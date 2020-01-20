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 Голова ОБСЄ 21 січня відвідає Донбас

Голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії та міністр закордонних справ і у справах Європи Еді Рама планує 21 січня відвідати Донбас.

Про це сказав Еді Рама під час пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже сподіваюся, що погода дозволить нам завершити те, що ми собі запланували, а саме завтра візит на Схід України, де я хочу подивитися, яка там склалася гуманітарна ситуація і ситуація з безпеки в районах, охоплених конфліктом, а також побачити практичну цінність роботи СММ на місцях", - сказав Еді Рама.

Окрім того, він наголосив, що вважає за можливе і необхідне розширення мандату СММ ОБСЄ в Україні.

"Це наша спільна позиція з паном міністром (Пристайком. - Ред.), що внесок, який роблять віддані своїй справі співробітники і співробітниці СММ, є унікальним і дуже важливим для зниження напруженості й сприяння встановлення миру, стабільності і безпеки. Я також поділяю з паном міністром необхідність посилити цю місію, всіляко підтримувати її за рахунок насамперед належного бюджету. Також має бути забезпечено, щоб СММ не лише продовжувала виконувати свою роль, але і посилилася, розширила свою роль за рахунок кращих ресурсів і кращого технічного потенціалу", - пояснив голова ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до ОБСЄ з проханням продовжити діяльність моніторингової місії на Донбасі, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170771
 
 
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Так давайте послушаем еще разок, о чем проговорился Жириновский два года назад:
«Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. Им надоело подтасовывать результаты. Будет Госсовет - коллективный орган. Человек 30-40 будут сидеть в георгиевском зале Кремля. А Председатель Госсовета с правами Президента будет выбираться на заседании Госсовета. Как Си Дзиньпин. Всё, он теперь будет пожизненно. Они убрали ограничения по срокам. Всё. Мы теперь - Азия…»
А її оцю азію недавно повернули в ПАРЕ, ОБСЕ заграє з нею на Донбасі... А ця мокшанська Азія готуеться відмовитись від правових зобов"язань перед світом , внісши це в коснтицію ... Про Крим та й ппро інші справи по Раші типу збитого боінга тепер нічого й думати. То чи не все це в змусило вискочити Сайдіка з такими заявами?
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цитата від Жиріка - це матеріал з Еха Москви за 20.01.2020
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виснвок - усьо ідьот по плану , й абсолютно не випадковий наш ЗЕ й його бажання глянути ПУйлу у очі.
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А ще згадаємо, до речі , як Юля прогнозувала у 2018 му тому на каналі ZIK про протиснення до влади на майбутніх вибрах якогось нерозумного" без жодної ЗЕЛЕНОЇ !!! уяви" про політику та президентство? Наша Юля теж, як й Жирік,у 2018 му знала про плани Кремля - вислів Жиріка теж припадає на 2018 рік , коли він програв на виборах.
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