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 Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про зниження тарифів на гарячу воду та опалення по всій країні.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сказано - зроблено! Платіжки на тепло і гарячу воду для громадян знижені до 30%. У 124 містах України здійснило перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго.

До урядової ініціативи приєдналися вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєверодонецьк, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ", - зазначив Гончарук.

Він наводить як приклад платіжки за грудень 2019-го в кількох областях:

— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах: від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;

— по 2-кімнатних квартирах: від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;

— по 3-кімнатних квартирах: від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.

Також читайте: Кияни в січні заплатять за тепло і гарячу воду на 22-23% менше, - КМДА

Також у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад і грудень 2019 року.

За словами прем'єра, це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.

Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170779
 
 
 Топ коментарі
 
Просто зима в этом году теплее, меньше газа расходуется, поэтому и меньшие суммы в платёжках за отопление в этом году.
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Живу в Кривом Роге, наш дом 32 квартирный (сталинка) При "кровавом" Порошенко субсидию получали жители 12 квартир. При Ишаке Оманском 3 квартиры???
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Во дает,как про президента сказал,так с перепугу вторая половина головы отказала.Вопрос возникает,в каком мире он живет?То коррупцию поборол,теперь цены снизил...
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А в. каких городах централизованно подают горячую воду ?
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Да во многих есть горячая вода централизованной подачи, только вот не выгодно ею пользоваться. Гораздо выгодней пользоваться элбойлером. Экономия в три раза.
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Плювати я хотів на ваше опалення, гарячу воду, газ... вчиться як потрібно! Закарпатська область - не використовує газ !
Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7851
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НИКАКОГО СНИЖЕНИЯ НЕТ.

Расценка стала выше и разовый перерасчёт!
Если смотреть декабрь прошлого года, то существенно дороже, а скидка на лохов рассчитана
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ДЧто за обман .Моему отцу ветерану и пенсионеру , не пересчитали.А брату и по всему Днеру до сих пор ни кому не пришли вообще субсидии и говорят , не знаем , может быть в конце февлаля . Это один6 город такой в Украине .Кроче Днепр больше всех дал за ЗЕ и парламент , а вы снами так да ..Ну ну .Пойдем в церквушку .,поставим за здоровье ,добрым молодцам сидящим на Лирике и траве..
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Предательство Добра
Выборы позади .. А жизнь ключом-вопросом бьет без сожалений.
И Ваш Бог живет в лучезарности луны и ваших устремлений.

Надежды позади .. А длинные ролевые игры и судьбы изнемождений ,
И в логове казуального бытия смелы и в череде слепых рождений

Президент уже Позади..Выискивая странности у других, но без личных изменений
И Ему жалко жалости страстям и духу воплощений .

Вожделения Зеленского - Позади.. Изменить неизменяемое - людской удел заплесневелый
И неугасимые-лампады-счастья-любящих-создания-монады -- ПОЗАДИ .

А где запятую ставить я заграничная сатана - Вам дьявольски отдаМ ...

И дрожь тут не унять и взгляд ангела Земли порочный ,
И чувства наши вплетены в сознание пришельцам ,
И Архитектор-анти-Криатор избы - есть наш БОГ незваный ,
Путь пройден по Днепру и мы кстати там ,

Где раньше инопланетный разум не рад был вам
И в мере возбуждения вашим вещим снам
Мы там , на глубине страстей первичных насаждений .
В астрале времени - ментале вожделений.

Все просто - пассажи светлых изменений
Пред нами и посылы тайных зарождений
Видим мы не в первый раз наверное
А Украина наша в переходе изменений

Живем мы в бытие и видим ваше соглашение
Ведь парадигмы изменения - живое помутнение
Земной судьбы узоров тайны просвещение
Исчезновение злобы , где в правде упоение.
А инопланетные гребут Земельку наперебой толпой ,
Оставив нам ее опустошенной , но широкой и нагой.
Сей хитрый образ культа - Он со мной, с тобой
В могилу избавления хитро зазывает-навевает .
А риффовым потоком соблазнения предлагает
Забвение наитием толкает и их ломает
Толкает Он бежать , что бы грехи забрать
Туда , где обещал Всевышний дать и взять
Судьбы грехи , отчаянье вселенной децибелы, и сохранить
Сохранить ведь должен нас Он в переходе - не потерять.

Источник радости добра и синевы печать
И пламень неземной на всех потоках преподносим
И Бог не оставит нас и ЗЛОСТНО не осудит
А мы умирающую гордость Вида Сохраним.
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Клоуни пожартували.

Тариф на 1 куб м гарячої води, виставлений киянам у платіжках за грудень 2019 р. складає 97,89 грн. Таким він був і в листопаді - червні 2019 року.

Тариф на опалення: 1654,41 грн за 1 Гкал і не змінювався з січня по грудень 2019 року.

Наведені цифри взяті з графи "Вартість, тариф, розмір" рахунку-повідомлення КП "Київтеплоенерго", яке надає послуги з постачання тепла і гарячої води киянам.

У багатоквартирних будинках, які обладнані індивідуальними котельнями вартість може відрізнятись, оскільки такі будинки не підключені до загальноміської теплової мережі, а мешканці будинку в особі ОСББ чи обслуговуючої компанії самостійно купують газ для обігрівання будинку і підігріву води.
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Миколаївська область. Вартість газу разом з доставкою в грудні 6.3256 грн/м.куб, в січні вартість газу 6.913992 грн/м.куб + доставка 1.308 грн/куб. Дякую ріднім слугам та дбайливому уряду за зниження на 30%. 73% ідіотів за що мені таке щастя.
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я не могу понять, либо Черкассы опять не попали в очередное "покращення" но у меня платёжка только выросла!!! 2 месяца назад я платил за горячую воду 250грн, сейчас плачу 300грн. Единственное, что поменялось - после 12 ночи ВОДЫ ГОРЯЧЕЙ НЕТ, течет еле-еле тепленькая а то и вовсе холодная. Т.е. 24\7 воды нет а платежка подорожала. Вот такие вот, рехформы.

У кого-то реально хоть что-то дешевле стало? просто спортивный интерес! Гривна укрепилась - всё подорожало от 10 до 25%, в магазин уже без 1000 можно даже не заходить.

p.s. в отличии от зефиров - могу доказать свои слова скрином с приватбанка с архива платежей за коммуналку! И это касается не только воды!
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Так на карті перераховані 5 міст, що не попали. Черкаси серед них.
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вопрос не в пересчёте а в том, что суммы пересчитались только НАОБОРОТ, в сторону повышения. Об этом речь. Т.е у остальных якобы снизилось, а у 5 типа по старому но по факту - выросло, причём нехило.
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Можливо, нам простіше, в Чернівцях нема центрального постачання гарячої води вже років 25. Всі кладуть бойлери.
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Единственная правда от гончарука была когда он сказал, что у зеленой твари в бошке пустое место, а сам он в экономике профан. А здесь брешет в чистую.
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БРЕХНЯ ,а если что и снижено так из-за ТЁПЛОЙ ПОГОДЫ ,хватит БРЕХАТЬ людям ,не можете работать идите НАХ ............
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В Чернигове у тех, кто топится от ТЭЦ (уголь), платёжки ого-го.
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Ну да, Ну да. В декабре платежки были примерно на 20 процентов ниже и отсутствующую горячую воду тогда не приписывали). Врем как дышим))))
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да судя по тому, что многие пишут - нигде не снизили. У меня наоборот только выросло, причём неслабо.
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