнерів через ситуацію з імпічментом Трампа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170786
 
 
 Топ коментарі
 
ну не придумали еще шо брехать, не приставайте... "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 27
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Вначале информация.Затем опровержение.Следом опровержение опровержения, и объяснение.Потом объяснение объяснения.Резкий разворот и корректировка.Сколько вранья и версий, столько опровержений и объяснений. Таков стиль работы нашей власти.
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Ясно, что Пристайко не из 95 квартала и ему очень сложно понять и объяснить их причуды.
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Президент як президент. Яка стая - такий і лідер. Це в Америці лідер сам по собі, а стая сама по собі, й тому лідер на стаю має мінімальний вплив, і стая здатна йти своєю дорогою, бо вона вірна й вивірена. А тут нічого не поробиш. Порошенко зробив усе, щоб обрали лише не його. І новий лідер для стаї знайшовся. Ну необтяжений любов'ю до України. Так він же й не українець.
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Очень нам нужна єта банда со своими объяснениями. Пусть идут в свою оману.
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Чем чудовищнее солжешь, тем быстрее тебе поверят./А.Г./
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Здається зеленим вже не повірять навіть, якщо вони правду скажуть.
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поверим , еще как поверим , мы еще Петушария выберем.
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"Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 3497

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

20 Января 13:53 0

0
Брехня Зеленського - він летав у Оман на зустріч з Сурковим витративши сотні тисяч доларів з бюджету

Брехня Офісу президента Зеленського, що розповідав українцям що Зеленський літав у чорну офшорку Оман на таємну зустріч з окупантами за власні кошти - була розкрита. Як повідомляє Юрій Бірюков, сьогодні вийшов строк у зміни декларації посадовця Зеленського, якщо останній витрачає з задекларованих коштів більше100 000 гривен, згідно Закону. Але, як ми давно знаємо Зеленському плювати і на Закони України і на самих українців.
"Тут вот страшно хочется задать вопрос Виталию Шабунину из Центра противодействия коррупции. Нет, ну правда, без сарказма.
Виталий, Вам как? Ничего и нигде не печет? Коррупции не наблюдаете? С декларациями все теперь хорошо? Точно-точно?
Тут просто такое дело. У нас в стране есть реестр электронных деклараций госслужащих. Этот реестр, как и сами декларации... ну, их при прошлой власти сделали. Там были какие-то странные телодвижения по разработке программного обеспечения, потом длинные качели запуска, то-се. Но факт остается фактом - реестр есть.
Да, декларации Владимира Зеленского там есть. И последнее обновление декларации там за 3 января. Вот только, как мы все знаем, Зеленский был в Омане. И как нам любезно сообщила официальная страница ОП - он там был за свои деньги.
И вот тут вопрос... Если бы он полетел в рамках государственного или рабочего визита, то все расходы бы оплачивало государство. Но и Юлия Мендель, пресс-секретарь, и Андрей Ермак, помощник президента, в унисон говорят про частный визит. За который кто-то платил деньги. Или Зеленский... или еще кто.
Ровно сегодня в полночь истек срок подачи изменений в декларацию, если сумма трат превысила 100 000 гривен. А изменений в декларации нет... И, кажется у нас президент нарушил Закон Украины. И, кажется, у нас президент - коррупционер.
Виталий Викторович, как так? Изменений в декларации - нет. Возмущений Центра противодействия коррупции - нет."
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Спакойно склифасовские, не истерите, вы прям как бабы! В свайо время фсе вам расскажем "Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 160 Отец народа Зе!ля сам знает, когда и что и как делать, и кто вы такие, чтоп вам чтото обьяснять)) Уринотерапия на головы Зе!избирателей...
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Тому , що..-
.

Останнім бажанням султана Оману на смертному одрі було побачити "найвеличнішого лідера **********"
-
https://www.youtube.com/watch?v=JQvNYp9-Eew

.
.
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вот такая эпоха открытости настала
и признались что готовили отдых за гос. счет, гуд...
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https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA

да сразу было понятно , что встречался с кацапней , потому и брал Ермака . Пепа звонил регулярно в Кремль , а этот с глазу на глаз трет терки .
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У зеленых факап за факапом, каждый последующий хуже предыдущего, и мы задаемся вопросом "Когда это уже закончится? И чем?"

Говорят, история учит. История с Зеленским, я думаю, должна научить нас ответственности. Научить ценить свое государство, показать цену компетентности и еще бОльшую цену - некомпетентности. Научить отличать правду от фейков, отличать свои интересы от дутых пропагандой пузырей.

Объяснить, как правильно реагировать, когда дядя Коломойский подходит с зеленой конфеткой и говорит: "Возьми, мой маленький избиратель, это тебе. Пойдем ко мне в машину, я там тебе еще конфетку пососать дам". Научить, что плакать потом "Ааааа, невкусная конфетка, ААААА! А это не конфетка!!" бесполезно, что надо было сразу дядю посылать, а зеленую конфетку запихивать в ж"пу Дубинским-Мосейчучкам-Ивановым и прочим коломойским геббельсам.

Научить следовать здравому смыслу, а не эмоциям, накачанным геббельсами олигархов. Научить, что выброшенный в помойку телевизор - это лучшая инвестиция в будущее из всех возможных.

История учит. Учит, учит, учит, пока не научит. Если, конечно, ученик не помрет в процессе учебы. Это не редкость - было много исчезнувших народов, есть много народов без своего государства, много народов, выродившихся в фольклорные группы. Чем сейчас чуды и вепсы отличаются от гномов и эльфов? Да, в общем-то, уже ничем. Впрочем, отличаются: гномы и эльфы популярнее.

За полгода мы прошли интересный путь. И дальше будет еще более интересно. "Вы хочете шоу? Их есть у меня!" История эмпирическим путем подбирает для нас подходящий урок. Такой, знаете, - "ШОБ ДОШЛО".

И именно это я имею в виду, когда пишу, что каждый день зеленых при власти увеличивает цену для украинцев. Вопрос в том, дойдет ли до нас, пока цена еще посильна. Или цена станет такой, что мы потеряем все, еще и должны останемся? Или такой, мы сами просто потеряемся? Кто знает. Это зависит только от нас.

Пока можно сказать одно: катастрофа с Боингом и реакция на нее зеленых кого-то протрезвила, но до критической массы опомнившихся еще далеко. А значит, Боинг - это еще даже не цветочки. И цветочки, и ягодки еще впереди.

ю
.
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А я вже давно казав що прийдуть ще гірші, так ніхто ж і слухати не хотів. Дайош новиє ліца! Ну ось і дали.
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не пики, а морди. Однокоріневі з мордору
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ЗЕбобики, вначале надо объяснять, а потом лететь.
А у Вас, как у зеленых обезьян, вначале делают, а потом ищут бехню для народа.
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Ще не готовий черговий відосік, під назвою "Пригода зеленої шмарклі в Омані"
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Забрехалися так, шо і мекнути не можуть, деж воно було, оте недорозуменіе!!!!
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зашквар по которому даже нечего сказать, это

суперзашквар.


следственная комиссия в Раде и начало процедуры импичмента за держзраду
сядут все,включая Пристайка, который зраду покрывает
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Это же банда какая то. В свое время )) А у меня на вас времени уже не будет.
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Правда завжди проста, а ось брехню потрібно довго і ретельно пояснювати...
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"В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман" - Ещё не придумали что соврать?
Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сегодня! Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сейчас!
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"В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман.

А це що за лайно? Як це опудало сміє так свою пащеку розкривати. Вже взагалі береги попутали паскуди.
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Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту.Источник: https://censor.net.ua/n3170786

А разве там есть наше посольство?
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В свое время все вам объясним, а пока - а какая разница?

цитати великих президентов и дипломатов
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