 Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сказано - зроблено! Платіжки на тепло і гарячу воду для громадян знижені до 30%. У 124 містах України здійснило перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго.
До урядової ініціативи приєдналися вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєверодонецьк, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ", - зазначив Гончарук.
Він наводить як приклад платіжки за грудень 2019-го в кількох областях:
— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах: від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;
— по 2-кімнатних квартирах: від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;
— по 3-кімнатних квартирах: від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.
Також у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад і грудень 2019 року.
За словами прем'єра, це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.
Расценка стала выше и разовый перерасчёт!
Если смотреть декабрь прошлого года, то существенно дороже, а скидка на лохов рассчитана
Выборы позади .. А жизнь ключом-вопросом бьет без сожалений.
И Ваш Бог живет в лучезарности луны и ваших устремлений.
Надежды позади .. А длинные ролевые игры и судьбы изнемождений ,
И в логове казуального бытия смелы и в череде слепых рождений
Президент уже Позади..Выискивая странности у других, но без личных изменений
И Ему жалко жалости страстям и духу воплощений .
Вожделения Зеленского - Позади.. Изменить неизменяемое - людской удел заплесневелый
И неугасимые-лампады-счастья-любящих-создания-монады -- ПОЗАДИ .
А где запятую ставить я заграничная сатана - Вам дьявольски отдаМ ...
И дрожь тут не унять и взгляд ангела Земли порочный ,
И чувства наши вплетены в сознание пришельцам ,
И Архитектор-анти-Криатор избы - есть наш БОГ незваный ,
Путь пройден по Днепру и мы кстати там ,
Где раньше инопланетный разум не рад был вам
И в мере возбуждения вашим вещим снам
Мы там , на глубине страстей первичных насаждений .
В астрале времени - ментале вожделений.
Все просто - пассажи светлых изменений
Пред нами и посылы тайных зарождений
Видим мы не в первый раз наверное
А Украина наша в переходе изменений
Живем мы в бытие и видим ваше соглашение
Ведь парадигмы изменения - живое помутнение
Земной судьбы узоров тайны просвещение
Исчезновение злобы , где в правде упоение.
А инопланетные гребут Земельку наперебой толпой ,
Оставив нам ее опустошенной , но широкой и нагой.
Сей хитрый образ культа - Он со мной, с тобой
В могилу избавления хитро зазывает-навевает .
А риффовым потоком соблазнения предлагает
Забвение наитием толкает и их ломает
Толкает Он бежать , что бы грехи забрать
Туда , где обещал Всевышний дать и взять
Судьбы грехи , отчаянье вселенной децибелы, и сохранить
Сохранить ведь должен нас Он в переходе - не потерять.
Источник радости добра и синевы печать
И пламень неземной на всех потоках преподносим
И Бог не оставит нас и ЗЛОСТНО не осудит
А мы умирающую гордость Вида Сохраним.
Тариф на 1 куб м гарячої води, виставлений киянам у платіжках за грудень 2019 р. складає 97,89 грн. Таким він був і в листопаді - червні 2019 року.
Тариф на опалення: 1654,41 грн за 1 Гкал і не змінювався з січня по грудень 2019 року.
Наведені цифри взяті з графи "Вартість, тариф, розмір" рахунку-повідомлення КП "Київтеплоенерго", яке надає послуги з постачання тепла і гарячої води киянам.
У багатоквартирних будинках, які обладнані індивідуальними котельнями вартість може відрізнятись, оскільки такі будинки не підключені до загальноміської теплової мережі, а мешканці будинку в особі ОСББ чи обслуговуючої компанії самостійно купують газ для обігрівання будинку і підігріву води.
У кого-то реально хоть что-то дешевле стало? просто спортивный интерес! Гривна укрепилась - всё подорожало от 10 до 25%, в магазин уже без 1000 можно даже не заходить.
p.s. в отличии от зефиров - могу доказать свои слова скрином с приватбанка с архива платежей за коммуналку! И это касается не только воды!