 Україна зв'яжеться з партнерами по "нормандському формату" у зв'язку з посиленням обстрілів на Донбасі, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Пристайко під час спільної пресконференції в Києві з чинним головою ОБСЄ Еді Рамою.

"Що стосується Мінського процесу та обстрілів, ми, безумовно, стурбовані цим. Ми обговорювали це з новим чинним главою ОБСЄ - що це означає взагалі. Чи означає це повний зрив процесу або збіг багатьох чинників, які призвели до зростання обстрілів", - сказав Пристайко.

"Перше що ми маємо зробити зараз - і ви почули це від прем'єр-міністра Албанії - ми маємо посилити місію ОБСЄ, це стосується їхнього мандата, перебування 24 години на добу, технічних можливостей для того, щоб фіксувати ці дані і вимагати дотримання", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що буде реакція на такі обстріли з української сторони, яка намагатиметься терміново зв'язуватися з партнерами по нормандському формату.

"Тому що, справді, так само, як і ви, бачимо, що домовленості не спрацьовують", - додав Пристайко

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Як повідомлялося, 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один український воїн загинув.