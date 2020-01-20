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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2358) Росія (14964) Донбас (13009) мінські угоди (1683) Сайдік (158)

 Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - Сайдік

Росія вважає себе нібито посередником у війні на Донбасі, хоча Мінські угоди підписали представники РФ, України та ОБСЄ - що означає, що Росія є стороною конфлікту.

Про це в інтерв'ю виданню "Коммерсантъ" заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік, який пішов зі свого поста, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитеся на Мінські угоди, на те, як вони підписані в оригіналі, ви побачите підписи [колишнього глави місії ОБСЄ в контактній групі] Хайді Тальявіні, [експрезидента України] Леоніда Кучми та [колишнього посла РФ в Україні] Михайла Зурабова. Потім пропущено відстань - і є Захарченко і Плотницький. Чому зверху Україна і Росія? Вони хіба не сторони конфлікту? Саме тому вони стоять зверху. І є один посередник - ОБСЄ", - зазначив Сайдік.

Сайдік наголосив, що Росія відмовляється вважати себе стороною конфлікту, говорить про свою посередницьку роль, однак і її виконувати відмовляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО мають відбуватися за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ, - Сайдік

"Візьмімо останній "закон" так званої "ЛНР" про так званий кордон: про те, що "державний кордон" - це вся область. Чи вважає Росія, що це сумісно з Мінськими домовленостями, в яких ідеться про окремі райони Донецької та Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає Мінським угодам? Ні! Де голос Росії? Посередник іноді зобов'язаний говорити відкрито. Якщо він мовчить, то є припущення, що він згоден. Це лише один приклад... Посередник не може бути на чиємусь боці. Якщо ви читаєте звіти спільної моніторингової місії, то 80-90% відмов у доступі [спостерігачам] припадає на так звані республіки. Де тут посередництво Росії? Якщо хтось посередник, то він має діяти як посередник. А якщо посередник на одному боці, то він не посередник, а "односторонник", - зазначив ексспецпредставник.

На думку Сайдіка, Мінські угоди потрібно продовжувати втілювати в життя.

"На відміну від багатьох і в Україні, і в Росії, і в Європі я вважаю, що Мінські угоди - хороші угоди. Їх можна втілювати в життя. Але це конфлікт глобального масштабу, в якому є нераціональні елементи, що не дозволяють втілювати угоди. Якийсь особливий статус для Донбасу мав би сенс у складі України. Але поки не бачу готовності і бажання керівників так званих республік бути в складі України", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170774
 
   
 Топ коментарі
 
НИфига себе .... Россия - сторона конфликта на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4395дошло на шестой год ............ Россия - сторона конфликта на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 1988
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Хер Сайдик, чого ти про це мовчав усі ці роки?
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пока он был в ОБСЕ , он не мог этого говорить, сейчас на шестой год он может это сказать, как не полномочное лицо....
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Певно кацапи перестали платити йому гроші , от він і різко прозрів . Тому розповідає про те що тоді бачив , але мовчав .
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а може зараз і нахер вони нам потрібні???
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якщо хочуть в Україну нехай голосують ногами і руками
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Нах нам нужен их голос? Втереться в Украину и опять с плакатиками нетната, и мы всех кормим лазить, а то и еще чего похуже???!!!!!
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їхнього голосу нам на наших виборах не потрібно, нехай в себе голосують за Україну Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - Сайдік - Цензор.НЕТ 358
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Что ж только "экс" и ушедшие рот начинают раскрывать? Когда был действующим, почему язык в жо пе был?
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уже даже х.з. что там и к чему, но то шо Рашку наши заставили поставить ничего не значащую подпись, это однозначно хорошо. правда Рашке на подпись плевать, как и на тот шо Чмучма подписала Меморандум и "Бааальшой договор о дружбе и жвачке"
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Хер Сайдик, чого ти про це мовчав усі ці роки?
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Даже часто-густо плохо видящее и слышащее ОБСЕ уже вынужено напоминать властям Украины, кто убивает ее граждан...
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Сайдик не жванди! Іхтамнєт! ОБСЄ їх там за шість років ні разу не фіксувала!
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"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали", - заявив Владимир Путин, ---- это о Будапештском меморандуме
и также везде.
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Правда,сказанная несвоевременно стоила нам жизней,лучших из нас...
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Сайдика интересует желают или не желают марионетки кремля быть в Украине???? А то что Украина не зочет этот кровавый руснявый гнойник у себя видеть независимо от их желания этого Сайдика не интересует???!!!!
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Жесть, во это да, Я не узнаю Сайдика😧😧😧норешт1 д1йшло ☝️☝️☝️
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.. . .Что то не могу понять.. .................................................................

.

Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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Нарешті, він (спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік) визнав, що ОБСЄ - посередник; причому - єдинний. А що заважало це визнати, коли був при посаді? Не інакше, як касапське газпукове бабло.
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это тот Сайдик...за которого мы уже забыли?
здратути...
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А Сівохо і Ермак і Ко кажуть, що вони брати. У них головний ворог Порох. І далі збираються відводити в поле війська з укріплень.
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Россия - это создатель конфликта, а сторона - Англия с США, которые отказались от выполнения обещаний по Меморандуму.
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"Сторона конфликта" Это если бы Россия и Украина схватились за обладание Белоруссией. А так здесь напрямую не спровоцированная агрессия России против Украины, захват и аннексия Крыма и Севастополя , полная блокада Азовского моря и оккупация части Донецкой и Луганской областей Украины с продолжением боевых действий на украинской территории, в нарушение международного права, международных законов и договоров между РФ и Украиной. Какой нафик "конфликт", ну хоть так вот признали что РФ все таки там есть пусть и с такой вот "двойственной формулировкой"
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