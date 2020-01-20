 Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Пристайко під час спільної пресконференції в Києві з чинним головою ОБСЄ Еді Рамою.
"Що стосується Мінського процесу та обстрілів, ми, безумовно, стурбовані цим. Ми обговорювали це з новим чинним главою ОБСЄ - що це означає взагалі. Чи означає це повний зрив процесу або збіг багатьох чинників, які призвели до зростання обстрілів", - сказав Пристайко.
"Перше що ми маємо зробити зараз - і ви почули це від прем'єр-міністра Албанії - ми маємо посилити місію ОБСЄ, це стосується їхнього мандата, перебування 24 години на добу, технічних можливостей для того, щоб фіксувати ці дані і вимагати дотримання", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.
Міністр наголосив, що буде реакція на такі обстріли з української сторони, яка намагатиметься терміново зв'язуватися з партнерами по нормандському формату.
"Тому що, справді, так само, як і ви, бачимо, що домовленості не спрацьовують", - додав Пристайко
Як повідомлялося, 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один український воїн загинув.
Праільна. рішеніє! куйлу поскаржіться!
"Кто всегда жалуется, того никогда не жалеют." Томас Фуллер
идиоты , мля. 18 января - 1 погиб и 10 ранено, 19 января - 8 ранено. Нихерово так снизилось...
тактика поменялась у врага, прицельно скидывают бомбы с беспилотников, от которых не скрыться... А не стреляют видимо наши в ответ....
"переговоры" всегда проходили успешно
Клятый барыга!
то ж звертайтеся! в них ще багато гарних ідей є!
А шо он может сделать? Он же ж говнокомандующий... говнокомандец такой... а шо они... они первые...
а мы будем, мы должны, мы планируем, мы обратимся... морген, морген, нур нихт хойте... созвучно идишу...
А-а-а. Ну, тогда я спокоен. Эти точно порешают.
У вас уже и готовая формула "обращения" есть: "я вас очень папрашу павлиять на ту сторону!"
До чего ж, ****, тошно на вас смотреть!
Обстрелов НВФ РФ, ты хотел сказать? Или опять "это кто-то там стреляет, а нужно просто прекратить"?
Вроде очень добрый, а несет чушь. Ах да, тамженашиублюди.... Захряченко например был такой себе - он даже в ВСУ служил в свое время.
Зе же говорил, как он смотрел в глаза путину 8 часов на нормандской встречи....
Не разглядел что ли как, путин послал его нах и его "все за ради Мира..."?
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Пристайко в Раде не ответил на вопрос относительно визита Зеленского в Оман
https://www.unn.com.ua/ru/news/1846992-pristayko-v-radi-ne-vidpoviv-na-zapitannya-schodo-vizitu-zelenskogo-v-oman
Сдавайтесь и будет вам мир (
P.S. страна напуганных идиотов
По другому быть не может.
А 4 раза тем более))))
Он только во вкус вошел...
И теперь удивляется чего же его снова обносит сосед алкаш?!))))
Это слоган наших 73% уставших от войны и беспредела Барыги увеличившего свое состояние в трилионы раз!))))