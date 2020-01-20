 Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Так, 17 січня тендер на проєктування аеропорту виграла фірма "Прогрестех-Україна", кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає в Москві. Зрозуміло, хто він такий, у Мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проєктування була встановлена ​​демпінгова, в 12 мільйонів гривень, очевидно, щоб за всяку ціну виграти тендер", - розповів він.

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"Прогрестех", головою правління якої є Кульчицький, в Україні працює давно. Але саме з початку війни компанія помітно посилила активність на українському ринку. З 2016-му році Кульчицький створив спільне підприємство з Київським політехнічним інститутом, став навіть раптово почесним професором КПІ. Кульчицького цікавить робота на стратегічних напрямках - в інфраструктурних проєктах і в авіабудуванні в Україні. Кульчицький пропонує найкращим українським студентам КПІ безпосередньо влаштовуватися до нього, щоб всі перспективні кадри відразу потрапляли на замітку до "Прогрестех", - додав журналіст.

У 2011-му році в журналі "Москва" професор Кульчицький пояснив свою стратегію дуже прямо і відверто: "В останні роки з'явилася мода лякати людей "страшилками" про витік мізків. Не треба лякатися витоку мізків з країни, бо на цей момент він значно знизився , а для "Прогрестех" і зовсім такої проблеми не існує. Ми маємо дочірні фірми у Вірменії і в Україні, активно і з користю для справи акумулюємо у себе найкращі кадри, які знаходимо в СНД. Резерви там поки ще є, а роботи за фахом через розвал економіки днем ​​з вогнем не знайдеш. І ми їх беремо до себе. Питання міграції з ближнього зарубіжжя в нашу країну дуже важливе для її подальшого розвитку. Є ж у американців різні програми за грін-картами - "Національне надбання", "Соціальна безпека", "Видатна людина "... З їхньою допомогою вони залучають до себе вкрай необхідних фахівців. І Росії потрібно проводити аналогічну лінію. Якщо є реальна можливість залучити інженера ззовні, якщо рівень життя в Росії вищий, ніж у колишніх союзних республіках, то цим треба скористатися".

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"Ось для якої мети працює Кульчицький в Україні - і хоче продовжити вербувати кадри на гроші державного бюджету. Сподіваюся, Служба безпеки дасть оцінку результатам тендеру з проєктування Дніпровського аеропорту. В руки російської компанії віддано проєктування одного з ключових інфраструктурних проєктів, аеропорту, має важливе стратегічне значення. Хотілося б, щоб керівництво країни, яке відповідає за безпеку держави, взяло на себе відповідальність за це. Чомусь не чути, щоб хоч одна українська фірма отримала російське держзамовлення з будівництва будь-яких державно важливих об'єктів. Ну і варто встановити, хто там у міністерстві йде назустріч росіянам, хто прийняв рішення про допуск до тендеру взагалі. Сподіваюся, що парламент відреагує на таку подію. Конкурс треба скасовувати. Ніякого "Прогрестех" на стратегічних об'єктах України бути не повинно", - резюмував Бутусов.