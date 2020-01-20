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 Політика України, За кордоном
  2007  14
Все про:імпічмент (187) Пристайко (336) Трамп (2112)

 "Будь ласка, не втягуйте нас": Пристайко звернувся до американських партнерів через ситуацію з імпічментом Трампа

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко закликає партнерів в США не втягувати Україну у внутрішньополітичну боротьбу цієї країни у зв'язку з розпочатою процедурою імпічменту президента.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ""УНІАН", про це Пристайко сказав на пресконференції.

"Що стосується імпічменту, ця тема вже настільки часто згадується і настільки, вибачте за слово, нам набридла, що ми вкотре хочемо сказати:"будь ласка, не втягуйте нас, це по-перше, не до вас, журналісти, а до американської сторони, будь ласка, не втягуйте нас у свої внутрішні політичні події", - закликав Пристайко.

Він заявив, що позиція України завжди виходила з того, що американська двопартійна підтримка в Конгресі є запорукою стійкості відносин України з США.

"Ми не брали участі і не збираємося брати участь у внутрішньополітичній боротьбі, і так само сподіваємося, що в нашій внутрішньополітичній боротьбі інші сторони не беруть участі", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі, - Пристайко

Також Пристайко заявив: "Якщо вони хочуть йти шляхом, яким ми йдемо, нашого сліду там немає. Будь ласка, не треба там шукати те, чого немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170781
 
   
 Топ коментарі
 
Суцільне скиглення від ЗЕкоМАНДИ.
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Пристайко, ты такой жалкий и убогий...
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На колени встань еще, у вас же так принято.
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Не всё сразу. Тарапица не нада(с) Колени у них припасены для сцаря.
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хм.. пАжАлуйста , не натягивайте нас, уже и с ваЗелином больно....пАмАгите !!! "Пожалуйста, не втягивайте нас": Пристайко обратился к американским партнерам из-за ситуации с импичментом Трампа - Цензор.НЕТ 4511
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шо? вам, 73/43%зебілам, вже "больно"???
а як галасували, як галасували...
А досі ще галасуєте, сволочі, по-факту за своє зебільне болото!
Засунути би вам його в глотку, сволочі.
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Так це ж ваш лідер там щось наговорив і це було початком. ДумайТе!
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Зачем втягивать туда, где уже по самые Фаберже сами влезли?
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Только пожалуйста, пожалуйста не втягивайте нас туда, куда мы уже вляпались по самое нимагу!!!
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Почалось ! Штати енергійно посилаються нахєр після оманського рандеву бубочки . Наступним буде зміцнення кордонів з ЄС та розширення військового співробітництва з Кацапією. А там *** і "саюзнає гасударство трьох сестьор" . Зєбіли дупоголові трахнуті "масгамі" , видайте щоніть .
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Дебил, нужно сотрудничать с нормальными странами в расследовании любых преступлений, невзирая на чины и лица. Ну тупые...
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