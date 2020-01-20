 Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Так, 17 січня тендер на проєктування аеропорту виграла фірма "Прогрестех-Україна", кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає в Москві. Зрозуміло, хто він такий, у Мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проєктування була встановлена демпінгова, в 12 мільйонів гривень, очевидно, щоб за всяку ціну виграти тендер", - розповів він.
"Прогрестех", головою правління якої є Кульчицький, в Україні працює давно. Але саме з початку війни компанія помітно посилила активність на українському ринку. З 2016-му році Кульчицький створив спільне підприємство з Київським політехнічним інститутом, став навіть раптово почесним професором КПІ. Кульчицького цікавить робота на стратегічних напрямках - в інфраструктурних проєктах і в авіабудуванні в Україні. Кульчицький пропонує найкращим українським студентам КПІ безпосередньо влаштовуватися до нього, щоб всі перспективні кадри відразу потрапляли на замітку до "Прогрестех", - додав журналіст.
У 2011-му році в журналі "Москва" професор Кульчицький пояснив свою стратегію дуже прямо і відверто: "В останні роки з'явилася мода лякати людей "страшилками" про витік мізків. Не треба лякатися витоку мізків з країни, бо на цей момент він значно знизився , а для "Прогрестех" і зовсім такої проблеми не існує. Ми маємо дочірні фірми у Вірменії і в Україні, активно і з користю для справи акумулюємо у себе найкращі кадри, які знаходимо в СНД. Резерви там поки ще є, а роботи за фахом через розвал економіки днем з вогнем не знайдеш. І ми їх беремо до себе. Питання міграції з ближнього зарубіжжя в нашу країну дуже важливе для її подальшого розвитку. Є ж у американців різні програми за грін-картами - "Національне надбання", "Соціальна безпека", "Видатна людина "... З їхньою допомогою вони залучають до себе вкрай необхідних фахівців. І Росії потрібно проводити аналогічну лінію. Якщо є реальна можливість залучити інженера ззовні, якщо рівень життя в Росії вищий, ніж у колишніх союзних республіках, то цим треба скористатися".
"Ось для якої мети працює Кульчицький в Україні - і хоче продовжити вербувати кадри на гроші державного бюджету. Сподіваюся, Служба безпеки дасть оцінку результатам тендеру з проєктування Дніпровського аеропорту. В руки російської компанії віддано проєктування одного з ключових інфраструктурних проєктів, аеропорту, має важливе стратегічне значення. Хотілося б, щоб керівництво країни, яке відповідає за безпеку держави, взяло на себе відповідальність за це. Чомусь не чути, щоб хоч одна українська фірма отримала російське держзамовлення з будівництва будь-яких державно важливих об'єктів. Ну і варто встановити, хто там у міністерстві йде назустріч росіянам, хто прийняв рішення про допуск до тендеру взагалі. Сподіваюся, що парламент відреагує на таку подію. Конкурс треба скасовувати. Ніякого "Прогрестех" на стратегічних об'єктах України бути не повинно", - резюмував Бутусов.
"В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."
ОписІва́н Генна́дійович Бака́нов - український бізнесмен, з 2019 року - державний діяч, працівник органів держбезпеки, Голова СБУ. Член РНБО. Перший заступник Голови СБУ і начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Близький друг Володимира Зеленського. Вікіпедія
п.с. хто взагалі допустив козлорилих до конкурсу...
"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке. В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ." Источник: https://censor.net.ua/n3170772.
Те, которые сотрудничают с рашистской оборонкой и лезут на украинский рынок - разумеется, нужно знать и вписывать в список, а как иначе? Санкционные списки предполагают серьезную работу, а не с кандачка за пол-часика набросать.
" Зеленожопые пригласили этих уродов, а виновата прошлая власть"
Ты статью-то осилил, болезный? Этот урод тут с 2016го года активно участвует в разных проектах - какие в 2016м "зеленожопые" его пригласили?
И не удивлюсь если это правда. Как и то что "академик" заложит пару тонн взрывчатки в аэропорту чтобы когда попрут, подорвать и посеять панику. Нету в мире такой подлости чтоб ее не сделал россиянин. Даже Меркель обосралась когда Путин ВНЕЗАПНО впустил в кабинет где была встреча, собаку, а она их просто до паники боится, ее "ажтрисет"(как и когда она встечалась с нашим Зелей)))
ну что же, будем сжимая глаза и дальше читать ваш поток сознания
или не только глаза..... челюсти то есть
Где я за "взрыватели в дверях" написал то?
одиннарот, пардон, результат.
Старієш Ваньок. А де твоя фраза фі формула життя - Петя шпійон, мародер. Так твої пости просто пости.
(ититьколотить)
"Ну и стоит установить, кто там в министерстве идет навстречу россиянам, кто принял решение о допуске к тендеру вообще."
Источник: https://censor.net.ua/n3170772
И обязательно ректору КПИ.
"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке.
В 2016-м году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."
Источник: https://censor.net.ua/n3170772
Это тебе ответ,на дрыстовопрос.
Если Зе поздравляет ***** с Новым годом, ездит на встречу с его советником в Оман, мы готовимся покупать газ у русских и уже покупаем электроэнергию, и вообще, мы же "ментально сближаемся"!
А улыбаться и становиться на колени перед врагом - образ действий клоуна-ничтожества.
Согласен?