Про це сказав Еді Рама під час пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дуже сподіваюся, що погода дозволить нам завершити те, що ми собі запланували, а саме завтра візит на Схід України, де я хочу подивитися, яка там склалася гуманітарна ситуація і ситуація з безпеки в районах, охоплених конфліктом, а також побачити практичну цінність роботи СММ на місцях", - сказав Еді Рама.
Окрім того, він наголосив, що вважає за можливе і необхідне розширення мандату СММ ОБСЄ в Україні.
"Це наша спільна позиція з паном міністром (Пристайком. - Ред.), що внесок, який роблять віддані своїй справі співробітники і співробітниці СММ, є унікальним і дуже важливим для зниження напруженості й сприяння встановлення миру, стабільності і безпеки. Я також поділяю з паном міністром необхідність посилити цю місію, всіляко підтримувати її за рахунок насамперед належного бюджету. Також має бути забезпечено, щоб СММ не лише продовжувала виконувати свою роль, але і посилилася, розширила свою роль за рахунок кращих ресурсів і кращого технічного потенціалу", - пояснив голова ОБСЄ.
«Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. Им надоело подтасовывать результаты. Будет Госсовет - коллективный орган. Человек 30-40 будут сидеть в георгиевском зале Кремля. А Председатель Госсовета с правами Президента будет выбираться на заседании Госсовета. Как Си Дзиньпин. Всё, он теперь будет пожизненно. Они убрали ограничения по срокам. Всё. Мы теперь - Азия…»
А її оцю азію недавно повернули в ПАРЕ, ОБСЕ заграє з нею на Донбасі... А ця мокшанська Азія готуеться відмовитись від правових зобов"язань перед світом , внісши це в коснтицію ... Про Крим та й ппро інші справи по Раші типу збитого боінга тепер нічого й думати. То чи не все це в змусило вискочити Сайдіка з такими заявами?