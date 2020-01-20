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Все про:аеропорт (430) Дніпропетровськ (1247) Росія (14964) тендер (133) Бутусов Юрій (1205)

 Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов

Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук Російської Федерації Володимиру Кульчицькому, відзначеному в 2003 році президентом РФ Путіним званням Заслужений працівник транспорту Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Так, 17 січня тендер на проєктування аеропорту виграла фірма "Прогрестех-Україна", кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає в Москві. Зрозуміло, хто він такий, у Мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проєктування була встановлена ​​демпінгова, в 12 мільйонів гривень, очевидно, щоб за всяку ціну виграти тендер", - розповів він.

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Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов 01

"Прогрестех", головою правління якої є Кульчицький, в Україні працює давно. Але саме з початку війни компанія помітно посилила активність на українському ринку. З 2016-му році Кульчицький створив спільне підприємство з Київським політехнічним інститутом, став навіть раптово почесним професором КПІ. Кульчицького цікавить робота на стратегічних напрямках - в інфраструктурних проєктах і в авіабудуванні в Україні. Кульчицький пропонує найкращим українським студентам КПІ безпосередньо влаштовуватися до нього, щоб всі перспективні кадри відразу потрапляли на замітку до "Прогрестех", - додав журналіст.

Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов 02

У 2011-му році в журналі "Москва" професор Кульчицький пояснив свою стратегію дуже прямо і відверто: "В останні роки з'явилася мода лякати людей "страшилками" про витік мізків. Не треба лякатися витоку мізків з країни, бо на цей момент він значно знизився , а для "Прогрестех" і зовсім такої проблеми не існує. Ми маємо дочірні фірми у Вірменії і в Україні, активно і з користю для справи акумулюємо у себе найкращі кадри, які знаходимо в СНД. Резерви там поки ще є, а роботи за фахом через розвал економіки днем ​​з вогнем не знайдеш. І ми їх беремо до себе. Питання міграції з ближнього зарубіжжя в нашу країну дуже важливе для її подальшого розвитку. Є ж у американців різні програми за грін-картами - "Національне надбання", "Соціальна безпека", "Видатна людина "... З їхньою допомогою вони залучають до себе вкрай необхідних фахівців. І Росії потрібно проводити аналогічну лінію. Якщо є реальна можливість залучити інженера ззовні, якщо рівень життя в Росії вищий, ніж у колишніх союзних республіках, то цим треба скористатися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян

"Ось для якої мети працює Кульчицький в Україні - і хоче продовжити вербувати кадри на гроші державного бюджету. Сподіваюся, Служба безпеки дасть оцінку результатам тендеру з проєктування Дніпровського аеропорту. В руки російської компанії віддано проєктування одного з ключових інфраструктурних проєктів, аеропорту, має важливе стратегічне значення. Хотілося б, щоб керівництво країни, яке відповідає за безпеку держави, взяло на себе відповідальність за це. Чомусь не чути, щоб хоч одна українська фірма отримала російське держзамовлення з будівництва будь-яких державно важливих об'єктів. Ну і варто встановити, хто там у міністерстві йде назустріч росіянам, хто прийняв рішення про допуск до тендеру взагалі. Сподіваюся, що парламент відреагує на таку подію. Конкурс треба скасовувати. Ніякого "Прогрестех" на стратегічних об'єктах України бути не повинно", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170772
 
   
 Топ коментарі
 
А кака разніца? Я шота нєпанімаю?
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хуже не будет - правда Бутусов?
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"В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."
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а Баканов не видит этого черта....почему-то Бутусов видит....
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баканов это цей?

ОписІва́н Генна́дійович Бака́нов - український бізнесмен, з 2019 року - державний діяч, працівник органів держбезпеки, Голова СБУ. Член РНБО. Перший заступник Голови СБУ і начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Близький друг Володимира Зеленського. Вікіпедія
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Вроде он усилил свою активность с начала войны,а в 16 году совместно КПИ создал СП и стал почётным профессором.И Баканов не видит.А кто виноват что сначала войны никто и не смотрел в эту сторону?
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Ситуацыя абс неприпустима!!!Заборона будь-якого заробітчанства катсабів Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5096 Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5644
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Наші уооди- чиновники за більший відкат шозавгодно, комузавгодно продадуть.
п.с. хто взагалі допустив козлорилих до конкурсу...
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Знаю працював в кращі часи, тоді ,ще зустрічалися нормальні люди.Потім почалося Безупинне покращення, кухаркіними виродками
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А что на это нам скажет таварисч Баканов -Куршавельский.
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А шо на это говорил Грицак - Мальдивский? Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2206
"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке. В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ." Источник: https://censor.net.ua/n3170772.
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Почему этот Прогресстех за 5,5 лет так и не попал в санкционный список???
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Берегли, чтобы именно Зелемойский начал развёртывать сотрудничество с паРашей, которое при Порошенко постепенно сворачивалось.
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Какой предусмотрительный Порошенко - берег, чтобы начать развертывать сотрудничество с паРашей, да, пригожинец?
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Лишнехромосомное, не подскажешь - с какого дуба ты упал, чтобы выстрогать волшебную палочку и сделать всё сразу, а то по эскизам инфантильных мечтаний малороссов в паРаше выстрогали Буратино? :D
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Не по адресу - задавай подобные вопросы с подобными обращениями своим коллегам по фабрике троллей, лахтинец лишнехромосомный Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2343 .
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Лишнехромосомное, а слабо сказать - Сам дурак! или тебе в детсадике ещё не разрешают?
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Ты в своем уме? На рашке сотни тысяч разных фирм, что все фирмы надо знать и все вписывать в списки? Или это зеледрочеры так оправдывают своего оманского осла бубонную чуму за то что рашисты в последние 8 месяцев полезли со всех углов к нам в страну, т.к. у нас у власти кремлевский ушлепок клован? Вы со всем , уроды, из ума уже выжили. Зеленожопые пригласили этих уродов, а виновата прошлая власть? Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил
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"что все фирмы надо знать и все вписывать в списки"

Те, которые сотрудничают с рашистской оборонкой и лезут на украинский рынок - разумеется, нужно знать и вписывать в список, а как иначе? Санкционные списки предполагают серьезную работу, а не с кандачка за пол-часика набросать.

" Зеленожопые пригласили этих уродов, а виновата прошлая власть"
Ты статью-то осилил, болезный? Этот урод тут с 2016го года активно участвует в разных проектах - какие в 2016м "зеленожопые" его пригласили?
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Как то ты так из далека заходишь, надо сразу строчить, что это усьо Порох виноват, а зелень ни ни самая лучшая власть за всю независимость Украины.
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СБУ в Курвашавелі в той час надривалася?
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Если что, то была информация что даже на заправках рашкинцы устанавливали двери, а в них были "маячки"(это чтобы ракеты более точно шли к целям, принимая несколько точек сигнала позиционирования).
И не удивлюсь если это правда. Как и то что "академик" заложит пару тонн взрывчатки в аэропорту чтобы когда попрут, подорвать и посеять панику. Нету в мире такой подлости чтоб ее не сделал россиянин. Даже Меркель обосралась когда Путин ВНЕЗАПНО впустил в кабинет где была встреча, собаку, а она их просто до паники боится, ее "ажтрисет"(как и когда она встечалась с нашим Зелей)))
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а в ТВЄЛах детонаторі? Хде детонаторррррр??????
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Я так вижу что галоперидола вам так и не завезли?

ну что же, будем сжимая глаза и дальше читать ваш поток сознания
или не только глаза..... Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1545 челюсти то есть
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Я правильно понял, что в ТВЄЛах нет взрівателей а в дверях есть?
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Товарищ, считаю шо вам надо отдохнуть.
Где я за "взрыватели в дверях" написал то?
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Какаяразніца, маячки, взріватєли..єто одиннарот, пардон, результат.
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В твоей психбольнице детонаторы, и подозреваю у тебя в ....опе
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Не вижу проблему, ведь Ермак с Герусом именно этого добиваются, их на это, через Зелемойского, благословил зелекторат. Кто-нибудь видел, чтобы зелекторат заявил - Мы не хотели этого? Значит всё идёт по плану тех, кто был против Порошенко...
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Электорат Зе - это лохи, только вожак у них "не лох"
Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 566
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С чем в очередной раз поздравляю секту зе-команды Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2413
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А у нас при зе СБУ работает на кремлёвских пасипак, растилает им ковровые дорожки в Украине и если б не активисты, у нас бы наверное давно и концерт памяти кобзона провели.
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Служив разом з двома близнюками. Схожі, як дві краплі води. Але один - шкідник, а інший - чесна людина. Так от шкідник робив шкоду, а отримував на горіхи його брат мовчки, не виправдовувавсь, що це не він нашкодив, брата вигороджував. Потім почали їх відрізняти по очах(очі видають сутність) і справедливість встановилась.
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Для sulima ivan
Старієш Ваньок. А де твоя фраза фі формула життя - Петя шпійон, мародер. Так твої пости просто пости.
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Должно крепко, до остановки дыхания икнуться кому-то в министерстве:

"Ну и стоит установить, кто там в министерстве идет навстречу россиянам, кто принял решение о допуске к тендеру вообще."

Источник: https://censor.net.ua/n3170772

И обязательно ректору КПИ.

"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке.
В 2016-м году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."

Источник: https://censor.net.ua/n3170772
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В мене тільки одне запитання: доки ще зедрисня буде шкваритись на фліртах з руснею?
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Гундяй,флирт с русней,ожил при петюне,нехрен с больной головы сваливать на здоровую.
Это тебе ответ,на дрыстовопрос.
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которые б/у запчасти из рф с тройной накруткой втюхивали ВСУ. Хрен слаще редьки для петюнь
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Так где на них дела и приговоры? А я отвечу нигде, пыль в глаза лохторату перед выборами, это как "шютки" зебила про Пороха и Мальдивы, а само уже 10 раз за пол года где только не отдыхало "уставшее" непонятно от чего.
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******!!! Поспешили чуток- еще ЗЕ не доздал Украину пока недоцарю всех православных
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як доздасть, то буде нам тоді і аеропорт, і бєлка, і дзюрчок
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А ГДЕ БИЛЕЦКИЙ С НАЦЖЕНАМИ АВАКОВА? УСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?
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Бутусов молодец! Крот, который нароет инфу в пику сбу.
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Поэтому аббревиатура маленькими буквами.
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какая разница кто будет строить аэропорт если он будет заасфальтирован?
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Ось так. Цікаво, як цапи переназвуть Дніпро після того, як він буде окупований паРашою? І коли? Зєля провалює строки здачі?
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Що там думати? Катеринослав, або Новоросійськ...
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Є ще один варіант: Продажнимгривнудайськ.
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Це вже не буде мати ніякої різниці. Хоч *********...
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А ВОНО кіборгів шанує? Думає на аєропорт у Дніпрі вже не ************ герої?
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Так раскройте же нам состав конкурсной комиссии. Думаю, что и участников боевых действий и обороны ДАП заинтересует, кто же готовит новые места для героизма украинцев.
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Ну, какие требования, такой и победитель. Если единственным критерием является цена, то получите и распишитесь. Какая страна, такие и критерии.
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Да какая разница!(с)
Если Зе поздравляет ***** с Новым годом, ездит на встречу с его советником в Оман, мы готовимся покупать газ у русских и уже покупаем электроэнергию, и вообще, мы же "ментально сближаемся"!
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Медичи своим врагам улыбались, а потом уничтожали нещадно.
А улыбаться и становиться на колени перед врагом - образ действий клоуна-ничтожества.
Согласен?
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Мой папа меня учил - а какая разница? Ну реально, какая разница чего хотят эти биндеры? Главно, что мы с русскими один народ!
Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2679
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а кто ещё участвовал в тендере? какие цены выкатывали?
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В Україні існує ілюзія тендерів. Там де є реальний інтерес, усі ці "Прозоро" до одного місця.
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я к тому, что нужно подавать информацию корректно и если вдруг окажется, что ближайший конкурент(пусть даже национальный) выкатил 120 мпн., то разобраться почему такая разница, ведь в конце концов все это ляжет на бюджет.
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ніхто не сумнівається що це може бути банальна заказуха. Із журналістикою в нас теж біда, але "если вдруг окажется, что ближайший конкурент(пусть даже национальный) выкатил 120 мпн." саме так і виявиться, причому цей найближчій конкурент, буде мати того ж власника, що й переможець...
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Это Какой то Позор. Кто участвовал в Тендере. Есть Условия , А руские занизили километр полосы до 100 гривень , а западные партнеры так не могут . Вот и весь конкурс
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Гнали на барыгу за Липецкую фабрику, теперь москалей позвали бабло в Украине рубить. Неужели на всей Земле лучшие проекты у Параши? Не верю
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А чому всі кричать? Це ж брати. Вони будуть реконструкцію еєропорта робити для Бені, чи війського? Якщо військового,то це якраз "мирна" братва.
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зебикам надо выкупить это фото, как лицо антикоррупции при зелохе
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Бутусов раньше топил за Зелю, а теперь в обличители записался.
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Не записался. Он по-прежнему делает вид будто зеленский не предатель!
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Настоящий украинец Кульчицкий! На своей ,богом данной земле! Патриотам на заметку,измеряющим высоту лба.
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І хто ж дозволив представнику країни загарбника брати участь в конкурсі?
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