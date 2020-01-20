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Все про:обстріл (5894) Донбас (13009) нормандська четвірка (965) Пристайко (336)

 Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що українська сторона намагатиметься зв'язатися з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі і невиконанням бойовиками Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Пристайко під час спільної пресконференції в Києві з чинним головою ОБСЄ Еді Рамою.

"Що стосується Мінського процесу та обстрілів, ми, безумовно, стурбовані цим. Ми обговорювали це з новим чинним главою ОБСЄ - що це означає взагалі. Чи означає це повний зрив процесу або збіг багатьох чинників, які призвели до зростання обстрілів", - сказав Пристайко.

"Перше що ми маємо зробити зараз - і ви почули це від прем'єр-міністра Албанії - ми маємо посилити місію ОБСЄ, це стосується їхнього мандата, перебування 24 години на добу, технічних можливостей для того, щоб фіксувати ці дані і вимагати дотримання", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що буде реакція на такі обстріли з української сторони, яка намагатиметься терміново зв'язуватися з партнерами по нормандському формату.

"Тому що, справді, так само, як і ви, бачимо, що домовленості не спрацьовують", - додав Пристайко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ОБСЄ 21 січня відвідає Донбас

Як повідомлялося, 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один український воїн загинув.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170777
 
 
 Топ коментарі
 
Коли до зебілів вже дійде - Раха ніколи не зупиниться, хуйло навіть конституцію міняє, щоб узаконити і гарантувати не припинення війни за територію України. Коли в порожніх макітрах перестане гуляти вітер? Хоча це питання риторичне.
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Праільна. рішеніє! куйлу поскаржіться! Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1501
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Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко

А-а-а. Ну, тогда я спокоен. Эти точно порешают.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что украинская сторона будет пытаться связаться с партнерами по "нормандскому формату-- Что значит будет пытаться ? Берешь и делаешь а не ветер гоняешь Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9459
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потрібна АДЕКВАТНА відповідь, земудаки Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4387
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а тем временем 8 раненных 18 января, от нас скрывают, что они ранены после обстрелов в Золотом-4, называя соседний поселок Орехово. Скрывают, чтобы не обвиняли, что разведение войск в Золотом ни к чему не привело....
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Костянтин Залізняк
Праільна. рішеніє! куйлу поскаржіться!

"Кто всегда жалуется, того никогда не жалеют." Томас Фуллер
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так бубочка только сегодня сказал, что количество обстрелов снизилось. Не?

идиоты , мля. 18 января - 1 погиб и 10 ранено, 19 января - 8 ранено. Нихерово так снизилось...
тактика поменялась у врага, прицельно скидывают бомбы с беспилотников, от которых не скрыться... А не стреляют видимо наши в ответ....
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Напевне дзвінки Зєлєнского куйлу не допомагають. 🤔
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Порох связывался непосредственно с сепарами, по арте


"переговоры" всегда проходили успешно Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2602
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С тем же успехом можно поговорить со своей .опой
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чмери! ответку надо ...и из всех калибров ... шоб суки нос свой сраный не могли высунуть... Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7893
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Дык, кто то на этом наживается.
Клятый барыга!
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шо, відведення не допомогло?
то ж звертайтеся! в них ще багато гарних ідей є!
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Коли до зебілів вже дійде - Раха ніколи не зупиниться, ***** навіть конституцію міняє, щоб узаконити і гарантувати не припинення війни за територію України. Коли в порожніх макітрах перестане гуляти вітер? Хоча це питання риторичне.
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Давай поіменно всім зебілам закидувати про те, як вони нагаласували. І давай не звужувати коло зебілів, адже їх аж 73%, не тільки 43%
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Вот съездит членограй в Израиль, поскорбит, посмешит, отметит, отпразднует, наестся мацы, споет и спляшет тум балалайку от великой печали, и с новыми силами начнет призывать да разводить...
А шо он может сделать? Он же ж говнокомандующий... говнокомандец такой... а шо они... они первые...
а мы будем, мы должны, мы планируем, мы обратимся... морген, морген, нур нихт хойте... созвучно идишу...
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Постукає порожньою довбешкою об стіну плачу, цидульку з бажаннями запхає. І усё одразу стане ОК!
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Там ще є питання, яке бажання буде в бубачкіній цидульці...
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Знать бы про ті бажання... бо впевнений, що там не буде нічого на користь України
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Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко

А-а-а. Ну, тогда я спокоен. Эти точно порешают.
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Свяжетесь с партнерами это с кем с Кацапами !? ... И значить это правда что обстрелы и потери ВСУ усилились с вашим отводом войск!!!
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А что связь Плохая , Почему не связались , а Что ты мне говоришь , что нада связаться.В ОБСЕ больше половины русских, они над тобой поржут Министр ты внутренних , а может и внешних Сношений.
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Партнеры в том формате далеко не все. А откровенные лицемерные враги.
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А достойную ответку дать в мозг не приходит? Как в яслях побежали ябедничать глыбоко стурбованым от которых толку нет 5 лет...
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украинская сторона будет пытаться связаться с партнерами по "нормандскому формату"Источник: https://censor.net.ua/n3170777

У вас уже и готовая формула "обращения" есть: "я вас очень папрашу павлиять на ту сторону!"
До чего ж, ****, тошно на вас смотреть!
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Он ещё хуже сказал, попросил - начать влиять...
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С каких это пор необходимо с "повстанцами" договариваться?
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Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", - сказал Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3170777\\\\\\\\\

Обстрелов НВФ РФ, ты хотел сказать? Или опять "это кто-то там стреляет, а нужно просто прекратить"?
Вроде очень добрый, а несет чушь. Ах да, тамженашиублюди.... Захряченко например был такой себе - он даже в ВСУ служил в свое время.
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а че так?
Зе же говорил, как он смотрел в глаза путину 8 часов на нормандской встречи....
Не разглядел что ли как, путин послал его нах и его "все за ради Мира..."?

Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8107
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СУКИ!!! Ваше фейковое перемирие "действует" уже 3 недели, а расстрелы наших защитников ни на день не прекращались! А вам, тварям, за отдыхом, некогда обратиться к "партнерам" по нормандскому формату с официальным обращением о нарушении рашистами договоренностей. Намечаете новые точки отведения, новые квадратные километры рашистам отдаете! Зрадовласть неукраинская! Чтоб вы на очередном отдыхе остались на ПМЖ!
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Главзебіл якраз і спілкувався в Омані з партнером Сурковим - розробником доктрини руцкого міра, завдяки яким у нас війна.
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А кто, суки бессовестные, обещал, что если "дырявые" нарушат перемирие в местах отступления ВСУ, наши сразу вернутся на прежние позиции?
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Низзя. Только 50 оттенков озабоченности
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Тут головне, щоб новий діючий голова ОБСЄ Еді Рама визнав, як і Сайдік (колишній спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі), що касапія є стороною війни на сході України, попри те, що вона відмовляється вважати себе такою.
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коли був на посаді - то да, бабло йому закривало очі...
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тоже не видит устойчивого перемирия?????????? а есть устойчивый обстрел и гибель наших солдат
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Но это же на отдельных участках! Тут стрыляют - тут провокационное нарушения мира. Рядом не стрыляют - там мир. Вопщем - везде мир.
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Связаться, с партнерами, с обсе, с пасе, с оон, с марсианами, выразить глубочайшую озабоченность. Все что угодно, но только не дать приказ войскам, только не это, да Зе!ля?
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Не отвлекай меркель от дела она вместе с главами многих европейских стран отсасывает у Путина газ, им не до Украины.
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у нас МИДа нет,есть пристайко
Пристайко в Раде не ответил на вопрос относительно визита Зеленского в Оман
https://www.unn.com.ua/ru/news/1846992-pristayko-v-radi-ne-vidpoviv-na-zapitannya-schodo-vizitu-zelenskogo-v-oman
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А що, ще не зв*язувались? І ніякого шуму не було? І Раду Безпеки не збирали? Це ж не ваші діти там гунуть? У вас теплі і просторі кабінети і екскурсії і вояжі.
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Який прілєжний мальчік, жаліється вчительці, замість того, щоб дати здачі.
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"Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко" - Зеленский поздравил Путина с Новым годом и обстрелы почти прекратились. Путин хочет чтобы Зеленский ему ещё что-то приятное сделал.
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Не прошло и полгода, как появилась реакция на обстрелы. Вообще, МИД у нас какой то вялый и беззубый.Такое...ни рыба ни мясо ).
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Астанавитес! Абратитес напрямик к пуйлу чиво ж развведение не памагло, может он телеграму не получил?
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денонсировать разведение, вот что надо а не скулить на Луну.
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Пристайко уточнил, что разведение означает разведение "живых" сил ВСУ, но фортификационные сооружения остаются. "Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того - не дай Бог, планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции и поверьте мне, мы не рекомендуем играться и пробовать такие шаги, попытаться прикрыться разведением, чтобы занять позиции или захватить какой-то город", - подчеркнул он
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Прекратить стрелять , что бы закончилась война - не прошло
Сдавайтесь и будет вам мир (
P.S. страна напуганных идиотов
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В меж галактическую лигу ОМАНСКИХ меньшинста...
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З таким самих успіхом можуть зв,язатися з Александром Македонським.
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А почему не с отаманом Сірко?зв'язуйся з українським!
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Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим !? А весь кабмин,оп и кучу зеленых макак из монобольшинства в окопы на передовую не хотите разместить,чтоб обеспокоенность была более глубокой ?
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Стесняюсь спросить - а на передовой есть спа, маникюр и массаж.
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Когда у руля...3 ды уклонист и сцыкло
По другому быть не может.
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Для Бубы Оманского один раз не п...с
А 4 раза тем более))))
Он только во вкус вошел...
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Мудрый украинский нарИд сменил на подворье старого покоцаного в боях волкодава на цыркового пуделя из шапито деда Бени...
И теперь удивляется чего же его снова обносит сосед алкаш?!))))
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Пристайка, а слабО тебе позвонить в Донецк Чепушилину, и сказать ему: "надо просто перестать стрелять !" ?
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Просто нужно перестать сопротивлятся! Расслабится...и получать удовольствие от чужого процесса!)))

Это слоган наших 73% уставших от войны и беспредела Барыги увеличившего свое состояние в трилионы раз!))))
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Ах ты наш Обеспокоенный , - Наших ребят росстреливают в упор , ведь они послушные .А вы просто надо перестать Стрелять .Сделайте так , что бы Они перестали Стрелять , что бы некому Было.
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Там же нашибратья , куда стрелять по одномунароту
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А чи не є ці обстріли підставою для повернення ЗСУ на попередні позиції "за 5 хвилин"? Чи повертатися вже нікуди?
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а шо то не видно опарышей зеленой мухи на ветке Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9554
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Пан Пристайко стверджує " Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі". Пане міністре! А в України є партнери "нормандському форматі"!!?? Це що "великий Пу " партнер чи може піонер Макроша і комсомолка Баба Ангела партнери!? Не смійтеся. Макроша і Баба Меркель це агенти Кремля, вони ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви,відмовилась надати військову допомогу, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій. А Кремль Шредерам і іншім агентам (бабі Ангелі...) мільйони платить за зраду. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЄВРОПА ПРОДАЖНА. Німці, Французи, ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
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будеш потом в суде обьяснять как вместе с зеленским сдавал украину путину
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ой, не скоро до суду з-за наявності 73/43%зебілів...
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Вже прикатилися до кінцевої зупинки. Глухий кут.
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Оно будет только пытаться связаться...., грёбаный ты , пристайкин. Ты, должен уже кричать во всё своё дипломатическое горло !!!!
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